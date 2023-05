Trailer zu Dune Teil 2 bietet Nervenkitzel, Sci-Fi-Spaß...

Dune Teil 2 kommt am 2. November in die Kinos.

Der erste Trailer für Dune Teil 2 wurde veröffentlicht, und das heiß erwartete Sci-Fi-Epos sieht genauso spannend aus, wie wir es erwartet haben.

Warner Bros. Pictures' atemberaubender Nachfolger von Dune, der am 2. November in die Kinos kommt, ist einer unserer am meisten erwarteten neuen Filme des Jahres 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab). Und wenn man bedenkt, wie außergewöhnlich gut die Fortsetzung im Teaser unten aussieht, wird es schwer sein, dieses Jahr einen visuell beeindruckenderen und actionreicheren Science-Fiction-Film als Dune Teil 2 zu finden.

Hier ist auch eine kurze Zusammenfassung der Handlung, mit freundlicher Genehmigung von Warner Bros: "Dune Teil 2 wird die mythische Reise von Paul Atreides erforschen, der sich mit Chani und den Fremen vereint, während er auf einem Kriegspfad der Rache gegen die Verschwörer ist, die seine Familie zerstört haben. Vor die Wahl gestellt zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des bekannten Universums, versucht er, eine schreckliche Zukunft zu verhindern, die nur er voraussehen kann."

Der offizielle Trailer zum zweiten Teil erschien nur 24 Stunden, nachdem Warner Bros. einen mundgerechten Teaser (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf seinen Social Media Kanälen veröffentlicht hat. Die 45 Sekunden zeigen Timothée Chalamet als Paul Atreides, wie er auf einer Sanddüne einen Thumper aufstellt, um einen der riesigen Sandwürmer von Arrakis anzulocken. Die letzten 15 Sekunden des Teasers waren den Hauptdarstellern des Films gewidmet, darunter erste Blicke auf Florence Pughs königlich aussehende Prinzessin Irulan und Austin Butlers bedrohlichen Feyd-Rautha Harkonnen, die in der Fortsetzung in die intergalaktischen Kämpfe eingreifen.

Der offizielle Trailer des Films baut auf dem Material des Teasers auf. Er zeigt Paul Atreides auf einem Sandwurm reitend, wie er sich auf den Kampf gegen Feyd-Rautha vorbereitet und die Fremen gegen die Macht des galaktischen Imperiums und des Hauses Harkonnen anführt. Es gibt noch viel mehr zu sehen, es lohnt sich also, den Trailer noch einmal anzuschauen, um alles in sich aufzusaugen.

Alles in allem sieht es so aus, als ob die von Denis Villeneuve inszenierte Fortsetzung - der auch schon bei Dune Regie geführt hat - alles daran setzt, den Vorgänger zu übertreffen. Dune Teil 2 sieht nicht nur noch spektakulärer aus als Teil 1, er wird auch noch actionreicher, rasanter und definitiv beeindruckender.

Neben Chalamet sind auch Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling und Stephen McKinley Henderson wieder dabei, nachdem sie in verschiedenen Funktionen in Dune zu sehen waren. Auch Zendaya und Javier Bardem, die in diesem Film einen kurzen Auftritt hatten, kehren zurück, wobei die Rollen der beiden in der Fortsetzung erweitert werden.

Hinzu kommen - wie bereits erwähnt - Butler (Elvis) und Pugh (Black Widow (Öffnet sich in einem neuen Tab), The Wonder), sowie Léa Seydoux (No Time to Die) und Christopher Walken (Severance, The Deer Hunter). Wir wussten bereits, dass Pugh der Besetzung von Dune Teil 2 beitritt, da sie im März 2022 unterschrieben hat. Butler wurde nur ein paar Tage später in das Ensemble aufgenommen, Walken und Seydoux folgten im Mai bzw. Juni. Walken wird übrigens Imperator Shaddam IV. spielen, der über die Galaxie herrscht, während Seydoux als Lady Margot, ein weiteres Mitglied der Bene Gesserit und eine enge Freundin von Shaddam IV. darstellt.

Dune Teil 2 adaptiert die zweite Hälfte von Frank Herberts legendärem gleichnamigen Science-Fiction-Roman. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Villneueve und Jon Spaihts. Die Dreharbeiten begannen im Juli 2022 und endeten, wie Chalamet bestätigte, im Dezember. Da es nur noch sechs Monate dauert, bis der Film weltweit in die Kinos kommt, hoffen wir, dass das Postproduktionsteam nicht zu sehr schuften muss, um den Starttermin einzuhalten. Doch falls er kommt, wird er für mich das Filmjahr 2023 garantiert mit einem Knall (Öffnet sich in einem neuen Tab) abschließen.