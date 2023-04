So reinigst du einen Smartphone-Ladeanschluss

Werkzeuge & Anforderungen - Zahnstocher - Wattebausch - Komprimierte Druckluft - Isopropylalkohol (optional)

Wenn du jemals bemerkt hast, dass dein Smartphone nicht richtig aufgeladen wird, könnte ein verschmutzter Ladeanschluss daran schuld sein. Diese ameisengroßen Öffnungen sind ein Magnet für Staub und Schmutz - selbst bei den besten Smartphones. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du den Ladeanschluss deines Smartphones am besten reinigen kannst.

Kurzanleitung für die Reinigung eines Smartphone-Ladeanschlusses

Entferne bei ausgeschaltetem (!) Smartphone mit einem Zahnstocher überschüssigen Schmutz aus dem Ladeanschluss.

aus dem Ladeanschluss. Alternativ kannst du auch einen Zahnstocher in Baumwolle wickeln (oder gleich ein Wattestäbchen nehmen), ihn (es) mit Reinigungsalkohol (niemals Wasser!) befeuchten und an der Innenwand des Ladeanschlusses entlang bewegen, um überschüssigen Schmutz zu entfernen.

(oder gleich ein Wattestäbchen nehmen), ihn (es) mit Reinigungsalkohol (niemals Wasser!) und an der Innenwand des Ladeanschlusses entlang bewegen, um überschüssigen Schmutz zu entfernen. Anschließend kannst du Reste mit Druckluft entfernen (und trocknest zugleich den Reinigungsalkohol).

Fertig!

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Reinigung eines Smartphone-Ladeanschlusses

Der Chefredakteur von TechRadar US, Lance Ulanoff, war vor kurzem in der US-Morgenshow Live with Kelly and Ryan zu Gast und erklärte den Zuschauern, wie sie ihre technischen Produkte am besten reinigen können. Bei Minute 01:30 des Videos (unten eingebettet) erklärt Lance, wie man einen Smartphone-Ladeanschluss mit gewöhnlichen Haushaltsmitteln reinigen kann.

Wenn du jedoch über umfangreichere Reinigungsgeräte verfügst, findest du hier eine alternative - und umfassendere - Methode, um den Ladeanschluss deines Smartphones zu reinigen.

1. Schalte dein Smartphone aus Das Wichtigste zuerst: Schalte dein Smartphone aus. Das mag offensichtlich erscheinen, aber du solltest kein spitzes Instrument in etwas stecken, das nicht meilenweit von einer Steckdose entfernt ist - vor allem, wenn dieses Instrument mit Reinigungsflüssigkeit benetzt ist. (Am besten steckst du einfach niemals irgendetwas in angeschaltete Geräte...)!

2. Wickle ein Stück Baumwolle um einen Zahnstocher (Image: © Shutterstock / Leviana) Sobald dein Smartphone ausgeschaltet ist, reißt du ein kleines Stück Watte von einem Wattepad ab und wickelst es um das Ende eines Zahnstochers. Am besten rollst du beide Elemente zwischen deinen Fingern, so dass die Watte an der Spitze des Zahnstochers kleben bleibt. Zu diesem Zeitpunkt ist es wichtig, die Größe des Ladeanschlusses deines Smartphones zu berücksichtigen. USB-C- und Lightning-Anschlüsse haben zum Beispiel die Größe eines Reiskorns. Du musst also nur so viel Watte um den Zahnstocher wickeln, dass die Öffnung ausgefüllt ist.

3. Blase Druckluft in den Anschluss (Image: © Shutterstock / SAMRAN MGR) Wenn du ein Hand-Gebläse zur Verfügung hast (das bekommst du bei Amazon für ein paar Euro (Öffnet sich in einem neuen Tab)), bläst du mit diesem Werkzeug Druckluft von links oder rechts in den Ladeanschluss. Das sollte den losen Staub entfernen. Wenn du einen Druckluftbehälter verwendest, achte darauf, dass du nicht zu viel Druck auf den Ladeanschluss ausübst, da dies die wertvollen Innenteile deines Smartphones beschädigen könnte. Wir raten dir, den Ladeanschluss nicht länger als zwei Sekunden mit Luft zu durchblasen.

4. Befeuchte dein Wattestäbchen mit Reinigungsalkohol Dieser Schritt ist optional, aber wenn du etwas technikfreundlichen Reinigungsalkohol zur Hand hast - Isopropylalkohol ist eine gute Option - dann feuchte dein Wattestäbchen leicht damit an. Das hilft, hartnäckige Verschmutzungen zu lösen, wenn du im Ladeanschluss deines Smartphones herumstocherst.

5. Bewege das Wattestäbchen von links nach rechts in den Ladeanschluss (Image: © Shutterstock / inspire finder) Stecke die Spitze deines behelfsmäßigen Wattestäbchens (feucht oder trocken) in den Ladeanschluss deines Smartphones und wackle damit von links nach rechts. Wie oft du das tun musst, hängt davon ab, wie viel Dreck sich in deinem Anschluss befindet. Wir empfehlen dir daher, mit einer Taschenlampe nachzusehen, ob du alles erwischt hast, bevor du aufhörst.

6. Blase mehr Druckluft in den Anschluss Wenn du mit dem Wattestäbchen gut durchgewühlt hast, nimm es heraus und blase etwas mehr Luft in den Ladeanschluss. Dadurch werden nicht nur alle losen Schmutzreste beseitigt, sondern auch die Tröpfchen der Reinigungsflüssigkeit getrocknet, die sich noch in der Öffnung befinden könnten.

Nützliche Tipps

(Image credit: Shutterstock / Todorean-Gabriel)

Vermeide es, mit deinem Mund Luft in den Ladeanschluss deines Smartphones zu blasen. Das scheint zwar eine effektive und kostenlose Lösung zu sein, aber es ist schwierig, den Luftdruck eines Druckluftbehälters oder eines Silicon-Luftgebläses zu reproduzieren, ohne dabei auch unerwünschte Feuchtigkeit aus deinem Mund in den Anschluss zu blasen.

Wenn die oben beschriebene Methode keine Abhilfe schafft, überprüfe die Funktionstüchtigkeit deines Ladekabels. Mit der Zeit können die Kabelenden ausfransen und die Drähte im Inneren brechen, so dass das Kabel unbrauchbar wird. Wenn dein Ladekabel in Ordnung ist und dein Smartphone auch nach der Reinigung des Ladeanschlusses immer noch nicht richtig aufgeladen wird, solltest du es zu einem Techniker bringen, der den Akku überprüft.

