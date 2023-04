XGIMI MoGo 2 Pro Review: Eine hervorragende TV-Alternative

Trotz "nur" Full HD bietet der XGIMI MoGo 2 Pro maximale Flexibilität und eine Bildgröße von bis zu 200 Zoll. Der eingebaute Sound ist gut, aber nicht perfekt, was er jedoch durch seine Transportabilität wieder wettmacht. So ist er nicht nur extrem leicht, sondern kann mithilfe einer 65W-Powerbank sogar unterwegs betrieben werden. Auf der anderen Seite hat die Fernbedienung keine beleuchteten Tasten und der zwingend erforderliche Google-Account sowie einige "fehlende" Apps könnten manche stören. Dafür ist die Einrichtung sehr komfortabel und insbesondere ISA 2.0 ermöglicht eine hervorragende automatische Projektionsanpassungen. Damit ist der MoGo 2 Pro ideal für unterwegs oder für Platzmangel im Wohnzimmer.

MoGo 2 Pro: Zwei-Minuten-Review

Ich war und bin noch immer auf der Seite hochwertiger TVs, da diese meiner Meinung nach einfach besser für das volle Film- und Gaming-Erlebnis geeignet sind. Und trotzdem war ich wirklich beeindruckt von dem XGIMI MoGo 2 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab). Die Auflösung ist zwar lediglich auf Full HD begrenzt, doch was du dafür an Flexibilität gewinnst, macht die fehlende Bildqualität mehr als wett. Außerdem erhältst du hier eine Bildgröße von maximal 200 Zoll, was bei einem entsprechend dunklen Raum extrem immersiv ist.

In dem Fall fällt allerdings auf, dass die Fernbedienung keine beleuchteten Tasten hat, was gerade am Anfang häufig zu Fehleingaben führen kann. Und auch der zwingend erforderliche Google-Account sowie einige Streaming-Apps, die sich nur über Umwege installieren lassen, stehen im Kontrast zur sonst wirklich einfachen Inbetriebnahme.

Auch der eingebaute Sound ist nicht der allerbeste, aber dennoch sehr gut und darauf ausgelegt, den Beamer schnell einpacken und mitnehmen zu können. Dabei kommt ihm seine geringe Größe und das Gewicht von etwa 1kg zugute. Da du ihn zudem mit einer 65W-Powerbank sogar unterwegs nutzen kannst, macht ihn zu dem idealen Gerät für beispielsweise Filmabende im freien.

Eines der bemerkenswertesten Features ist aber ISA 2.0, mit dem der MoGo 2 Pro in der Lage ist, seine Projektion entsprechend der Umstände automatisch anzupassen. Ob der Winkel also etwas steiler oder die Leinwand nicht ganz in einer Linie mit dem MoGo 2 Pro ist, kann er selbstständig erkennen und sich anpassen. Das alles macht ihn zu einem idealen Gerät für unterwegs oder für all diejenigen, denen immer größere Fernseher, die mittlerweile das halbe Wohnzimmer belegen, einfach zu sperrig sind.

MoGo 2 Pro: Preis und Verfügbarkeit

Der XGIMI MoGo 2 Pro bietet alles für einen gemütlichen Kinoabend im Freien. (Image credit: XGIMI)

Preis: 599,00 Euro

599,00 Euro Verfügbarkeit: Ab dem 25. April 2023 verfügbar

Ab dem 25. April 2023 verfügbar Farben: Stahlgrau

Mit dem MoGo 2 Pro bringt XGIMI einen smarten Kompakt-Beamer auf den Markt, der sich wirklich sehen lassen kann. Obwohl 4K immer mehr zum Standard für Bildqualität wird, kommt der MoGo 2 Pro lediglich mit Full HD daher, weiß seine Stärken und Komfortfunktionen aber dennoch sehr gut auszuspielen.

In den einzelnen Kategorien, die ich im Folgenden näher beleuchten werde, gibt es zwar einige Geräte, die hier und da besser abschneiden - so bietet der Emotn N1 (Öffnet sich in einem neuen Tab) z. B. ähnliche Funktionen für 100 € weniger. Insgesamt stellt der MoGo 2 Pro für seinen UVP von 599 € (etwa bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder Saturn (Öffnet sich in einem neuen Tab)) aber eine durch und durch überzeugende TV-Alternative dar.

Mehrwert: 4/5

MoGo 2 Pro: Specs

Swipe to scroll horizontally MoGo 2 Pro: Specs Projektionsgröße: 40 bis 200 Zoll Auflösung: Full HD (1920x1080p) Helligkeit/ Lichtstrom: 400 ISO Lumen HDR: HDR10 Sonstige Features: ISA 2.0 Automatische Trapezfehlerkorrektur, Dolby Audio (2x 8W Lautsprecher), Chromecast built-in, Bluetooth 5.0

MoGo 2 Pro: Design

Klein, kompakt und leicht

Fühlt sich sehr wertig an

Verfügt über die wichtigsten Anschlüsse

Fernbedienung ebenfalls (vielleicht sogar zu) leicht, aber Tastenbeleuchtung fehlt

Ich habe schon vor dem Auspacken gemerkt, wie klein und leicht der XGIMI MoGo 2 Pro ist. Mit ca. 16cm Höhe und einem Gewicht von etwa einem Kilogramm macht er seiner Bezeichnung "Kompakt-Beamer" wirklich alle Ehre. Das matte, stahlgraue Design fühlt sich dabei nicht nur hochwertig an, sondern schmiegt sich auch problemlos in jeden Haushalt. Durch seine geringen Ausmaße lässt er sich aber auch Problemlos mitnehmen und in Verbindung mit einer 65 Watt-Powerbank sogar im Freien verwenden.

Neben dem USB-C-Anschluss, über den der MoGo 2 Pro seinen Strom bezieht, finden sich auf der Rückseite noch ein USB-A-, HDMI 2.0- und ein 3,5mm-Klinkenanschluss. Natürlich lassen sich damit nicht besonders viele Geräte anschließen, für einen Beamer dieser Größe ist das allerdings vollkommen ausreichend.

Von links nach rechts: USB-C und -A, HDMI-, und 3,5mm-Klinkensteckeranschluss, also alles, was ein Kompakt-Beamer braucht (Image credit: Future)

Für den einen oder anderen könnte noch wichtig zu wissen sein, dass sich am MoGo 2 Pro selbst lediglich die An-Aus-Taste befindet, was mich wiederum nicht gestört hat. Dafür empfand ich die Fernbedienung, die der Kompaktheit entsprechend ebenfalls sehr leicht ist, sogar als etwas zu leicht für meinen Geschmack. Gerade, wenn man sich schnell durch die Menüs klickt, kann sie einem durchaus aus den Fingern rutschen. Da das aber eine persönliche Präferenz ist, würde ich das nicht als Kritik gelten lassen.

Getreu der Schlichtheit lässt sich die Fernbedienung sehr einfach verbinden und es befindet sich auch kein überflüssiger Schnickschnack darauf. Ebenso praktisch ist die Autofokus-Taste, mit der du die Schärfe automatisch einstellen lassen kannst.

Was der Bedienung wiederum im Weg steht, ist, dass die Tasten weder beleuchtet noch nachleuchtend sind. Da Beamer aber vorzugsweise im Dunkeln verwendet werden, kann das, wenn man sich noch nicht an die Tastenpositionen gewöhnt hat, hin und wieder zu Fehleingaben führen.

Im Großen und Ganzen ist der MoGo 2 Pro allerdings sehr schick, hochwertig verarbeitet und intuitiv zu bedienen.

Design: 4,5/5

Die Fernbedienung enthält eine eigene Taste für den Autofokus (Image credit: Future)

MoGo 2 Pro: Software

Schnelle und einfache Einrichtung

Google Account ist aber zwingend erforderlich

Einige Streaming-Anbieter lassen sich nur umständlich installieren

ISA 2.0 wirklich komfortabel

Genauso schnell und einfach wie die Installation des Beamers, ist auch die Einrichtung bei Inbetriebnahme. Du wirst schön sachte durch jeden Schritt hindurchgeleitet, was auch weniger technikaffinen Menschen zugute kommt. Lediglich der zwingend benötigte Google-Account könnte dir hier einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn du aber bereits einen hast, dann dürftest du dich auf der Benutzeroberfläche des MoGo 2 Pro direkt heimisch fühlen.

Der eingebaute Chromecast und die Tatsache, dass sich der Beamer auch über das Smartphone einrichten und bedienen lassen, zeugen ebenfalls von der Android-Verbundenheit. Solltest du Apple-Nutzer sein, müsstest du allerdings eine zusätzliche App für den Beamer herunterladen.

Das Interface dürfte Android-Nutzern bekannt vorkommen. (Image credit: Future)

Viele der Apps, die man von einem smarten Gerät erwarten würde, bietet der MoGo 2 Pro allerdings nicht - zumindest nicht, ohne einige weitere Schritte. Während Dienste wie (selbstverständlich) YouTube, aber auch Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab), Paramount Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und sogar Crunchyroll direkt zur Verfügung stehen, musst du für Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und einige weitere Streaming-Apps (Öffnet sich in einem neuen Tab) zunächst einen Desktop Launcher installieren. Das ist etwas lästig, aber auch kein Weltuntergang. Immerhin liegt dem Beamer eine Kurzanleitung bei und wenn du ein anderes Gerät zum Streamen verwendest, etwa dein Smartphone oder deine Konsole (Öffnet sich in einem neuen Tab), betrifft dich das ohnehin nicht.

Umso mehr profitierst du dafür von der Intelligent Screen Adaptation (ISA) - insbesondere dann, wenn der Beamer nicht immer am selben Platz steht. ISA 2.0 sorgt bei eingeschalteter automatischer Trapez- und Bildkorrektur dafür, dass der MoGo 2 Pro selbstständig den bestmöglichen Projektionswinkel findet. Das heißt, wenn du den Beamer aufstellst oder verschiebst, berechnet er ohne dein Zutun die optimale Position und den besten Winkel. Dieses Feature ist zweifellos eines der besten dieses Geräts.

Bei mir hat das auch fast immer perfekt funktioniert. Lediglich wenn ich den Einfallswinkel zu steil gewählt habe, hatte der Beamer Probleme damit, sich selbst richtig auszurichten. Dafür gibt es aber natürlich noch die manuelle Justierung, womit du ihn etwas flexibler positionieren kannst.

Software: 4/5

MoGo 2 Pro: Bild und Ton

Tolle Bildqualität und -helligkeit

(nur) Full-HD mit HDR10

2 mal 8W-Lautsprecher machen einen guten Job

Obwohl der MoGo 2 Pro "nur" ein Full HD und kein 4K-Bild ausgibt, musst du auch hier wieder den Anwendungsbereich im Hinterkopf behalten. Ich selbst bin auch ein ziemlicher Pixel-Zähler und würde, seit ich mir einen 4K-TV gekauft habe, nicht mehr zu einem Gerät darunter zurück wechseln. Doch selbst ich, der in Next-Gen-Games auf der PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit der Lupe nach verwaschenen Texturen sucht, muss zugeben, dass der MoGo 2 Pro ein wirklich gutes Bild abgibt.

Ich habe ihn - wie in der folgenden Bildergalerie zu sehen - sowohl auf einer schwarzen Leinwand als auch an der normalen Raufasertapete getestet und war wirklich beeindruckt. Natürlich kommen die knackigen Farben und die wirklich gute Helligkeit (in dunklen Räumen) an einem weißen Hintergrund deutlich besser raus. Doch selbst auf der schwarzen Leinwand konnte das Bild mich überzeugen und lediglich im direkten Vergleich sieht man einen großen Unterschied.

Image 1 of 4 Im Dunkeln und auf weißer Fläche performed der MoGo 2 Pro am besten. (Image credit: Future) Obwohl es auf diesem Bild sehr dunkel aussieht, ist der Beamer auch auf einer schwarzen Leinwand noch sehr stark. (Image credit: Future) Der Bildmodus lässt sich individuell anpassen. (Image credit: Future) Mit dem Filmmodus war ich aber sehr glücklich. (Image credit: Future)

Bei Tageslicht schwächelt die Leistung des MoGo 2 Pro natürlich, doch dafür ist er auch nicht ausgelegt. Und trotz der Bildmodi "Film", "Büro" und "Spiel" mag der Beamer kein Ersatz für einen hochwertigen Fernseher sein, wie ihn sich Hardcore-Gamer und Cineasten wünschen würden. Für die meisten Menschen dürfte die Bildqualität und Helligkeit aber vollkommen ausreichen, da beides zudem erst ab einer Entfernung von 3 m zur Leinwand etwas abnimmt. Damit sind allerdings bis zu 200 Zoll erreichbar, wodurch dem Kinoabend im Freien nichts mehr im Weg steht.

Die beiden 8W-Lautsprecher machen hierbei ebenfalls einen wirklich guten Job. Sowohl bei Musik als auch bei Dialogen war ich überrascht, wie verhältnismäßig gut mir der Klang gefallen hat - und das, egal ob ich hinter oder vor dem Beamer saß. Mit einer richtigen Anlage kann der MoGo 2 Pro es natürlich wieder nicht aufnehmen, doch... Anwendungsfall, ich wiederhole mich.



Bild und Ton: 4,5/5

Solltest du den MoGo 2 Pro kaufen?

Ist der MoGo 2 Pro sein Geld wert? (Image credit: Future)

Swipe to scroll horizontally MoGo 2 Pro Attribute Anmerkungen Bewertung Mehrwert 600 € mag kein Schnäppchen sein, für einen so starken TV-Ersatz, der zudem noch unterwegs funktioniert, ist das aber entschuldbar. 4 / 5 Design Er sieht schick aus und fühlt sich wertig an. Lediglich die Fernbedienung lässt etwa beleuchtete Tasten missen und ist für mich persönlich etwas zu leicht. 4,5 / 5 Software Die Inbetriebnahme ist sehr einfach und benutzerfreundlich. Allerdings können die zwingende Google-Account-Bindung und einige fehlende Apps stören. 4 / 5 Bild und Ton Für einen Beamer dieser Größe sind Bild und Ton wirklich beeindruckend und er bietet das, was er bieten will. 4,5 / 5

Kauf ihn, wenn...

Du eine kompakte TV-Alternative suchst

Der MoGo 2 Pro bietet, trotz seiner geringen Größe und Gewicht, eine ganze Menge. Wenn du also mehr Wert auf Flexibilität als auf das schärfste Bild legst, bekommst du hier einen Beamer, bist du hier richtig.

Du einen Beamer für unterwegs suchst

Mit einer 65W-Powerbank lässt sich der MoGo2 Pro sogar unterwegs nutzen, wodurch beschaulichen Kinoabenden im Freien nichts mehr im Weg steht.

Kauf ihn nicht, wenn...

Für dich Bildqualität über allem anderen steht

Der MoGo 2 Pro bietet lediglich Full HD und kann es daher nicht mit (viel teureren) 4K-Projektoren aufnehmen.

Du hochwertigen Kino-Sound erwartest

Eine entsprechende Soundbar wird so gut wie immer mehr bieten, als es TVs oder gar Beamer je könnten. Wenn du in deinem Keller also ein eigenes Kino betreiben willst, wird dir der Sound des MoGo 2 Pro nicht ausreichen.

