Xbox Series S: Microsofts schlecht gehütetes Geheimnis wird auf Xbox Game Pass-Verpackung erwähnt

Die Xbox Series S* wurde nach wie vor nicht von Microsoft bestätigt, obwohl die komplett digitale Xbox bereits auf der offiziellen Controller-Verpackung und in technischen Dokumenten von Microsoft erwähnt wird.

Das hält Microsoft aber anscheinend nicht davon ab, die günstigere, rein digitale Alternative zur Xbox Series X auf offiziellem Verpackungsmaterial zu erwähnen – zuletzt auf dem Xbox Game Pass-Code, der einem Xbox One-Controller beigefügt war.

Im Kleingedruckten des Code-Kärtchen heißt es, dass Spieler ihn verwenden können, um auf „über 100 hochwertige Spiele auf Xbox Series X | S, Xbox One und Windows 10“ zuzugreifen.

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7August 31, 2020