tvOS 15: Jede neue Funktion, die mit dem nächsten Apple TV Update kommt

Es gibt ein neues tvOS 15 in the Town, nachdem Apple auf der WWDC* die Überarbeitung seines Apple TV Betriebssystems für 2021 angekündigt hat.

Überarbeitung ist vielleicht ein zu starkes Wort für das, was passiert ist. Wir haben einen Blick auf ein paar kleine Verbesserungen und Funktionen geworfen, die in tvOS 15 enthalten sein werden, aber nichts von dem radikalen Redesign, das in den letzten Wochen in der Gerüchteküche angedeutet wurde. Es war auch seltsam, dass Apple TV Plus nicht wirklich erwähnt wurde.

Es gibt etwas zusätzliche Unterstützung für den HomePod Mini und neue kollektive Funktionen, die das Teilen eines Apple TV 4K mit deiner Familie ein wenig einfacher machen - aber das war's. Es ist irgendwie enttäuschender als das Update vom letzten Jahr, das Gaming-spezifische Funktionen wie die schnelle Spielfortsetzung, Unterstützung für die Xbox Elite Series 2 und Xbox Adaptive Controller, HomeKit Updates und die Einführung des Bild-in-Bild-Modus für das Anschauen von zwei Inhalten brachte.

Wir werden dir diese Änderungen weiter unten im Detail vorstellen, aber wir würden hier nicht zu viel erwarten und unsere Wunschliste für tvOS 16 sieht so aus, als ob sie ziemlich genau dem entspricht, was wir uns von der diesjährigen tvOS 15-Iteration erhofft haben.

iOS 15: Erscheinungsdatum, unterstützte iPhones, Funktionen und alles, was wir bisher wissen

macOS 12: Name, Erscheinungsdatum und Funktionen

tvOS 15: Was ist neu?

Also, was ist neu in tvOS 15? Es gibt ein paar Änderungen an der Apple TV-Oberfläche, wie zum Beispiel eine Liste mit Empfehlungen für mehrere Nutzer, die unabhängig vom ausgewählten Nutzerprofil angezeigt wird. Wenn du also mit deinen Mitbewohnern oder Familienmitgliedern fernsiehst, habt ihr einen praktischen Ort, an dem ihr euch ansehen könnt, was ihr alle mögt, und seid nicht mit dem Algorithmus einer einzelnen Person verflucht, der jeden Filmabend entscheidet.

Es gibt die Einführung von SharePlay, einer Apple-spezifischen Funktion für das gemeinsame Anschauen von TV-Streaming-Diensten mit Freunden über FaceTime (die auch auf Android-Geräten in begrenztem Umfang unterstützt wird). Du kannst es für eine Vielzahl von Streaming-Plattformen über Apple TV einrichten, wie Hulu, Disney Plus, HBO Max, Twitch, Pluto TV, ESPN+ und Paramount Plus - allerdings nicht Netflix - und von deinem iPhone auf die Apple TV-Hardware übertragen, während du weiterhin mit deinem Handy chattest.

Die Unterstützung von Spatial Audio kommt sowohl in tvOS als auch in MacOS und macht den Klang über die AirPods Max und AirPods Pro Kopfhörer immersiver und fügt auch dynamisches Head Tracking hinzu.

Jeder, der einen HomePod Mini besitzt, kann seinen Apple TV über den kompakten Smart Speaker per Siri-Sprachbefehl steuern.

HomePod mini (Image credit: TechRadar)

tvOS 15: Erscheinungsdatum und Beta

tvOS 15 wird voraussichtlich einem ähnlichen Veröffentlichungszeitplan folgen wie frühere Versionen von Apples TV-Betriebssystem. Das bedeutet eine Ankündigung auf der WWDC (check), eine private Beta, die mit Entwicklern geteilt wird (check), eine öffentliche Beta, die zum Download zur Verfügung steht (wird noch kommen) und ein vollständiger Rollout im September (wird passieren).

tvOS 15 wird auch zusammen mit iOS 15, iPadOS 15 und watchOS 8 eingeführt, wenn Apple die neuesten Updates für seine Flotte von Smartphone, Tablet, Smartwatch und Streaming-Geräten veröffentlicht.

Lies mehr: Wie du tvOS installierst*

tvOS 13 konzentrierte sich auf die Multi-User-Unterstützung für TV-Serien und Filme, wobei jedes Profil seine eigenen Empfehlungen in der TV-App bekam, aber jetzt wird die gleiche Funktionalität auch für Spiele über Apple Arcade gelten.

tvOS 14 fügte die Möglichkeit hinzu, individuelle Erfolge für jeden Nutzer zu verfolgen und Spiele schnell fortzusetzen, wenn du zu ihnen zurückkehrst. Apple hat außerdem die Software aktualisiert, um zwei neue Microsoft-Controller zu erkennen, die Xbox Elite Series 2 und Xbox Adaptive Controller, die Ende 2019 veröffentlicht werden.

Zwei weitere Neuerungen in tvOS 14 sind Bild-im-Bild, die es dir ermöglichen, Videos in der Ecke des Bildschirms weiterlaufen zu lassen, während du dich zwischen Apps bewegst, und die Hinzufügung von Smart-Home-Kamera-Feeds zu Home View. Diese beiden Funktionen sind auch in iOS 14 enthalten.

Apple TV Plus (Image credit: Apple)

tvOS 16: Was wir uns wünschen

Es ist wahrscheinlich noch zu früh, um über tvOS 16 nachzudenken, wenn man bedenkt, dass tvOS 15 noch nicht einmal für die Öffentlichkeit zugänglich ist, aber während wir warten, dachten wir, dass es gut wäre, über die Zukunft von Apples TV-Betriebssystem zu sinnieren, in der Hoffnung, diese neuen Funktionen zu bekommen:

Kinderprofile und Screen Time

AppleInsider hat von möglichen Kinderprofilen für zukünftige tvOS Updates berichtet, die nicht jugendfreie Inhalte einschränken und es den Eltern ermöglichen, die Bildschirmzeit zu überwachen - und wir würden uns freuen, das zu sehen.

Verbesserte Apple TV Plus Integration

Einer unserer Hauptkritikpunkte an Apple TV Plus war die Art und Weise, wie es in die Apple TV App integriert wurde. Plus-Inhalte wurden auf verwirrende Art und Weise mit Nicht-Apple-Inhalten vermischt und es wurde nicht klar, was kostenlos und was kostenpflichtig ist.

Ein Software-Update für 2021 ist die perfekte Gelegenheit, dies zu beheben, vor allem jetzt, da Apple TV Plus sein Start-Lineup erweitert hat, mit weit mehr Shows und Serien im Angebot, von Ted Lasson Staffel 2 bis Mythic Quest Staffel 2.

Verpasse keine News mehr... ...indem du TechRadar Deutschland auch auf Facebook & Youtube folgst!

Das ist das neue Apple TV 4K 2021

* Link englischsprachig