The Mandalorian Staffel 3 kommt vielleicht nicht vor Ende 2022 - aber warum?

The Mandalorian Staffel 3 ist noch weit davon entfernt, auf Disney Plus zu erscheinen - und es sieht so aus, als würde sie noch lange nicht starten, wenn man den jüngsten Gerüchten Glauben schenken darf.

Anfang dieser Woche berichteten wir, dass die Dreharbeiten zu Staffel 3 noch nicht begonnen haben* (dank eines Hinweises von Pedro Pascal, dem Star der Serie). Laut Quellen, die der Serie nahestehen, werden die Dreharbeiten zu The Mandalorian Staffel 3 nun frühestens Ende 2021 beginnen.

Laut Collider wird die Produktion von Staffel 3 nicht vor Ende des Jahres beginnen. Die Quellen von Collider haben aber auch berichtet, dass die Dreharbeiten zu Mandos nächstem Teil erst Anfang 2022 beginnen könnten.

Wenn eines dieser spekulativen Daten wahr ist, werden wir Din Djarin vielleicht nicht vor Ende 2022 auf unseren Bildschirmen sehen. Das ist eine lange Zeit, um auf den nächsten Teil seiner Abenteuer zu warten, aber es gibt verständliche Gründe für diese Entscheidung.

Analyse: The Mandalorian Staffel 3 wird nicht vor den anderen Star Wars Disney Plus Serien erscheinen

Es gibt zwei Hauptgründe für die Verzögerung von Staffel 3: The Book of Boba Fett und die Obi-Wan Kenobi Star Wars Spin-Off Serie.

Laut Collider sind die Dreharbeiten zu The Book of Boba Fett bereits abgeschlossen. Die Disney Plus Serie, in der Temeura Morrison den titelgebenden Kopfgeldjäger spielt, befindet sich jedoch in der Postproduktion, bevor sie im Dezember 2021 veröffentlicht wird.

Da Jon Favreau, Dave Filoni und Kathleen Kennedy (unter anderem) mit diesem Projekt beschäftigt sind, wird sich die Aufmerksamkeit nicht so bald auf The Mandalorian Staffel 3 richten.

Auch Ewan McGregors Obi-Wan Kenobi-Serie hat Vorrang vor The Mandalorian Staffel 3. Während eines kürzlichen Chats mit Pascal für Variety's Actors on Actors Serie, verriet McGregor, dass die meisten der Backstage-Crew von The Mandalorian an seiner Obi-Wan Kenobi TV-Serie arbeiten.

Da Obi-Wans Serie ebenfalls die "The Volume"-Technologie nutzt, die in The Mandalorian mit großem Effekt eingesetzt wurde, besteht eindeutig keine Chance, dass The Mandalorian Staffel 3 in absehbarer Zeit in Produktion geht.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Pascal im Juli mit den Dreharbeiten zu HBOs Live-Action-Adaption von The Last of Us* (Naughty Dogs von der Kritik gefeiertes Videospiel) in Kanada beginnen wird, und keines der Puzzlestücke für The Mandalorian Staffel 3 passt an seinen Platz.

Hoffentlich geht Staffel 3 in Produktion, sobald die Dreharbeiten zu The Book of Boba Fett und Obi-Wan TV-Shows abgeschlossen sind und wir nicht 18 Monate auf Din Djarins nächstes Abenteuer warten müssen.

* Link englischsprachig