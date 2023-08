Inoffizielle Rendergrafiken präsentieren Samsungs Galaxy S24 Ultra neben dem iPhone 15 Ultra

Sowohl Samsung als auch Apple werden voraussichtlich noch in den nächsten sechs Monaten ihre Flaggschiff-Smartphone-Serien aktualisieren, und wir haben jetzt eine bessere Vorstellung davon, wie die größten und teuersten Telefone im direkten Side-by-Side-Vergleich aussehen könnten.

Leaker @UniverseIce (via Notebookcheck) präsentierte seiner Fangemeinde in den sozialen Medien inoffizielle. Renderings des Samsung Galaxy S24 Ultra wie auch des iPhone 15 Ultra (oder eben iPhone 15 Pro Max).

Die Darstellung hilft dabei, frühere Gerüchte über die Flaggschiffe zu untermauern: Entsprechend wird das Samsung Galaxy S24 Ultra diesmal einen flacheren Bildschirm haben, während das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Ultra/ iPhone 15 Pro Max voraussichtlich Bildschirmkanten haben werden, die etwas stärker gebogen sind.

Dieser Wechsel zu einem flachen Display soll allerdings auch die Breite des S24 Ultra im Vergleich zum Samsung Galaxy S23 Ultra, das ihm vorausgegangen ist, erhöhen. Und so soll das Smartphone – laut derselben Quelle - von 78,1 mm auf 79 mm heranwachsen.

Reichlich frischer Wind an der Designfront!

Designänderungen wie diese gehen normalerweise mit Kompromissen einher, und das ist leider auch hier der Fall.

Gebogene Kanten, die in den letzten Jahren bei Premium-Telefonen die Norm waren, wirken ästhetisch ansprechender, können aber zugegebenermaßen auch das Handling beeinträchtigen. Im Fall des Samsung Galaxy S24 Ultra scheint @UniverseIce allerdings kein Fan der Änderung zu sein - er deutet an, dass der Wechsel zu einem breiteren Telefon mit flacheren Kanten ein Rückschritt hin zum Look der älteren Modelle von Samsungs Galaxy Note-Reihe sein dürfte. Und das kann man zwar mögen ... muss man aber nicht.

Viel davon hängt jedoch schlussendlich auch von persönlichen Vorlieben ab und wie du als Konsument möchtest, dass sich dein Telefon anfühlt.

In jedem Fall könnte das flachere Display beim S24 Ultra aber zu sichtbareren Blenden führen, was sicher nicht einem jeden Fan gefällt – vor allem nicht denen, die bisher schon mit dem S23 Ultra sehr zufrieden waren.

Da die Veröffentlichung der Galaxy S24-Telefone aber erst im Januar und Februar erwartet wird, gibt es ja ohnehin noch genug Zeit, um hier noch einmal Änderungen oder zumindest Anpassungen zu planen – und womöglich auch umzusetzen. Und so können wir auch erst im Januar wirklich den Vergleich zwischen den beiden Ultra-Modellen durchführen – und das, obwohl Apple doch schon im September an den Start gehen könnte.

Aber na ja, Geduld ist ja bekanntlich eine Tugend ...