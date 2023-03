The Last of Us Part 2: Neue Details zum lang erwarteten Multiplayer-Modus

Seit fast drei Jahren warten Fans von The Last of Us: Part 2 auf den angekündigten Multiplayer-Modus. Eine neue Stellenausschreibung von Sony und Naughty Dog (Öffnet sich in einem neuen Tab) gibt jetzt erste Einblicke in den Inhalt des neuen Spielmodus. Der PS5-Entwickler sucht aktuell nach einem Multiplayer-Qualitätstester, der auch Erfahrung mit der PS4 hat.

Dies könnte darauf hindeuten, dass der Multiplayer-Modus auch für die alte Generation von PlayStation-Konsolen erscheint. Die Entwickler von Naughty Dog hatten im letzten Jahr angekündigt, dass der Multiplayer-Modus schon seit mehr als zwei Jahren in der Entwicklung ist und dass es 2023 weitere Informationen geben wird.

(Image credit: Sony)

Lohnt sich ein Release für die PS4? Die Frage ist, ob es sich für Sony noch lohnt, den Multiplayer-Modus auch für die PS4 zu entwickeln. Die Konsole hat bereits zehn Jahre auf dem Buckel und die PS5 ist mittlerweile seit mehr als zwei Jahren auf dem Markt. Die Entwicklung für zwei Plattformen gleichzeitig dürfte eine Herausforderung sein. Trotzdem würde ein Release für die alte Generation Sinn ergeben, da The Last of Us: Part 2 ursprünglich auch für die PS4 erschienen ist. Ein Release auf beiden Plattformen würde die Zielgruppe erweitern und über 100 Millionen potenzielle Spieler erreichen.

The Last of Us: Part 2 wird durch die erfolgreiche HBO-Serie The Last of Us wieder ins Rampenlicht gerückt. Die Verkaufszahlen der ersten beiden Teile der Reihe sind gestiegen, der zweite Teil belegt sogar Platz 1 im PSN-Store. Es würde sich daher anbieten, die Gunst der Stunde zu nutzen.