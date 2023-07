Xiaomis iPhone 15-Konkurrent könnte den leistungsstärksten Qualcomm-Chip enthalten

Nach dem hervorragenden Xiaomi 13 und 13 Pro bereitet das Unternehmen derzeit angeblich das Xiaomi 14 und 14 Pro vor. Einem neuen Bericht zufolge werden diese Geräte mit dem Next-gen Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz von Qualcomm ausgestattet sein. Es wird erwartet, dass Xiaomi die neuen Handys im November ankündigt und sie zunächst in China und dann in Europa auf den Markt bringt - ähnlich wie in den vergangenen Jahren.

Der Bericht stammt von dem chinesischen Tippgeber Digital Chat Station auf der chinesischen Twitter-Plattform Weibo. Xiaomi gehört oft zu den ersten Android-Herstellern, die die neuesten Chips von Qualcomm einsetzen und so war die Xiaomi 13-Serie die erste, die über den Snapdragon 8 Gen 2 verfügten, was zu einer beeindruckenden Leistung führte.

Andere Gerüchte besagen, dass das Xiaomi 14 weitere bemerkenswerte Spezifikationen bieten wird, vor allem in Bezug auf den Akku: Es soll einen 4.860-mAh-Akku, eine 90-W-Schnellladefunktion und eine kabellose 50-W-Ladefunktion haben. Das Xiaomi 14 Pro könnte diese Werte mit einem 5.000-mAh-Akku und einer kabelgebundenen Schnellladefunktion von 120 W noch übertreffen. Die kabellose Aufladung scheint die gleiche zu sein.

Qualcomm hat den Snapdragon 8 Gen 3 zwar noch nicht offiziell angekündigt, wird dies aber wahrscheinlich noch vor der Enthüllung des Telefons von Xiaomi tun. Das Unternehmen hat den Termin für den nächsten Snapdragon Summit festgelegt, und zwar früher als sonst. Normalerweise findet er im November oder Dezember statt, diesmal jedoch vom 24. bis 26. Oktober, also noch vor der gerüchteweisen Xiaomi-Ankündigung am 14. November.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Leistung und Effizienz steigen auf breiter Front

Mit dem Snapdragon 8 Gen 3 sollen sowohl Leistung als auch Effizienz verbessert werden. Der Gen 2 von Qualcomm konnte bereits die Effizienz der besten Android-Smartphones verbessern und konkurriert sowohl mit iPhones als auch dem Samsung Galaxy S23, OnePlus 11 und natürlich dem Xiaomi 13.

Apple ist seit dem iPhone 12 und 12 Pro Max führend bei der Akkuleistung, aber das Blatt wendet sich langsam. Mit dem Aufkommen ultraschneller Ladevorgänge, den Effizienzsteigerungen von Qualcomm und den größeren Akkus könnten Android-Handys genauso effizient oder sogar effizienter als die besten iPhones werden, was den Käufern zugute kommt.