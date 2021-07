Sony könnte mit seiner neuesten Übernahme mehr PS5-Spiele auf den PC bringen

Sony hat soeben die Übernahme von Nixxes Software bekannt gegeben, einem Spieleentwickler, der vor allem dafür bekannt ist, exzellente PC-Portierungen von Spielen anderer Studios zu machen. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass mehr PS5-Spiele irgendwann ihren Weg als PC-Spiele finden werden.

Herman Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, verkündete die Nachricht über Twitter. Wir wissen zwar nicht, an welchen Spielen Nixxes für PlayStation arbeiten wird, aber es ist nicht das erste Mal, dass sich die Wege von Sony und Nixxes kreuzen, denn sie haben bereits bei der Veröffentlichung von Killzone: Shadowfall rechtzeitig zum Launch der PS4 auf den Markt zu bringen.

Excited to announce that the talented Dutch studio Nixxes Software will be joining PlayStation Studios. It's a real pleasure to welcome a team with such deep technical expertise and vast experience to the @Playstation family. Huge congrats to everyone @NixxesSoftware!July 1, 2021 See more

Aber mehr als ein Killzone-Launch-Titel ist Nixxes auf dem PC bekannt, wo es einigen hochkarätigen Spielen zum Start verholfen hat. Das gilt vor allem für die neu aufgelegte Tomb Raider-Trilogie. Unabhängig davon, wie man zu diesen Spielen steht, werden die PC-Versionen dank der extrem soliden Portierungen - vor allem Rise of the Tomb Raider - auch heute noch zum Testen von Hardware verwendet.

Wir haben in letzter Zeit gehört, dass Sony versuchen wird, mehr seiner Spiele auf den PC zu bringen. Und wir hörten sogar, wie Herman Hulst im Mai darüber sprach, dass Sony noch früh in seinen Plänen für die Plattform ist und, was noch wichtiger ist, dass "die Veröffentlichung von Spielen auf dem PC nicht auf Kosten des Aufbaus eines aufregenden Lineups von großartigen Konsolenspielen gehen wird".

Durch die Übernahme von Nixxes muss sich Sony nicht mehr um die Portierung seiner Spiele auf den PC kümmern, da es einen extrem erfahrenen Entwickler hat, der sich genau darauf spezialisiert hat.

Das sind natürlich alles Spekulationen und es ist noch zu früh, aber Sony hat die Nixxes Studios aus einem bestimmten Grund gekauft und die Erweiterung des PC-Angebots wäre ein ziemlich guter Grund.

Sony braucht etwas Hilfe bei seinen PC Ports

Wir haben kürzlich von einigen PS4-Spielen gehört, die auf den PC portiert wurden, wobei Days Gone und Horizon Zero Dawn die Schwergewichte sind. Beide Spiele wurden von den hauseigenen Studios portiert und während Days Gone im Allgemeinen, nun ja, gut lief, war Horizon Zero Dawn ein absolutes Chaos, als es zum ersten Mal herauskam.

Als wir es für unsere eigene Performance-Analyse getestet haben, hatten wir ständig mit Abstürzen zu kämpfen, mit inkonsistenter Performance und mussten jedes Mal die Shader neu installieren, wenn man die Auflösung geändert hat. Das Spiel ist jetzt viel besser, aber es war in einer schwierigen Lage, als es zum ersten Mal veröffentlicht wurde.

Wenn Sony in der Lage ist, die Entwicklung von PC-Spielen an einen speziellen Entwickler auszulagern, können sich die Kernstudios stattdessen auf die Entwicklung des nächsten großen PS5-Exklusivtitels konzentrieren und wir bekommen eine bessere PC-Portierung - das ist eine Win-Win-Situation.

Außerdem arbeitet Sony bei der Wiederveröffentlichung älterer Spiele in der Regel ohnehin mit externen Firmen zusammen. Sony hat vor ein paar Tagen versehentlich den Kauf von Bluepoint bekannt gegeben, aber als es noch ein unabhängiges Unternehmen war, hat der Spielegigant den Entwickler genutzt, um atemberaubende Portierungen von Demon's Souls und Shadow of the Colossus zu erstellen.

Wir wissen nicht, was Sonys Pläne bezüglich Nixxes sind, und es könnte das Studio auch nur nutzen, um andere Studios bei neuen PS5-Spielen zu unterstützen. Aber wenn Sony es ernst damit meint, hervorragende PC-Versionen seiner besten Spiele herauszubringen - siehe Bloodborne und The Last of Us - wäre es dumm, Nixxes nicht an diesen Projekten zu beteiligen.