Wird das iPhone 12 Ankündigungsdatum bald aufgedeckt? Dies könnte der bisher beste Beweis sein

Der Enthüllungstermin für das iPhone 12 könnte in wenigen Stunden bekannt gegeben werden, da ein spezielles Symbol an den #AppleEvent-Hashtag auf Twitter angehängt wurde.

Twitter fügt Hashtags für offizielle Veranstaltungen in der Regel Symbole hinzu, und da wir erwartet haben, dass Apple heute etwas vorführt, könnte dies die erste Verlockung für den Technikgiganten sein, zu verraten, wann er seine nächste Smartphone-Linie vorstellen wird.

Leaker hatten auf den 8. September als mögliches Datum für eine Apple-Enthüllungsveranstaltung hingewiesen - möglicherweise für die Apple Watch 6 und das iPad Air 4 - daher ist es unklar, ob das Hashtag-Symbol darauf hindeutet, dass diese Geräte heute enthüllt werden.

It seems there's an #appleevent coming up (based on the hashtag icon) and I don't imagine it's a Cupertino cider festival... September 8, 2020

Stattdessen müssen wir uns fragen, ob das Icon - ein blau getöntes Apple-Logo - eine neue Signaturfarbe für die diesjährigen Geräte andeutet. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: Wir könnten sofort herausfinden, ob Apple die neuen Geräte noch am selben Tag enthüllen wollte.

Oder, wir könnten auch abwarten: Ein iOS-Entwickler hat angebliche Metadaten für das #AppleEvent-Symbol angegeben, die besagen, dass es bis zum 28. September auf Twitter bleiben wird. Diese Daten wurden von der App-Forscherin Jane Manchun Wong mit dem Hashflag Browser-Tool gesammelt, das Hashtag-Icondaten scannt.

The #AppleEvent emoji is indeed new and is set to remain through Sept 28...(Thanks to ⁦@wongmjane⁩ for this tool!) pic.twitter.com/4vydL8xFgdSeptember 8, 2020