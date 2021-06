Warum der Amazon Prime Day der perfekte Zeitpunkt für den Kauf einer Fitbit ist

Der Amazon Prime Day steht kurz bevor und findet vom 21. bis 22. Juni statt. Wenn du mit dem Gedanken spielst, dir eine neue Fitbit zuzulegen, dann ist das der ideale Zeitpunkt, um den Kauf zu wagen.

Um zu vermeiden, dass du zu viel Geld ausgibst, ist es eine gute Idee, deine Einkäufe im Voraus zu planen.

Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass nicht alle Angebote so sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Wie du eine Enttäuschung vermeidest, erfährst du in unserem Guide: So vermeidest du den Kauf einer "Fake"-Fitbit am Amazon Prime Day.

Wir werden die besten Angebote für Fitbits, aber auch für andere Fitness-Tracker, Laufuhren und Smartwatches heraussuchen, also schau bei TechRadar vorbei, um nichts zu verpassen.

Auch neue Fitbits bekommen einen Rabatt

Am Black Friday 2020 haben wir gesehen, dass Amazon keine Skrupel hat, die Preise für brandneue Fitness-Tracker zu senken. Im November war die Fitbit Sense nur wenige Wochen alt, aber Amazon hat ihren Preis trotzdem um 30 € gesenkt. Auch die Sense wurde auf den niedrigsten Preis gesenkt und pendelt seitdem um die 270-Euro-Marke, eine weitere Preissenkung ist also fällig.

Die Fitbit Versa 3 wurde am Black Friday ebenfalls rabattiert, obwohl sie brandneu war, ebenso wie die Fitbit Inspire 2. Jetzt, wo beide Geräte etabliert sind und in der Regel für weniger als die UVP erhältlich sind, erwarten wir für den Prime Day 2021 einige großzügigere Angebote.

Der Fitbit Ace 3 Kinder-Fitnesstracker (mit neuen Spielen, um deine Kleinen aktiv zu halten) wurde bereits im März veröffentlicht und Amazon hat bereits damit begonnen, den Preis ein wenig zu senken, so dass wir davon ausgehen, dass auch er am Prime Day seinen ersten großen Rabatt bekommen wird.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Fitbit Luxe während der Vorbestellungen einen Rabatt erhält, aber wir würden es nicht ganz ausschließen (Image credit: Fitbit)

Das einzige Gerät, von dem wir keine Preissenkung erwarten, ist die neue Fitbit Luxe, die ab sofort vorbestellt werden kann, aber erst ab Juli ausgeliefert wird. Dennoch würden wir es nicht komplett ausschließen, falls Amazon den Löwenanteil der Vorbestellungen abgreifen möchte.

Ältere Geräte erhalten noch tiefere Preissenkungen

Fitbits frühere Geräte, wie die Fitbit Versa 2, Fitbit Inspire HR und Fitbit Ace 2 sind immer noch großartige Fitnesstracker, die von der Fitbit App unterstützt werden und eine gute Investition sind, wenn du nicht den neuesten Schnickschnack brauchst.

Uhren der vorherigen Generation, wie die Versa 2, werden wahrscheinlich starke Rabatte erhalten, da Amazon die Lagerbestände älterer Modelle aufräumt (Image credit: Fitbit)

Obwohl die Amazon-Lager riesig sind, muss Amazon immer noch die Bestände älterer Geräte ausmustern. Es kann gut sein, dass es an der Zeit ist, die älteren Modelle mit einer gewissen Dringlichkeit zu vertreiben, so dass du in der Lage sein könntest, einen tollen Deal zu machen.

Am Black Friday 2020 reduzierte Amazon die Versa 2 um 70 € und die Inspire und Inspire HR um 30 € - und dieses Mal könnten die Preise noch niedriger sein.

Bedenke nur die Einschränkungen dieser Vorgängermodelle. Die Versa 2 hat zum Beispiel kein integriertes GPS, was bedeutet, dass du dein Smartphone bei dir tragen musst, um deine Route beim Laufen, Spazierengehen oder Radfahren zu verfolgen. Die Fitbit Inspire und Inspire HR verfügen nicht über die Stress-Tracking-Tools, die du in der Inspire 2 findest, und bieten keine geführten Atemübungen.

Achte auf Bundles

Jetzt, wo Fitbit zu Google gehört, ist es möglich, dass wir einige interessante Bundle-Angebote sehen werden, die sowohl einen Fitbit-Tracker als auch einen Google Smart Speaker enthalten, wodurch du im Vergleich zum separaten Kauf der beiden Geräte eine Menge Geld sparen kannst.

In Großbritannien bietet Currys bereits eine Fitbit Inspire 2 zusammen mit einem Google Nest Mini an, und es besteht die Möglichkeit, dass Amazon den gleichen Weg geht und Fitbits mit einem passenden Lautsprecher koppelt.

Jetzt, da Fitbit zu Google gehört, könnten wir mehr Angebote sehen, die Nest-Geräte mit Fitness-Trackern bündeln (Image credit: Fitbit / Google)

Wettbewerber haben ihre eigenen Aktionen

Im Laufe der Jahre hat sich der Prime Day zu einer Art Mini-Black Friday entwickelt, so dass es möglich sein könnte, ein tolles Angebot für eine Fitbit auf der Website eines Konkurrenten zu ergattern.

Der Prime Day ist eine etwas ungewöhnliche Situation, wenn es um die Preisanpassung geht, da die Sonderangebote nur für Abonnenten verfügbar sind, was bedeutet, dass andere Geschäfte, die normalerweise die Preise anpassen, sich nicht verpflichtet fühlen, dies zu tun. Das hält jedoch einige konkurrierende Geschäfte nicht davon ab, ihre eigenen Preisaktionen zeitgleich mit den Angeboten von Amazon durchzuführen.

Viele konkurrierende Geschäfte veranstalten zeitgleich mit dem Prime Day ihre eigenen Sales und werden wahrscheinlich ihr eigenes Fitbits-Sortiment um einiges günstiger anbieten (Image credit: Fitbit)

Wir haben Fitbit selbst gefragt, ob es zum Prime Day Rabatte in seinem Online-Shop geben wird, haben aber bisher keine Antwort erhalten. Wir werden dich auf dem Laufenden halten, wenn wir mehr erfahren.