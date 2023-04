Xiaomis Samsung Galaxy S23 Ultra-Konkurrent wurde in detaillierten Renderings gezeigt

Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist das Android Smartphone, das es derzeit zu schlagen gilt. Sein nächster Konkurrent könnte das Xiaomi 13 Ultra sein, das bald auf den Markt kommen soll und jetzt in detaillierten geleakten Renderbildern gezeigt wurde.

Wir sagen "geleakt", aber es ist nicht klar, ob es sich bei den Bildern um offizielle Bilder handelt, die durchgesickert sind, oder - was wahrscheinlicher ist - um inoffizielle Bilder, die auf der Grundlage durchgesickerter Informationen erstellt wurden. In jedem Fall stammen sie von @OnLeaks (Öffnet sich in einem neuen Tab) (in Zusammenarbeit mit SmartPrix (Öffnet sich in einem neuen Tab)), die eine hervorragende Erfolgsbilanz vorweisen können, so dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie korrekt sind.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Xiaomi 13 Ultra geleakt wird, aber es ist der bisher beste Blick auf das wahrscheinliche Design, das ein riesiges rundes Kameramodul mit vier Linsen zeigt, wie du unten sehen kannst.

Laut den Details, die zusammen mit den Renderings durchgesickert sind, umfassen diese Kameras wahrscheinlich eine Hauptkamera mit einem 50-MP-Sony-IMX989-Sensor (1 Zoll) wie beim Xiaomi 13 Pro sowie drei weitere 50-MP-Kameras und eine 32-MP-Kamera auf der Vorderseite, die in einem Loch am oberen Rand des gebogenen Bildschirms des Smartphones untergebracht ist.

Zum Vergleich: Das Xiaomi 13 Pro hat drei Kameras auf der Rückseite, aber ansonsten die gleichen technischen Daten.

Die Rückseite ist in Weiß gehalten und besteht offenbar aus Leder. Das Smartphone soll 163,18 x 74,64 x 9,57 mm groß sein und an der Kamera die höchste Stelle mit insgesamt 15,61 mm haben.

Ultra-würdige Spezifikationen

Es werden auch einige andere Spezifikationen genannt, darunter ein 6,7 Zoll großes 2K AMOLED Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, ein Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz, bis zu 16 GB RAM, bis zu 512 GB Speicherplatz und ein 4.900 mAh Akku mit 90 W kabelgebundener und 50 W kabelloser Aufladung.

Das sind beeindruckende Daten, aber angesichts des gewaltigen Kamerafeldes ist es wahrscheinlich, dass die Kamera das eigentliche Highlight sein wird, und das könnte eines der besten Smartphones für Fotografie werden.

Ob es das Samsung Galaxy S23 Ultra in unserer Liste der besten Smartphones übertreffen wird, bleibt abzuwarten, aber da es am 18. April in China auf den Markt kommen soll und Gerüchten zufolge kurz darauf auch weltweit eingeführt wird, sollten wir es bald herausfinden.