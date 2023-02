Steam Deck: Update macht Download von Spielen noch leichter

Das Herunterladen von Spielen auf dein Steam Deck kann sehr mühsam sein. Mit dem neuesten Beta-Update für den Steam Deck-Client wird dieser Vorgang für diejenigen, die sowohl den Valve-Handheld als auch einen PC besitzen, ein wenig einfacher.

Das neue Update – das im Moment nur für diejenigen verfügbar ist, die sich für den Steam Deck Beta- und Preview-Kanal entschieden haben – ermöglicht es dir, Spiele zwischen den Geräten zu übertragen. Du musst sie also nicht mehr über das Internet separat installieren. Diese lokale Datenübertragung sollte in der Regel schneller sein als die Nutzung des Internets – vor allem, wenn du deine Wi-Fi-Verbindung nutzen willst, um etwas anderes zu tun, während das Spiel heruntergeladen wird.

Wenn du die Datei lokal weitergibst, bleibt deine Internetverbindung nicht nur schneller, sondern du kannst auch deine Datenobergrenze (falls du eine hast) einhalten und dein neues Spiel auf deinem PC und dem Steam Deck spielen.

Außerdem kannst du nicht nur Steam-Spiele von deinem PC auf dein Steam Deck kopieren, sondern sie auch auf andere PCs übertragen. Wenn du allerdings Spieldateien auf einen PC kopieren willst, der nicht dein eigener ist (und der nicht in deinem Steam-Konto angemeldet ist), musst du die Einstellungen für die Übertragung von Spielen über das lokale Netzwerk von "Nur für dich" (Standardeinstellung) auf "Nur für Freunde" oder "Für alle" ändern.

Steam Deck: Neue Funktion mit Einschränkungen

(Image credit: Valve/Future)

Die Funktion hat jedoch ein paar Einschränkungen, auf die du achten musst. Erstens ist die Übertragung von PC zu Steam Deck nur in eine Richtung möglich. Wenn du also ein Spiel zuerst auf das Handheld herunterlädst, musst du es noch einmal aus dem Internet herunterladen, wenn du es später auf deinem PC installieren möchtest. Außerdem funktionieren beide Übertragungen nur, wenn der Steam-Client im Leerlauf ist – du kannst also kein Spiel spielen, während du die Dateien kopierst.

Wenn du noch nicht bei den Steam Deck Beta- und Preview-Kanälen angemeldet bist, kannst du dich in den Einstellungen deines Steam Decks dafür entscheiden. Öffne die Systemeinstellungen und gehe dann auf Steam Update Channel. Beachte, dass diese noch nicht abgeschlossenen Builds weniger stabil sind als die Vollversionen. Du bekommst zwar sofort Zugang zu den neuen Funktionen, riskierst aber auch, dass dein System fehlerhafter ist – allerdings kannst du auftretende Probleme in der Regel lösen, indem du das Beta-Programm verlässt und zum letzten stabilen OS-Build zurückkehrst.

Wenn du dich neben des Steam Decks auch noch für andere Handheld-Konsolen interessierst, könnte unser Kaufberater für die besten Handheld-Konsolen genau das Richtige für dich sein!

(Image credit: Future)

