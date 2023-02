Sony scheint derzeit neue PS5-Earbuds zu entwickeln

Angeblich entwickelt Sony kabellose Gaming-Earbuds speziell für die PS5. Diese In-Ear-Kopfhörer mit dem Codenamen Project Nomad könnten ein erstklassiges Klangerlebnis auf einer viel kleineren Konsole bieten. Sony stellt einige der besten Kopfhörer her, die es derzeit auf dem Markt gibt. Dieser Stammbaum verleiht den Berichten von Insider Gaming, dass neue Earbuds in Arbeit sind, Glaubwürdigkeit. Angeblich soll die Akkulaufzeit fünf Stunden betragen, was dem entspricht, was du von den Apple AirPods erwarten kannst, wenn du den räumlichen Surround Sound nutzt, den die PS5 ebenfalls unterstützt.

Wie erwartet, sollen die Kopfhörer mit USB-C betrieben werden, was bedeutet, dass sie problemlos über den Frontanschluss der PS5-Konsole aufgeladen werden können. Wie einige der besten True-Wireless-Kopfhörer, z. B. die Sony WF-1000XM4, kann auch das "Project Nomad" über das Gehäuse aufgeladen werden, so dass das Kabel nicht mehr benötigt wird.

Ein konkretes Zeitfenster für die Markteinführung wurde nicht genannt, abgesehen vom Ende des GJ23, was bedeutet, dass eine Ankündigung jederzeit zwischen April dieses Jahres und März 2024 erfolgen könnte. Der Schritt von Sony ergibt Sinn, wenn man bedenkt, dass der PlayStation-Mutterkonzern in den letzten Monaten seine Bemühungen im Audiobereich verstärkt hat.

Wird Sony mit Project Nomad Erfolg haben?

Der Hersteller hat nicht nur die besten PS5-Headsets auf den Markt gebracht, sondern sich mit der Sony InZone-Serie auch in den Bereich der besten PC-Gaming-Headsets eingeklinkt. Auf der Premiumseite versucht das Sony InZone H9, die Lücke zwischen beiden Plattformen zu schließen und bietet mehr Vielseitigkeit als das Pulse 3D Headset.

Es wurden nur wenige Details darüber bekannt gegeben, welche Schnellladeleistung von Project Nomad erwartet werden kann. Es könnte alles sein, von einer neu aufgelegten Version der WF-1000-Reihe bis hin zu etwas Speziellerem, das das hervorragende Tempest 3D AudioTech in den kleinen Formfaktor integrieren könnte.



Letztendlich werden der Preis und die Funktionen dieses neuen Produkts über den Erfolg von Sonys Versuch entscheiden, mit der PS5 in die Welt der besten Gaming-Kopfhörer einzudringen. Project Nomad hat auf jeden Fall den Stammbaum und die bewährte Erfolgsbilanz, um erfolgreich zu sein, wenn es jemals offiziell angekündigt wird.

Jetzt weißt du schonmal, welche PS5-Kopfhörer du dir zukünftig für die beste Gaming-Experience besorgen musst. Wie wärs als nächstes mit den besten Monitoren für deine PS5?