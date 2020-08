Streit zwischen Epic und Apple wird zu Problem für Unreal Engine

Der öffentliche Streit zwischen Epic und Apple, bei dem es darum geht, wer mehr Geld verdient, nimmt eine neue Wendung.

Nachdem Apple bereits Fortnite kurzerhand aus dem App Store entfernt hat, geht das Unternehmen einen Schritt weiter und plant, alle Entwickler-Accounts und -Tools von Epic für iOS und Mac zum 28. August zu einzustellen.

Epic Games twitterte über die Entscheidung von Apple und erklärte, dass das Unternehmen einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen aus Cupertino stellen werde, um dies zu verhindern. Epic behauptet, es würde nicht nur Epic selbst „irreparablen Schaden“ zufügen, sondern auch allen Entwicklern, die Apps mit der Unreal Engine entwickeln.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8August 17, 2020