Das neue iPhone 15 Pro könnte eine riesige Speicheroption zum entsprechend hohen Preis bieten

Bereit oder nicht, hier kommt die nächste große iPhone-Enthüllung und dieses Mal geht es um Speicherplatz und Preise, die deine Augenbrauen in die Höhe schnellen lassen dürften.

Schon seit geraumer Zeit raunt es in der Gerüchteküche zu den bevorstehenden Pro-Level-Upgrades der Apple-Smartphones. Allerdings versprechen eben diese nicht nur grandiose Upgrades für Kamera und Chipsatz, sondern nun auch eine nie dagewesene Speicheroption in petto zu haben.

Dem koreanischen Blogger yeux1122 zufolge (via MacRumors) könnten die kommenden iPhone 15 Pro-Varianten nämlich erstmalig bis zu 2 Terabyte interne Speicherkapazität offerieren – richtig gelesen, TERABYTE! Und als wäre das nicht schon genug, ist jüngst auch ein Beitrag auf Weibo aufgetaucht, der diese Gerüchte einerseits bestätigt, andererseits davon ausgeht, dass die Basisspeicheroption der neuen Smartphones alsbald auf sehenswerte 256 Gigabyte angehoben wird.

Mal zum Vergleich: Die aktuellen iPhone 14 Pro-Sprösslinge und das iPhone 14 Pro Max prahlen mit einem Speicherangebot von 256 GB bis maximal 1 TB. Das Samsung Galaxy S23 Ultra mischt in einer ähnlichen Liga mit. Es gibt aber einen großen Haken: entsprechende Speichererhöhungen könnten sich nämlich auch beim künftigen Preisschild bemerkbar machen ...

Diesbezüglich war die Gerüchteküche ja schon wochenlang im Aufruhr, vor allem weil die Gefahr eine Preiserhöhung auch von Apple selbst weiter angeteasert wurde. Entsprechend könnte der Griff zur Kreditkarte beinahe unvermeidbar sein, wenn du dir das neue 15 Pro mit den üppigen 2 TB sichern willst. Immerhin verlangt Apple derzeit schon für die aktuellste Iteration, das 14 Pro Max, bis zu 2.099 Euro! Bei zwei Terabyte müssen wir uns dementsprechend also auf ein Minimum von 2.299 Euro einstellen.

Aber das ist – so traurig wie das klingen mag – immer noch nicht die Endprognose. Denn hierbei haben wir noch nicht die gemunkelte Preiserhöhung berücksichtigt. Und sollte selbige tatsächlich in Kraft treten, wäre es überaus plausibel, dass Apple einmal mehr die 2.000-Euro-Marke für das Preisschild eines Smartphone-Vertreters knackt und dieser erst für beinahe zweieinhalbtausend Euro einen neuen Besitzer findet. Wo soll das enden? Müssen wir uns in 10 Jahren tatsächlich noch zwischen Kleinwagen und neuem Smartphone entscheiden?

Ein iPhone 14 kann noch immer gern einmal einen niedrigen vierstelligen Betrag kosten ... und wäre hiermit im Vergleich zur 15er-Generation noch immer erschwinglich (Image credit: Apple)

Auch auf der Telefonkonferenz des Unternehmens zum ersten Quartal 2023 wurde CEO Tim Cook schon auf diese Thematik angesprochen. Auf die Frage hin, ob die steigenden durchschnittlichen Verkaufspreise hierbei für das iPhone (und auch Apple) nachhaltig seien, antwortete er: "Ich denke, die Leute sind bereit, sich wirklich zu ins Zeug zu legen, um das Beste zu bekommen, was sie sich in dieser Kategorie leisten können", und fügte hinzu, dass iPhones aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken sind.

Doch ist das bei diesem Preispunkt wirklich noch realistisch? Wohl kaum ...

Womöglich wird das iPhone also doch wieder mehr zum Luxussymbol als zum Allerweltssmartphone. In jedem Fall sollten wir die aktuellen Gerüchte aber für sich gesehen erst einmal noch als selbige abstempeln und uns erst wieder im September ein konkretes Bild davon machen, was es mit der neuen Speicheroption wie auch der Preisgestaltung denn wirklich auf sich hat – zumindest mache ich das, weil ich sonst ohnehin nicht mehr ruhige schlafen könnte.

Und immerhin wissen wir dank übereinstimmenden Spekulationen ja womöglich schon recht konkret, wann das nächste Apple Event, mit all den relevanten News, bevorsteht.