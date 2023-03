5 características que debes buscar en un televisor gaming

Cuando se trata de comprar el mejor televisor gaming (opens in new tab), buscas las mismas cualidades que ofrecería el mejor televisor 4K (opens in new tab) para ver películas o los mejores televisores para streaming. Quieres un televisor que vaya a ofrecer una calidad de imagen brillante y vibrante, que también ofrezca un gran contraste y unos niveles de negro convincentes.

Sin embargo, los mejores televisores gaming (opens in new tab) tienen características específicas para consolas que los hacen ideales para quienes tienen una PS5 y Xbox Serie X. Desde que las consolas funcionan a 120fps, los gamers más serios necesitan un televisor HDM1 2.1 para sacar el máximo partido a sus sistemas de nueva generación.

Pero no sólo este avanzado estándar de conexión marca la diferencia para los jugadores. Si te tomas en serio el gaming y quieres el mejor televisor para combinar con una consola nueva, tienes que estar atento a funciones como VRR y ALLM.

A continuación, te explicaremos estos confusos acrónimos para ayudarte a elegir el mejor televisor gaming de 2023, al tiempo que te explicaremos por qué factores de los que se habla menos, como una buena uniformidad de la pantalla, pueden tener un gran impacto en tu disfrute de los mejores juegos de PS5 (opens in new tab) y los mejores juegos de Xbox Series X (opens in new tab).

(Image credit: Future)

1. Conexiones HDMI 2.1

Empecemos por lo más importante. Si quieres sacar el máximo partido a tu PS5 o Xbox Series X (opens in new tab), necesitas un televisor que admita una señal de entrada 4K a 120Hz. Eso significa que necesitas un televisor compatible con HDMI 2.1. Por suerte, este es prácticamente el estándar por defecto en la mayoría de los televisores de gama media en el 2023.

La evolución de los juegos compatibles con 120Hz en esta generación es realmente sorprendente si tenemos en cuenta que la mayoría de los títulos de PS4 y Xbox One luchaban por llegar a los 60fps a 1080p. Es un avance muy bienvenido. Gracias a técnicas como el renderizado de tablero de ajedrez y la resolución dinámica, juegos triple A como Call of Duty: Warzone 2 y God of War: Ragnarok pueden ejecutarse a resoluciones superiores a 1440p y aún así alcanzar cómodamente un rango de 90-120fps.

Jugar a 120Hz es una auténtica delicia, y una frecuencia de refresco tan rápida puede marcar la diferencia en los tiempos de reacción de juegos de plataformas exigentes como Ori and the Will of the Wisps. Para asegurarte de que exprimes hasta el último fotograma de los mejores juegos de la próxima generación de consolas en el 2023, es esencial contar con un televisor compatible con HDMI 2.1.

(Image credit: Future)

2. Baja latencia de entrada

La mayoría de los televisores modernos tienen un input lag bastante bajo hoy en día, pero es algo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar el mejor televisor gaming según tu presupuesto. A menos que seas un fan de los eSports competitivos, un input lag inferior a 17ms será suficiente para la mayoría de los jugadores. Con estos tiempos, no notarás el retardo entre la pulsación de un botón del mando y la acción correspondiente en pantalla.

Los mejores televisores OLED tienen una latencia de entrada naturalmente baja, así que si quieres los mejores negros, un contraste excelente y una latencia baja, es la primera tecnología de TV que recomendaríamos. Dicho esto, los mejores televisores Samsung (tanto los paneles QLED de la compañía como las pantallas LED) cuentan históricamente con el menor input lag del mercado. Si no puedes permitirte OLED y quieres reducir la latencia de entrada, Samsung es una de las mejores marcas que puedes elegir en cuanto a televisores LED.

(Image credit: Future)

3. Soporte VRR

Los mejores televisores 4K de 120Hz suelen ser compatibles con VRR. Si no estás familiarizado con el acrónimo, significa "tasa de refresco variable". ¿Cómo afecta esto a tus juegos favoritos? La respuesta más sencilla es que se ven más fluidos.

El VRR elimina los tirones y el molesto crujido de la pantalla. Para ello, permite que el televisor cambie su frecuencia de refresco para adaptarse a la velocidad de fotogramas del juego en tiempo real. La serie X de Xbox es compatible con VRR desde su lanzamiento, y muchos juegos de PS5 lo son ahora tras un parche del sistema.

La mayoría de los televisores LG de gama alta llevan años incorporando funciones VRR, ya sea Nvidia G-Sync o AMD FreeSync, y se está convirtiendo en una característica cada vez más común en otros televisores modernos.

En términos sencillos, VRR significa que no tienes que preocuparte tanto por la velocidad de fotogramas de tus juegos favoritos. Si juegas a títulos de última generación en un televisor compatible con VRR, no notarás pequeñas caídas de fotogramas y disfrutarás de la experiencia de juego más fluida posible.

(Image credit: Future/TechRadar)

4. Un "Modo Juego" a medida

Los mejores televisores gaming incorporan modos de juego para que disfrutes al máximo de PS5 o Xbox Serie X con las mínimas molestias. Desde hace un par de años, los televisores LG OLED incorporan un modo de juego específico que se activa en cuanto detecta la señal de una consola.

Cuando juegas a un juego en un LG C2 OLED, su modo de juego activa automáticamente VRR y ALLM (Auto Low Latency Mode) cuando enciendes tu PS5 o Xbox Series X. Esto no sólo proporciona un juego más fluido, sino que evita que tengas que cambiar entre diferentes ajustes de imagen cada vez que enciendes tu consola.

Los últimos televisores Sony también se han fabricado para ser "perfectos para PS5". Si juegas a juegos de PS5 en el Sony A95K QD-OLED del año pasado, en el próximo A95L QD-OLED o en cualquier otro televisor Sony con la función Perfect for PS5, el modo de imagen de género automático y el mapeo de tonos HDR automático se activarán automáticamente para ofrecerte la mejor imagen posible.

(Image credit: LG)

5. Buena uniformidad de pantalla

Esto es bastante específico, y probablemente no lo notarás a menos que tengas una vista muy aguda. Dicho esto, una buena uniformidad de la pantalla puede evitar que te distraigas al jugar a determinados títulos.

A diferencia de muchos televisores LED, los mejores televisores OLED tienen una buena uniformidad de pantalla desde el primer momento. Mientras que en un televisor OLED se puede desplazar la cámara por un cielo azul en juegos como GTA 5 de la Series X sin notar líneas verticales ni otros artefactos de la pantalla, no ocurre lo mismo con la mayoría de los paneles LED.

Esto se debe a que las pantallas LED/LCD suelen verse afectadas por el "efecto de pantalla sucia". El DSE se reduce a que ciertas partes de la pantalla son más brillantes que otras, lo que da lugar a manchas visibles en la pantalla que son particularmente visibles en las tomas panorámicas a través de colores uniformes, como un campo de fútbol al ver deportes o, lo que es más relevante, un cielo al jugar a un juego de PS5 o Xbox Serie X. Es una de esas cosas raras que, una vez que las ves, no puedes dejar de verlas.

Si vas a jugar a muchos títulos deportivos o juegos de mundo abierto en los que vas a desplazar la cámara por entornos extensos, comprar un televisor OLED es la mejor manera de evitar la mala uniformidad de la pantalla.

Sin embargo, hay un argumento en contra. Aunque los televisores OLED suelen tener una excelente uniformidad en los blancos cercanos, pueden tener problemas con las escenas más oscuras. Los paneles OLED pueden mostrar bandas verticales (un defecto que se manifiesta como tenues líneas verticales) en escenas sombrías.

Si eres un gran aficionado a los juegos de terror y estás desesperado por jugar al Protocolo Callisto o al próximo Resident Evil 4 Remake, merece la pena tener en cuenta este ligero defecto del OLED... si tienes unos ojos realmente obsesivos.