Xbox Series X Release-Monat von Microsoft CFO so gut wie bestätigt

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Microsoft plant, die Xbox Series X in der Weihnachtszeit 2020 auf den Markt zu bringen, aber wir haben jetzt vielleicht den besten Hinweis darauf, in welchem Monat die Konsole erscheinen wird.

Auf eine Frage von Bloombergs Dina Bass während eines Investorengesprächs soll Microsoft CFO Amy Hood geantwortet haben, dass Microsofts Kraftzwerg „auf gutem Wege“ für einen Novermber-Release sei.

Als Bass auf Twitter zur Klärung der Frage gedrängt wurde, ob Hood ausdrücklich die Xbox Series X erwähnte, sagte Bass, sie habe ausdrücklich nach einer „neuen Konsole“, gefragt und sagte, „Novemberferien“, worauf Hood mit „ja“ antwortete.

It was in response to a question from me and I said "new console" and "November holidays." Her answer was the single word "yes."July 22, 2020