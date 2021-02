Primeras impresiones: Huawei Mate X

El Huawei Mate X es el teléfono plegable de ciencia ficción que nuestra imaginación soñó hace años y, sí, ha estado en nuestras manos y vamos a adelantarte todo lo que sabemos sobre él.

Nuestra review práctica extendida del Mate X certifica que tiene una bisagra de apariencia sólida y duradera para transformarse de un teléfono con pantallas de 6.6 pulgadas y 6.38 pulgadas en una tablet Android completa de 8 pulgadas.

Es la pantalla sin marcos FullView de Huawei, lo que hace que este teléfono plegable tenga mejor pinta que el Samsung Galaxy Fold, que se lanzará a la vez que este smartphone y, ante los retrasos, se está aprovechando para darle un empujón en la potencia para competir con su rival.

El Huawei Mate X viene en dos variantes, TechRadar lo pudo ver en IFA 2019, y ambos tienen una gran potencia que respalda las altas expectativas de un dispositivo tan caro. La versión original con el chip Kirin 980 de Huawei, que vimos en febrero, se ha unido a un Mate X 5G mejorado con el chip Kirin 990.

La matriz de la cámara Mate X también se ha modificado: ahora usa los sensores y lentes del Huawei P30 en lugar del Mate 20.

¿Qué nos pareció al probarlo? ¿Qué tal es su uso? Aquí te contamos todo lo que sabemos.

Nota del editor: después de que Google suspendiera el futuro acceso de Huawei a la Play Store y las actualizaciones de seguridad, existen serios interrogantes sobre el futuro de los teléfonos Huawei y Honor.

Si bien Google y Huawei han prometido admitir teléfonos que están actualmente en el mercado, no está claro durante cuánto tiempo recibirán actualizaciones de Android o acceso a Google Play Store, lo que reduciría severamente su utilidad en comparación con la competencia.

Imagen: TechRadar

Precio y fecha de lanzamiento

El Mate X de Huawei cayó con entusiasmo en el MWC 2019, y con un precio que hace que el iPhone con las especificaciones más altas parezca asequible. Huawei, una vez sinónimo de dispositivos económicos, definitivamente se está sintiendo cómodo en las grandes ligas.

El precio del Huawei Mate X en España será de 2650€ con 512GB de almacenamiento interno y 8GB de RAM, y Huawei ha insinuado que habrá otras variantes en el futuro.

El Mate X se lanzó el 23 de octubre del 2019 en China, lo que hizo que pareciera que un lanzamiento global iba a ser inminente, pero la compañía decidió finalmente distribuir el plegable escalonadamente por los diferentes mercados. El precio en China se convirtió a uno más bajo que el mencionado en euros anteriormente, pero eso no significa necesariamente que el dispositivo vaya a estar disponible por un precio más barato de lo que esperábamos, simplemente tiene un precio diferente en función de la región.

Diseño y pantalla

Una cosa que no quedaba clara en nuestra sesión informativa inicial sobre el Mate X fue cómo funcionaba el sistema de cierre utilizado para sujetar la pantalla cuando el smartphone está en su 'forma de teléfono' y plegado.

Resulta que se puede presionar un botón en la parte posterior del teléfono, liberando la parte posterior de la pantalla para que se pueda desplegar en una tableta de 8 pulgadas.

La parte frontal del teléfono es realmente de pantalla completa: 6,6 pulgadas, en marcado contraste con la humilde pantalla externa de 4,6 pulgadas del Samsung Galaxy Fold delineada con grandes marcos.

Aquí es donde realmente destaca el Mate X. La pantalla exterior única de Samsung en modo plegado nos remonta a los días de contornos enormes y pantallas pequeñas, justo cuando llegamos a buenas proporciones de pantalla y cuerpo en los teléfonos. Huawei se desmarca con su pantalla FullView de 8 pulgadas.

Si pliegas el Mate X sobre sí mismo o su parte trasera, se crea una pantalla secundaria de 6.4 pulgadas, que es más delgada. Esto podría ser genial para ver películas en 21:9, activar la pantalla más pequeña y ahorrar batería potencialmente.

La razón por la que esto podría ahorrar batería se debe a la tecnología de pantalla del Mate X. Como se trata de un panel OLED, los píxeles individuales pueden activarse y los píxeles no utilizados permanecen en negro. Esto contrasta con las pantallas LCD que requieren que todo el panel, todos los píxeles, se iluminen simultáneamente.

Huawei aplica esta innovadora función de ahorro de energía a la tecnología OLED en el diseño central de su Mate X.

Volviendo al diseño, a la izquierda de la pantalla trasera hay una barra vertical. Aquí se encuentra el cerebro de la operación, desde el sistema de triple cámara, sobre el que Huawei fue muy reservado, hasta el combo de botón de encendido / escáner de huellas dactilares. Y en la base, el puerto USB-C para cargar. La barra lateral también es donde ubican las partes internas (hablaremos sobre eso más adelante).

Las partes móviles nos asustan, especialmente cuando se encuentran en dispositivos que cuestan más de 2.000 €. Dudábamos si realmente debíamos plegar uno de los pocos terminales Mate X de muestra disponibles en el Mobile World Congress. En nuestras mentes, estábamos partiendo una tablet por la mitad.

Huawei nos aseguró que su pantalla flexible ha soportado 100.000 pliegues en pruebas de estrés en laboratorio, y después de la catástrofe del Galaxy Fold, lo que se espera es que se hayan realizado muchas pruebas adicionales. También pudimos ver cómo se ha desarrollado una funda para mantenerlo protegido pero, lo más importante, se siente como un dispositivo sólido a pesar de lo delgado que es.

Lo que más tememos es que el cierre que sostiene el teléfono se vaya a desgastar. Quizás en la próxima actualización incorporen su sistema patentado de bisagras Falcon Wing, para bloquear la bisagra sin cierres.

Otra gran preocupación que tenemos en torno a la durabilidad, especialmente con un teléfono plegable como este, es la resistencia a los arañazos o, mejor dicho, que no la tenga. Las pantallas flexibles son de plástico, que se raya más fácilmente que el vidrio. ¿Recuerdas el Moto Z Force original que promocionaba tener una pantalla irrompible para resistir pequeñas caídas, pero que se rayaba con bastante facilidad?

En este sentido, es muy probable que el Samsung Galaxy Fold sea más resistente que el Mate X, con una pantalla flexible menos expuesta y una pantalla exterior de vidrio.

La buena noticia es que los representantes de Huawei dijeron que el Mate X pasaría por más pruebas de durabilidad y algunos cambios menores antes de su lanzamiento. Lo cierto es que podrían ser mejores los ejemplares en tienda que los vistos en el MWC.

Cámara

Sabemos muy poco sobre la cámara del Mate X, aparte de que es un sistema de módulo triple. No se nos permitió abrir la aplicación de la cámara y probarla nosotros mismos, pero vimos algunos trucos en acción, y parecían ser igualmente efectivos y útiles.

En primer lugar, no hay cámara frontal, sólo una cámara triple principal en la parte posterior. Sin embargo, no todo está perdido para vosotros, estrellas de Instagram, ya que la pantalla trasera se duplica como un visor, lo que en realidad debería mejorar la experiencia de hacerse selfies, dado que las cámaras traseras son casi siempre superiores en calidad a las frontales.

La segunda pantalla también se puede utilizar para crear un visor dual, uno a cada lado del teléfono. Esto te ofrece una vista previa cuando alguien te está haciendo una foto con el Mate X, añadiendo un divertido truco a esta carísima potencia.

Pudimos probar la funcionalidad de la cámara selfie con buenos resultados. A ambos lados del teléfono plegado apareció una vista previa en directo de lo que salía en el encuadre, por lo que tanto el que hace la foto como el que posa pueden verlo todo.

Imagina un mundo en el que nadie vuelva a decir "¿Puedes hacernos otra, porfa?" Ambas personas en esta situación pueden ver lo que está en el fotograma y adaptarlo a su voluntad.

Todavía no te traemos tamaños de megapíxeles de cámara, ni detalles de apertura. Hay muchas razones por las que Huawei se mantiene tan reservado sobre las especificaciones exactas de la cámara. Por un lado, la cámara puede contener tecnología nueva, algo que la marca querría anunciar con su próximo smatphone Huawei P30, que se espera para finales de marzo.

Aunque por otro lado es posible que el Mate X no tenga la mejor cámara de su clase dadas las posibles limitaciones de espacio. Otra probabilidad es que Huawei no haya pulido todos los detalles aún y no quiera pillarse los dedos antes de que esté listo para lanzarlo al mercado.

Todo esto son conjeturas, por supuesto, y con un poco de suerte, Huawei arrojará luz sobre estos temas tarde o temprano.

Sin embargo, cuando probamos el Huawei Mate X, descubrimos que Huawei había actualizado el sistema para usar la nueva tecnología de cámara que se encuentra en el Huawei P30. Esto significa que hará fotografías con calidad de sobra, con un sensor principal de 40MP y otro RYYB que capta más luz y color. Por el momento, no sabemos si esta es la versión final del dispositivo o sólo una prueba más reciente, pero en cualquier caso estamos felices de ver que Huawei no está escatimando esfuerzos en lo que respecta a la fotografía.

Batería y especificaciones

Algo de lo que Huawei sí quiso hablar era de su energía, porque hay una batería enorme dentro del Mate X. En realidad, hay dos, que se combinan para un total de 4.500mAh.

Tiene mejor batería que el Samsung Galaxy Fold, pero el Mate X también tiene una pantalla más grande, tanto en modo teléfono como tablet, por lo que es probable que consuma más energía.

La tecnología SuperCharge de 55 W de Huawei, que debuta en el Mate X, no sólo supera la carga de 40 W del Huawei Mate 20 Pro, sino que también puede cargar el Mate X al 85% desde 0% en solo 30 minutos.

Alimentado por un procesador Kirin 980 junto con un módem Balong 5000 5G, el teléfono no sólo se carga rápidamente, sino que también tiene la velocidad del 5G, y tarda tan sólo tres segundos en descargar una película de 1GB.

También tuvimos la información de que el teléfono plegable funcionará con el procesador Kirin 990, no con el 980 con el cual lo probamos. Esto se debe a los continuos retrasos del dispositivo, de al menos 6 meses.

No sabemos mucho sobre el chip Kirin 990, pero esperamos verlo en el Huawei Mate 30, así que quizás aprendamos más entonces.

Si bien no veremos esas velocidades cuando el teléfono llegue tras el verano, ya que es poco probable que las redes permitan velocidades de descarga tan vertiginosas, números como ese nos dan cierta tranquilidad de que el increíblemente caro Mate X estará preparado para el futuro desde el punto de vista de la velocidad de transferencia de datos.

Está claro que si lo compras es para tenerlo mucho tiempo, por lo que las especificaciones con vistas al futuro son importantes aquí. En este punto, hay 512GB de almacenamiento y soporte para ampliarlo a través de Nano Memory, la tarjeta de almacenamiento patentada de Huawei que llega hasta 256GB.

¿Qué tal funciona?

El Mate X ejecuta una versión personalizada de Android y, siempre al tanto de los pliegues y despliegues, la interfaz optimiza la orientación de tableta o teléfono en milisegundos. Nuestra experiencia con la interfaz de usuario fue muy fluida, especialmente teniendo en cuenta que el teléfono era un prototipo.

EMUI, la skin personalizada de Huawei que se encuentra sobre Android, probablemente sea la responsable de la experiencia, y hubo algunas características completamente nuevas que destacaron, específicamente en torno a la multitarea de pantalla dividida, con el sistema operativo muy bien orientado a la aumentada y casi cuadrada pantalla de tablet.

El CEO de Huawei, Richard Yu, mencionó que el teléfono-tablet sería ideal para accesorios de edición de documentos con ratón y teclado, potencialmente incluso insinuando una experiencia de estilo EMUI Desktop en el futuro, o incluso un Windows completo.

Conclusión

Pasar tiempo con el Huawei Mate X ha hecho que, lo que una vez fue la loca idea de un teléfono plegable, ahora tenga más sentido, con un híbrido de smartphone y tablet que parece sacado del futuro.

Aquí tenemos un teléfono plegable bien construido, increíblemente delgado y con un bisel mínimo. Es más, presenta un diseño que podemos imaginar sacándolo de nuestro bolsillo para convertirlo en una tablet con la que leer sobre la marcha, sin parecer ridículos.

Por supuesto, tenemos nuestras dudas y reservas, específicamente en torno a la durabilidad y las piezas móviles, y nada mejor para disiparlas que uno o dos meses de uso en el mundo real, aunque el precio es prohibitivo para la mayoría de las personas.

Es un poco más caro que el Samsung Galaxy Fold, que también tiene un precio sorprendentemente alto, pero el dispositivo de Samsung parece un teléfono plegable Versión 0. El Huawei Mate X cumple con lo que nos habíamos imaginado, con un aspecto adecuado de Versión 1.

Todas las imágenes: TechRadar