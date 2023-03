Vivo bereitet möglicherweise ein faltbares Smartphone vor, als Alternative zum Galaxy Z Flip, N2 Flip und Razr

Laut einem Bericht des Informanten Snoopy Tech soll Vivo bald ein neues faltbares Smartphone auf den Markt bringen. Es handelt sich dabei angeblich um ein faltbares Smartphone im Flip- oder Clamshell-Stil, ähnlich wie das Samsung Galaxy Z Flip 4 und das Motorola Razr 2022.

Laut Snoopy soll das Smartphone den Namen Vivo X Flip tragen und bereits die Google Play-Zertifizierung erhalten, so dass es in Kürze auf den Markt kommen soll. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat Vivo noch keine kommenden Veranstaltungen angekündigt. Das Unternehmen hatte bereits im Jahr 2022 das Vivo X Fold auf den Markt gebracht - seine Version des faltbaren Galaxy Z Fold - und später im selben Jahr einen Nachfolger, das X Fold Plus. Beide Modelle sind bisher noch nicht offiziell weltweit erhältlich.

Die Vorstellung eines möglichen neuen Vivo Foldables kommt für die Muttergesellschaft BBK Electronics zu einem interessanten Zeitpunkt. Auch wenn sich Berichte über einen Rückzug der Schwesterunternehmen Oppo und OnePlus aus Europa (Öffnet sich in einem neuen Tab) als stark übertrieben (d. h. falsch) erwiesen haben, deutet die bisherige Strategie von Vivo in Sachen Foldables darauf hin, dass das X Flip möglicherweise nicht außerhalb Chinas und anderer asiatischer Märkte erscheinen wird. Damit bleiben das erste international verfügbare Foldable von Oppo und das kommende Foldable von OnePlus übrig, die in diesen Märkten an seiner Stelle agieren werden.

Drama, Baby!

Einige der aktuellen Konkurrenten von Vivo im Bereich der Foldables (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Seit es Smartphones gibt, hat das Beenden eines Telefonats per Tastendruck nicht mehr das Gewicht, das man durch das Zuschlagen eines Handys oder das Einrasten einer Klappe erreicht. Foldables im Klappgehäuse-Stil lösen unter anderem dieses Problem, und wir freuen uns immer, wenn es mehr davon gibt. Hier bei TechRadar bevorzugen wir faltbare Smartphones im Clamshell-Stil; die beiden Spitzenreiter in unserer Zusammenstellung der besten faltbaren Smartphones haben diesen kompakten Formfaktor.

Auch wenn Samsung einen Erfahrungsvorsprung hat, können wir davon ausgehen, dass Vivo eine verbesserte Kamerafunktion auf den Markt bringen wird. Die Flip N2-Serie von Oppo verfügt über die derzeit besten Kameras in faltbaren Smartphones, was auf die Erfahrung von Oppo bei der Herstellung wirklich guter Smartphones zurückzuführen ist. Das können wir auch von Vivo erwarten, die ebenfalls einen großen Wert auf die Kamerafunktionen ihrer Smartphones legen. Schnelleres Aufladen als bei Samsung, ein größerer Akku und möglicherweise ein größerer Bildschirm könnten dieses Gerät zu einem verlockenden Kauf machen, sollte es in Europa auf den Markt kommen.