The Mandalorian Staffel 4: Das wissen wir bisher

Nach einer dritten Staffel voller Höhen und leider noch mehr Tiefen, in der wir aber zumindest mehr über Mandalore und die Neuen Republik erfahren haben, wird The Mandalorian mit einer vierten Staffel zurückkehren. Hier ist, was wir bereits über Din Djarins weitere Abenteuer auf Disney Plus wissen.

The Mandalorian Staffel 4: Erscheinungsdatum

Nachdem der aktuelle Autorenstreik viele große Hollywood-Produktionen lahmlegt, könnte der ursprünglich für Oktober geplante Beginn der Dreharbeiten zu Staffel 4 gefährdet und verschoben werden. Bisher wurde noch kein Veröffentlichungsdatum für die Fortsetzung bekannt gegeben, aber man kann davon ausgehen, dass sie 2024 oder Anfang 2025 starten wird.

Die vierte Staffel von The Mandalorian wird wie die ersten drei aus acht wöchentlich erscheinenden Episoden bestehen. Münden soll das Ganze dann in einem allumfassenden Spielfilm, bei dem Star Wars-Großmeister Dave FIloni Regie führt.

The Mandalorian Staffel 4: Handlung

Obwohl Jon Favreau bereits die Drehbücher zur vierten Staffel vollendet hat, wie ich in meinen abschließenden Worten zu Staffel 3 schrieb, gibt es seitens Disney noch keine offiziellen Informationen über die weitere Handlung. Natürlich können wir aufgrund der bisherigen Folgen aber über einiges spekulieren - nicht nötig zu erwähnen, dass im folgenden Absatz gespoilert werden kann.

Am Ende von Staffel 3 bereiten sich Din Djarin und sein Adoptivsohn Grogu darauf vor, Kopfgeldjägeraufträge für die neue Republik auszuführen. Neben diesen Abenteuern dürfte auch Grogu seine Machtbeherrschung weiter verbessern. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir ja endlich etwas über seine Herkunft?

Die Entstehung der Ersten Ordnung und Snokes Aufstieg könnten in der vierten Staffel ebenfalls eine Rolle spielen. Genau wie die Rückkehr Palpatines, die Brendol Hux als Teil des Schattenrats erwähnte. Hier fiel das Wort auch auf Admiral Thrawn, den Hauptantagonist der Ahsoka-Serie. Und schließlich dürfte außerdem die Wiedergeburt des Planeten Mandalore einen prominenten Platz in der vierten Staffel von The Mandalorian einnehmen.

All dies sind natürlich nur Vermutungen.

The Mandalorian Staffel 4: Besetzung

wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Besetzung aus den ersten Staffeln wieder mit dabei sein wird. Natürlich dürften hier und da noch neue Charaktere dazustoßen, bestätigt ist für Staffel 4 aber zunächst lediglich folgende Cast-Liste: