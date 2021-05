Sony gibt zu, dass PS5-Nachschubprobleme wahrscheinlich bis 2022 andauern werden

Sony hat bestätigt, dass die Probleme mit der PS5 bis ins neue Jahr hinein andauern könnten, so ein Bericht von Bloomberg, der sich auf ein kürzlich stattgefundenes Analysten-Briefing beruft.

Unter der Bedingung der Anonymität haben mehrere Analysten berichtet, dass Sony bestätigt hat, dass es aufgrund eines Mangels an Komponenten, die für die Herstellung der Konsole benötigt werden, Probleme hat, mit der Nachfrage der PS5 Schritt zu halten.

"Ich glaube nicht, dass sich die Nachfrage in diesem Jahr beruhigt und selbst wenn wir uns viel mehr Geräte sichern und nächstes Jahr viel mehr Einheiten der PlayStation 5 produzieren würden, wäre unser Angebot nicht in der Lage, mit der Nachfrage Schritt zu halten", soll Hiroki Totoki, Chief Financial Officer des Sony-Konzerns, in der privaten Besprechung gesagt haben.

Allerdings räumte Sony in dem Meeting auch ein, dass man die Produktion so schnell wie möglich verbessern muss, um mehr Konsolen in die weltweiten Regale zu bekommen, da die PS5 weiterhin weltweit knapp ist.

PS5 auf dem Weg, die PS4-Verkäufe zu überbieten

Das Briefing schien die Nerven der Analysten und der gesamten Finanzwelt zu beruhigen. Totoki dämpfte schnell die Bedenken, dass das Interesse an der PS5 sinken würde, da die Welt sich von der Covid-19-Pandemie erholen will, wobei der CFO mit den Worten zitiert wurde, dass der "Marktanteil und der Ruf" der PlayStation die Nachfrage hoch halten würde.

Doch während die Verkaufszahlen der PS5-Konsole in die Höhe geschnellt sind (trotz des Mangels an Lagerbeständen), konnte die Marke nicht so viel Kapital aus dem Lockdown schlagen, wie sie es gerne getan hätte.

Da die Menschen gezwungen waren, in ihren Häusern zu bleiben, wendeten sich viele den Online-Gaming-Plattformen zu und kauften Titel digital, doch Sony bestätigte den Analysten, dass die aktiven Nutzer des PlayStation Network im Vergleich zum Vorjahr von 114 Millionen auf 109 Millionen gesunken sind, und auch die vollständigen Spielekäufe waren im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2020, als die Sperrung in vielen wichtigen Gebieten verhängt wurde, rückläufig.

Sonys CFO wiederholte, dass das Unternehmen fast 8 Millionen PS5-Konsolen seit der Einführung Ende 2020 verkauft hat und bis April 2022 fast 15 Millionen verkaufen will.

Das liegt weit hinter der PS4, die seit ihrer Markteinführung im Jahr 2013 fast 116 Millionen Konsolen verkauft hat, aber Sony ist zuversichtlich, dass die Next-Gen-Features der PS5 dazu beitragen werden, diese Zahl bis 2028 zu übertreffen.

Analyse: PS5 Nachfrage ist keine schlechte Sache

Auch wenn es nicht gut aussieht, wenn Sony nicht in der Lage ist, den Verbrauchern das zu geben, was sie wollen - was bisher zu monatelangem Ärger geführt hat - sendet eine Konsole, die nicht gekauft werden kann, eine sehr starke Botschaft.

Es sagt den Verbrauchern, dass die PS5 eindeutig ein gutes Produkt ist und das kein noch so gutes Marketing der Konkurrenz diesen Effekt erzeugen kann. Sony wird diese Anziehungskraft wahrscheinlich nicht so schnell verlieren wollen.

Das soll nicht heißen, dass Sony die PS5-Lagerbestände künstlich deflationiert, denn das Silizium, das benötigt wird, um diese Konsolen anzutreiben, ist dank des Covid-19-Ausbruchs knapp und alle Konsolenhersteller haben zu kämpfen, um Schritt zu halten.

Selbst die in die Jahre gekommene Nintendo Switch kann immer noch nicht in den von den Verbrauchern gewünschten Mengen hergestellt werden.

Während es für den Sony-Konzern frustrierend ist, dass er nicht in der Lage war, mehr Konsolen in die Hände der Verbraucher zu bringen, die wiederum das PlayStation Network abonniert und digitale Kopien von Spielen gekauft hätten (denn hier verdient Sony wirklich sein Geld), sagt die allgemeine Begeisterung für diese Konsole der Welt, dass die PS5 der große nächste Kauf ist, wenn einem das Glück hold ist, eine zu bekommen.