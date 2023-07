iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max könnten nahezu rahmenlos sein

Während Smartphones immer fortschrittlicher und teurer werden, erleben wir, dass die Ränder immer kleiner werden. Mit dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max könnten sie fast vollständig verschwinden.

Das behauptet Mark Gurman, ein Journalist und Leaker mit einer großartigen Erfolgsbilanz, in seinem neuesten Bloomberg Power On Newsletter, in dem er berichtet, dass die kommenden Smartphones nur noch 1,5 mm dicke Ränder haben werden. Das sind zwar nur 0,7 mm weniger als bei den aktuellen iPhones (2,2 mm), aber immerhin nur ein Drittel der Gesamtgröße.

Dies ist offenbar einer neuen Display-Technologie zu verdanken: Die Bildschirme des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max werden im Low-Injection-Pressure-Over-Molding-Verfahren (LIPO) hergestellt.

Dieses Verfahren hat Apple bereits bei den letzten Generationen der besten Apple Watches, insbesondere bei der Apple Watch 7 und der Apple Watch 8, eingesetzt, um ein größeres Display bei gleichem Platzbedarf zu ermöglichen, und laut Gurman wird diese Technologie auch bei iPads zum Einsatz kommen.

Es ist erwähnenswert, dass die Verkleinerung der Ränder zwar ein etwas größeres Display auf gleichem Raum ermöglichen könnte (wie bei der Apple Watch), wir aber nicht erwarten, dass sich die Bildschirmgrößen bei der iPhone 15-Reihe ändern. Das iPhone 15 Pro wird also wahrscheinlich 6,1 Zoll groß sein, genau wie sein Vorgänger, und das iPhone 15 Pro Max wird wahrscheinlich 6,7 Zoll haben.

Das könnte bedeuten, dass die Smartphones geringfügig kleiner sind und auch etwas hochwertiger aussehen, da sie fast keinen sichtbaren Rahmen haben.

Das wäre aber nur ein Zwischenschritt, denn Gurman behauptet, dass Apple davon träumt, ein echtes iPhone mit Vollbildschirm zu entwickeln, ohne jegliche Ränder und ohne Aussparungen für die Frontkamera und Face ID (stattdessen wären sie unter dem Bildschirm versteckt). Das ist ein Traum, den wahrscheinlich auch die meisten anderen Smartphone-Hersteller teilen.

Jenseits der Rahmen

Gurman hörte nicht auf, über die Rahmen zu sprechen, aber die anderen Details in seinem Newsletter waren größtenteils Dinge, die wir schon vorher gehört haben.

Bei den Pro-Modellen sind das ein Titanrahmen, abgerundete Kanten, eine anpassbare Aktionstaste anstelle des Stummschalters, eine verbesserte Rückkamera und ein leistungsstarker neuer Chipsatz.

Beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus deutet Gurman darauf hin, dass anstelle einer Notch ein Dynamic Island eingefügt wird, dass die Kamera "erheblich verbessert" wird (was nach anderen Leaks wahrscheinlich einen neuen 48-MP-Hauptsensor einschließt) und dass der A16 Bionic-Chipsatz verwendet wird, der derzeit in den iPhone 14 Pro-Modellen zu finden ist.

Alle vier Smartphones sollen über einen USB-C-Anschluss verfügen. Gurman geht auch auf die Preisgestaltung ein und sagt, dass für alle vier Modelle außerhalb der USA "zumindest geringfügige Preiserhöhungen" zu erwarten sind, wobei zumindest die Pro-Modelle wahrscheinlich auch in den USA eine Preiserhöhung erfahren werden.

Wie immer sind all diese Behauptungen mit Vorsicht zu genießen, aber sie stimmen weitgehend mit dem überein, was wir bereits gehört haben, und sie stammen aus einer seriösen Quelle. Wir werden es bald genau wissen, denn die Anwärter auf einen Platz in unserer iPhone-Bestenliste werden wahrscheinlich im September vorgestellt.