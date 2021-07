So kannst du die heutige große Sony Vlogging Kamera Präsentation streamen

Die Vorstellung von Sonys neuer Vlogging-Kamera, deren Enthüllung vor ein paar Wochen in letzter Minute verschoben wurde, findet heute statt - hier erfährst du, wie du live dabei sein kannst und was dich erwartet.

Ursprünglich sollte das Event am 7. Juli stattfinden, aber nun ist es heute um 16 Uhr.

Der Teaser sagt, dass es sich um eine "neue Kamera" handelt, verrät aber nicht viel mehr als den Slogan "capture more of your world", der über einem Bild eines Mikrofon-Windschutzes steht.

Beste YouTube-Kamera 2021: die 14 besten Videokameras für deinen neuen Kanal

Dennoch geben uns diese Hinweise eine grobe Vorstellung davon, was uns erwartet. Das Bild und sein Hintergrund sind fast identisch mit dem Bild, das Sony für die Vorstellung der Sony ZV-1 im Mai 2020 verwendet hat (siehe weiter unten), was darauf hindeutet, dass es sich bei der Neuankündigung um ein auf Video fokussiertes Modell handeln könnte.

Könnten wir einen Nachfolger der Sony ZV-1 sehen? Wir müssen noch ein paar Stunden abwarten, um es sicher zu wissen. Aber wenn man bedenkt, dass die kompakte Vlogging-Kamera noch relativ neu ist, ist es möglich, dass wir ein alternatives Modell mit ähnlichen Tendenzen sehen werden.

So oder so, wir hoffen, dass es dieses Mal keine weiteren Pannen in letzter Minute gibt. Sony teilte uns mit, dass das ursprüngliche Event "aufgrund des Verfügbarkeitsstatus für bestimmte Teile" verschoben wurde. Es wäre sicherlich nicht das erste Tech-Produkt, bei dem es zu Problemen in der Lieferkette oder bei der Chipverfügbarkeit kommt, aber diese scheinen recht schnell behoben worden zu sein.

Wenn du also auf der Suche nach einer neuen Videokamera für deine Vlogs oder deinen YouTube-Kanal bist, könnte es sich lohnen, das Event heute zu verfolgen, falls Vorbestellungen möglich sind. Hier erfährst du, wie du zuschauen kannst.

So kannst du das heutige Sony Kamera Event live streamen

Die Vorstellung von Sonys "neuer Kamera" wird auf dem Sony Camera Kanal auf YouTube gezeigt. Der Startschuss fällt um 16 Uhr.

Wir haben den Livestream oben eingebettet, so dass du ihn dir hier anschauen kannst, wenn es losgeht. Alternativ kannst du auch auf diese Seite auf Sonys YouTube-Kanal gehen, um es dort zu sehen.

Wenn du kurz vor dem Start des Events einen Hinweis erhalten möchtest, kannst du auf YouTube Erinnerungen für den Start des Livestreams einstellen. Klicke einfach auf den Button "Erinnerung einstellen" auf der Seite des Events und du bekommst eine E-Mail, sobald es losgeht.

Was können wir von der heutigen Vorstellung der Sony Kamera erwarten?

Sollte es sich bei Sonys Neuankündigung tatsächlich um eine weitere Kamera mit Fokus auf Video handeln, wie es der Teaser vermuten lässt, wäre das keine große Überraschung, wenn man die Produkteinführungen des Kamerariesen in den letzten 18 Monaten betrachtet.

Die große "Video first"-Strategie schien im Mai 2020 mit der Sony ZV-1 zu starten, einer kompakten Vlogging-Kamera, deren Launch einen sehr ähnlichen Stil wie das kommende neue Modell hatte (wie du unten sehen kannst).

Darauf folgte im Juli 2020 die beliebte Sony A7S III (ein Vollformatmodell, das unser Top-Pick für den Titel der besten 4K-Kamera ist) und im September 2020 die kompaktere Sony A7C Vollformatkamera.

Seitdem haben wir auch die Sony FX3 gesehen, eine Kamera, die die Grenze zwischen der Alpha- und der Cinema-Reihe überbrückt.

Dieses Bild von der Sony ZV-1 Einführung ist dem Teaser für Sonys neue Kamera sehr ähnlich. (Image credit: Sony)

Sony hat die Fotografie nicht ganz aufgegeben - in diesem Jahr hat das Unternehmen auch einige hervorragende "G Master"-Objektive auf den Markt gebracht, darunter das Sony FE 50mm f/1.2 GM* und das Sony FE 35mm f/1.4 GM*. Aber es sind die auf Fotos fokussierten Kameragehäuse, die gefehlt haben. Viele Hobbyfotografen warten sehnsüchtig auf Neuigkeiten über die lange gemunkelte Sony A7 IV*.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auf dem heutigen Event Neuigkeiten über die A7 IV hören werden, aber angesichts der frappierenden Ähnlichkeit des Launch-Teasers mit dem der Sony ZV-1, sieht es so aus, als ob Fotografen noch ein wenig länger auf einen Nachfolger der Sony A7 III warten müssen.

Wenn du heute nicht dabei sein kannst, werden wir dir natürlich unsere Gedanken zu den offiziellen Neuigkeiten mitteilen, sobald sie da sind.

* Link englischsprachig