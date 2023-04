Emotn N1 im Test: Smarter Budget-Beamer überrascht mehrfach

Der Emotn N1 war für mich bisher eine der größten Überraschung in 2023. Trotz Full-HD-Limitierung bietet der Beamer eine tolle Bildqualität, gute Farben und eine ordentliche Auswahl an Anschlussmöglichkeiten. Das Highlight dürfte jedoch der lautstärkearme Lüfter sein, der angenehm leise vor sich herschnurrt. Kritik kann man sicher im Hinblick auf die Audioqualität und das ausbaufähige App-Angebot anbringen. Für unter 500 Euro war der Einstieg in die Welt des Heimkinos aber selten verlockender.

Zwei-Minuten-Review

Och nö, nicht schon wieder ein Billig-Beamer aus China – das dürfte sich der Eine oder Andere denken, wenn er erstmals über den Emotn N1 (Öffnet sich in einem neuen Tab) stolpert. Sei jedoch gewarnt: Zieh lieber keine voreiligen Schlüsse.

Wie die Vergangenheit bereits bestätigt hat, kann die Produktauswahl aus Fernost nämlich zunehmend häufiger durch attraktive Preispunkte UND potente Technik punkten.

Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich recht mutig einen Full-HD-Beamer in Zeiten des 4K-TV-Standards anzubieten – vor allem zu einem ähnlichen Einstiegspreis wie ihn die Fernseher von TCL, Samsung oder LG inzwischen offerieren.

Mut soll aber in diesem Fall belohnt werden. Entsprechend handelt es sich beim Emotn N1 womöglich um eine der besten Optionen, wenn man nach einem Einstiegsgerät für das eigene Heimkino-Vergnügen Ausschau hält.

Überzeugen kann der N1 mit platzsparender Größe, toller Helligkeit sowie Bildqualität und vor allem durch seine Lautstärke. Hier allerdings nicht allein durch den Sound (dieser ist eher guter Durchschnitt), sondern durch die beinahe vernachlässigbare Geräuschentwicklung bei Betrieb. Gepaart mit der Netflix-Lizenz und einem grundsoliden Betriebssystem stand so meinem Rewatch von Stranger Things, Peaky Blinders und Co. nicht viel im Weg.

Klar ist, dass man dem N1 aber auch seine durchschnittliche Tonqualität oder aber die geringe Auswahl im App-Sortiment ankreiden kann. Und auch die fehlender Steueroptionen am Projektor selbst drüben den Gesamteindruck. Für unter 500 Euro weiß der Emotn N1 allerdings gleich mehrfach zu überraschen und ist ein toller Einstieg für alle, die schon länger mit dem Gedanken spielen, sich einen Beamer zuzulegen.

EMOTN N1: Preis und Verfügbarkeit

Dank seiner überschaubaren Größe ist der N1 schnell im Rucksack verstaut und bei Freunden oder der Familie aufgebaut und eingerichtet. (Image credit: Emotn)

Preis: 499,00 Euro (mit Rabattcode derzeit schon ab 399,00 Euro)

499,00 Euro (mit Rabattcode derzeit schon ab 399,00 Euro) Verfügbarkeit: Ab sofort verfügbar

Ab sofort verfügbar Farben: Schwarz oder Weiß

Der Emotn N1 ist ein tolles Einstiegsgerät für einen entsprechenden Preis. Mit der passenden Rabattaktion (Öffnet sich in einem neuen Tab) bekommt man den N1 derzeit für weit unter 500 Euro, womit die Einstiegshürde in die Welt der Beamer unfassbar gering wird.

Die Alternativen, die auf diesem Level überzeugen können, fallen recht mager aus. Wenn du aber auf die Marke wert legst, so könnte der The Freestyle von Samsung eine spannende Wahl sein. Ist es hingegen die Bildqualität, die dich nicht überzeugt, könnte der Dangbei Mars Pro 4K deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen – auch wenn 4K dir hier einen entsprechend hohen Preis abverlangt.

In Deutschland kannst du den Emotn N1 derzeit beispielsweise bei Amazon erwerben, wo er in zweierlei Farben erhältlich ist – Schwarz oder Weiß.

Mehrwert: 4,5/5

EMOTN N1: Spezifikationen

Swipe to scroll horizontally Emotn N1: Spezifikationen Projektionsgröße: 60 bis 120 Zoll Auflösung: Full HD (1920x1080p) Helligkeit/ Lichtstrom: 500 ANSI Lumen HDR: HDR10, HLG Sonstige Features: Dolby Audio (2x 5W Lautsprecher), Netflix-lizensiert, Bluetooth 5.0

EMOTN N1: Design

Klein, kompakt und äußerst leicht (in der Theorie portabel)

Anschlüsse: Jeweils 1x HDMI, LAN, USB und 3,5-mm-Klinkenstecker

Äußerst geräuscharm

Ein großes Verkaufsargument des Emotn N1 ist die einfache Transportfähigkeit des Budget-Beamers. Immerhin kann dieser nach Wunsch auch als Bluetooth-Lautsprecher dienen und ist mit seinen gut 3 Kilogramm Gewicht auch recht leicht.



Allerdings macht der Transportfähigkeit das Netzteil des Systems einen Strich durch die Rechnung. Selbiges ist nämlich das genaue Gegenteil und folglich unfassbar klobig. Zwar ist das kein direktes Ausschlusskriterium für eine Mitnahme ins Haus deiner Freunde oder der Familie, wissen solltest du allerdings, dass der N1 eben mit einem klobigen, schweren Anhängsel daherkommt.

HDMI-, USB-, LAN- und 3,5mm-Klinkensteckeranschluss – mehr gibt es nicht, mehr braucht es aber auch nicht immer. (Image credit: Emotn)

Überzeugen kann das kleine System aber immerhin durch die Auswahl an Anschlüssen. Klar könnte diese noch etwas umfangreicher ausfallen, von HDMI- über LAN- bis hin zu USB- und Klinkenstecker-Anschluss ist hier aber alles Notwendige dabei, um Konsole, Soundanlage oder Router mit dem kleinen Wunderkasten zu verbinden.

Und auch wenn das Netzteil klobig ist, so birgt auch dieser Fakt einen entscheidenden Vorteil: Der Beamer selbst ist unfassbar leise. Ein geringe Wärmeentwicklung ist nach einiger Zeit zwar nicht auszuschließen, das System selbst schnurrt sonst aber nur minimal laut vor sich hin und sorgt somit schließlich dafür, dass deinem Heimkino-Komfort möglichst hoch ausfällt.

Design: 4/5

Die Fernbedienung des N1 erinnert an das moderne Design von Samsung und beschränkt sich auf essenzielle Steueroptionen. (Image credit: Emotn)

EMOTN N1: Software/ Betriebssystem

Schnelle Einrichtung und komfortable Features wie die Zoomfunktion

Responsives Betriebssystem

Verbesserungswürdiges App-Angebot

Emotn wirbt beim N1 auch mit der Netflix-Lizensierung. Und ja, das ist wirklich eine feine Sache. Allgemein kann der Beamer aber mit einem flotten Betriebssystem punkten, was eine gute Handvoll Einstellungsoptionen offeriert, die Anpassungen an Bild und Ton gewähren.

Zudem erlaubt der N1 dir die Bildschirmspiegelung mit Smartphone oder Tablet, bietet neben Netflix auch Apps wie Amazon Prime und YouTube (auch auf der Fernbedienung via Quick-Select-Button ansteuerbar) und jede Eingabe wird recht flott umgesetzt.

Auch wenn amerikanische Dienste wie Hulu oder HBO Go in Deutschland fehlen, kann sich die App-Auswahl rund um Amazon Prime, Netflix und YouTube auch jetzt schon sehen lassen. (Image credit: Emotn)

Bemängeln möchte ich an dieser Stelle eigentlich lediglich zwei Kleinigkeiten:

1. Das App-Angebot ist zwar durchaus gelungen, moderne Streaming-Anbieter wie Disney+, Apple TV+ oder aber Paramount+ lässt die Auswahl bisher allerdings missen.

2. Das Betriebssystem funktioniert weitgehend gut, im Detail trüben kleinere Aussetzer wie fehlerhafte Darstellungen im Menü oder mangelhaft übersetzte Menütexte in deutscher Sprache aber den sonst so tollen Gesamteindruck.

Gibt man sich hier und da künftig noch etwas mehr Mühe (womöglich auch bei einem Nachfolger des N1), hat man hier jedoch eine grundsolide Alternative zu den bekannten Betriebssystemen größerer Hersteller. Und falls es einen doch stört, darf man sich auch gern noch einmal den geringen Preis und sonst so grandiosen Gegenwert hierfür ins Gedächtnis rufen...

Software: 3,5/5

Emotn N1: Bildqualität

Tolle Bildqualität und -helligkeit

(nur) Full-HD mit HDR10, HLG

Der Emotn N1 kann sich trotz Full-HD-Auflösung durchaus gegen seine (4K-)Konkurrenz behaupten. Einer der Gründe hierfür ist die grandiose Helligkeit von 500 ANSI Lumen, mit welcher geworben wird.

Selbst hatte ich zwar keine Möglichkeit diese noch einmal gezielt nachzumessen, vom 'Look and Feel' kann ich aber sagen, dass der Beamer auch bei suboptimalen Lichtverhältnissen zu begeistern weiß. Wie alle Konkurrenten geht zwar auch er bei direkter Einstrahlung auf die Projektionsfläche baden, einer kurzen Watch-Party im Halbschatten steht aber sicher nicht viel im Weg.

Image 1 of 2 Der Emotn N1 macht in dunklen Räumen trotz Beschränkung auf Full HD eine gute Figur. (Image credit: Emotn) So kommt beim Konsum von Filmen und Spielinhalten reichlich Kino-Flair auf (Image credit: Emotn)

Damit dieser Spaß auch eine Weile anhält, hat Emotn zudem eine LED mit bis zu 30.000 Stunden Betriebsdauer im N1 verbaut. Und damit das Bild nicht nur hell, sondern auch ansehnlich bleibt sind HDR 10 sowie HLG mit an Bord.

Ja sicher, Full-HD ist nun einmal kein 4K. Allerdings ist das Bild noch immer deutlich überzeugender, als es auf dem Papier den Anschein macht. Entsprechend konnte mich der kleine Kasten einmal mehr überraschen. Und das nicht zuletzt durch schicke Zusatzfunktionen wie Auto-Fokus, Zoom-Feature oder eine gelungene Auswahl an voreingestellten Bildmodi.



Bild: 4/5

EMOTN N1: Tonqualität

2x5-Watt-Lautsprecher mit Dolby Sound integriert

Surround Sound versteckt, aber recht solide

Heimkino- und High-Fidelity-Sound sind halbgare Versprechen

Der kleine Lautsprecher des N1 bekommt einiges zutun, ist seinen Herausforderungen aber nicht immer gewachsen... (Image credit: Emotn)

Die wichtigsten Fragen zuerst: Kann der Emotn N1 mit einem gleichermaßen tollen Sound einmal mehr überraschen? Leider nein!



Ist der Sound komplett schrecklich und solltest du dich direkt nach einer entsprechenden Anlage umsehen? Kommt ganz darauf an...

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich ausgerechnet beim Sound erstmals so wirklich vom Emotn N1 enttäuscht war. Immerhin wird damit geworben, dass dieser alternativ auch als Bluetooth-Lautsprecher seinen Einsatz finden könne. Und Dolby Audio sowie High-Fidelity-Sound klingen auf dem Papier gleichermaßen vielversprechend. "Kinoähnlicher Klang" wird gar beworben!

Diesen hohen Erwartungen kann der N1 leider nicht gerecht werden. Zumindest nicht direkt von Beginn an und danach auch nur bedingt. Zunächst solltest du nämlich wissen, dass der Surround-Sound standardmäßig erst einmal über die Einstellungen aktiviert werden muss. Infolgedessen gibt es schon einmal einen spürbaren Schub in puncto Klangqualität und endlich ist ein Bass zu vernehmen. Wunder solltest du aber keine erwarten.

Ich möchte aber auch nicht unnötig kritisch sein. Wenn ich nämlich ehrlich bin, ist die Klangqualität noch immer ausreichend – also zumindest dann, wenn man keine allzu hohen Ansprüche stellt, wie ich es tat. Und auch dann, wenn man vielleicht einfach nur ein Zweitgerät für laue Sommernächte auf der Terrasse sucht. Insofern du um den Emotn N1 aber ein Heimkino-System errichten willst, empfehle ich dir dringlich die Investition in ein passendes Hi-Fi-System – oder vielleicht zumindest in eine der besten Soundbars (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Sound: 2,5/5

Solltest du den Emotn N1 kaufen?

Kann der Emotn N1 als preisgünstiger Einstieg überzeugen? (Image credit: Emotn)

Swipe to scroll horizontally Emotn N1 Attributes Notes Rating Mehrwert Für kleines Geld weiß der kompakte Full-HD-Projektor gleich mehrfach sehr positiv zu begeistern 4,5 / 5 Design Kompakt und leise – Der Emotn ist ein tolles Einstiegsgerät für alle Interessenten. Portabel ist er aber nur bedingt. 4 / 5 Software/Betriebssystem Das Betriebssystem ist weitgehend solide und leistet sich nur gelegentlich Aussetzer. Die App-Auswahl darf aber künftig noch nachgebessert werden. 3,5 / 5 Bildqualität Durch tolle Helligkeit, smarte Funktion und HDR weiß der N1 auch trotz seiner FHD-Restriktion ganz ohne 4K zu punkten. 4 / 5 Tonqualität Heimkino-Flair lässt der Sound zuweilen missen, ein Totalausfall ist es aber auch nicht. Solider Durchschnitt, der womöglich gar überrascht, wenn man keine zu hohen Erwartungen hat. 2,5 / 5

Kauf ihn dir, wenn...

Du nach einem Budget- oder Einstiegsgerät Ausschau hältst

Der Emotn N1 ist ideal als Einstiegspunkt geeignet für alle, die schon länger mit dem Erwerb eines Beamers liebäugeln und überzeugt mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis

Einen smarten Beamer suchst, der auch bei suboptimalen Lichtverhältnissen eine gute Figur abgibt

Dank smarter Benutzeroberfläche, einer entschlackten Fernbedienung und toller Bildqualität überzeugt der N1 auf ganzer Linie als TV-Ersatz.

Du eine kompakte Alternative zu Konkurrenzprodukten suchst.

Du wirst kaum einen Beamer und vor allem keinen TV finden, der weniger platzsparend ist als der N1. Mit 3 Kilogramm Gewicht ist er äußerst handlich und das größte am System ist wohl das Netzteil...

Kauf den Emotn N1 lieber nicht, wenn...

Du auf 4K-Bildqualität wert legst.

Die Bilddarstellung des N1 in allen Ehren: Aber 4K bleibt 4K. Und wenn du auf die bestmögliche Bilddarstellung wert legst, solltest du lieber etwas mehr Geld investieren und dich bei den entsprechenden Alternativen umsehen.

Du auf hochwertigen Sound von Haus aus wertlegst.

Der größte Kritikpunkt bleibt der eher durchschnittliche Sound. Ein Hauch Surround ist zwar vernehmbar, eine hochwertige auditive Kino-Erfahrung bleibt der mit dem N1 aber ohne passende Ergänzung verwehrt.

Du ein Streaming-Junkie bist.

Sicher ist es nett, dass der Emotn N1 Netflix-lizensiert ist. Insofern du aber eine Vielzahl von Abos dein Eigen nennst, dürftest du den ein oder anderen Streaming-Vertreter in der App-Auswahl schmerzlich missen...

Spannende Alternativen zum Emotn N1

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Dangbei Mars Pro 4K Beamer (Öffnet sich in einem neuen Tab) Der Mars Pro 4K begeistert durch grandioses Bild, tolle Helligkeit, riesige Projektionsfläche und durchweg flotte Hard- wie Software. In allen Bereichen wird hier eine Schippe draufgepackt – leider aber auch in puncto Preis.