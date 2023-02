Ryzen 7000X3D CPUs mit 3D V-Cache kommen noch diesen Monat

AMD hat das Veröffentlichungsdatum der mit Spannung erwarteten Gaming-Prozessoren der Ryzen 7000X3D-Serie bekannt gegeben, doch sie kommen etwas später als gedacht.

Drei neue Prozessoren (Öffnet sich in einem neuen Tab) werden in den kommenden Monaten erwartet. Die beiden High-End-Modelle, der Ryzen 9 7900X3D und der 7950X3D, kommen am 28. Februar, im Gegensatz zu früheren Berichten, die von einer Veröffentlichung am Valentinstag ausgingen. Ersterer wird 599 Dollar kosten und der 7950X3D 100 Dollar mehr.

Der dritte Prozessor, der Ryzen 7 7800X3D, ist mit 449 $ etwas günstiger, wird aber erst am 6. April erscheinen. Warum, ist nicht bekannt, aber es könnte sein, dass das Unternehmen den Ryzen 9 CPUs Vorrang einräumen will.

Auch wenn diese Preise zweifellos hoch sind, werden sie dein Geld wert sein.

Das Spitzenmodell

Den Anfang der neuen Ryzen 7000X3D-Familie macht der Ryzen 9 7950X3D, eine 16-Kern-32-Thread-CPU mit einer Basistaktfrequenz von 4,2 GHz, die sich aber auf bis zu 5,7 GHz erhöhen lässt. Außerdem verfügt er über 144 MB Cache und eine TDP (Thermal Design Power) von 120 W, sodass der Prozessor etwas heiß werden kann. Wenn du dich für diesen Prozessor entscheidest, ist ein gutes Kühlsystem also signifikant.

Alles in allem klingt der Ryzen 9 7950X3D so, als könnte er mit dem Intel Core i9-13900K konkurrieren, der im Oktober 2022 auf den Markt kam.

Was den 7950X3D von Intels neuestem Angebot abhebt, ist die Unterstützung der AMD-eigenen 3D V-Cache (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Technologie. Damit soll die Gaming-Performance deutlich gesteigert werden (Öffnet sich in einem neuen Tab), indem zusätzlicher Speicher "auf die Rechenkerne eines Prozessors" gelegt wird. Da wir keine Benchmark-Tests durchgeführt haben, wissen wir nicht genau, wie stark der Ryzen 9 7950X3D durch den V-Cache verbessert wird, insbesondere im Vergleich zu anderen AMD-Prozessoren. Wenn man jedoch bedenkt, wie beeindruckt wir vom Ryzen 9 5950X3D waren, AMDs erster CPU mit 3D V-Cache, setzen wir große Hoffnungen in diesen Prozessor.

Um dir eine Vorstellung davon zu geben, zeigt ein Bericht von Tom's Hardware (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass Horizon Zero Dawn auf dem 7950X3D im Vergleich zu Intels i9 13900K bei einer Auflösung von 1920x1080 24 Prozent schneller läuft. Diese Informationen stammen jedoch aus AMDs eigenen Benchmark-Tests, sie sind also mit Vorsicht zu genießen.

Immer noch mächtig

Die beiden anderen CPUs (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben die gleiche TDP von 120 W und unterstützen AMDs 3D V-Cache wie der 7950X3D. Der Rest ist jedoch etwas anders.

Der Ryzen 9 7900X3D verfügt über eine 12-Kern-CPU mit 24 Threads und einem Basistakt von 4,4 GHz, was ihn ein klein wenig schneller macht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 5,6 GHz und er verfügt über 140 MB Cache. Beim Ryzen 7 7800X3D handelt es sich um eine Achtkern-CPU mit 16 Threads, einer Taktfrequenz von 4,2 GHz (5,0 GHz geboostet) und 104 MB Cache.

