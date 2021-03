Beste YouTube-Kamera 2021: die 14 besten Videokameras für deinen neuen Kanal

Auf der Suche nach der besten YouTube-Kamera, die du kaufen kannst? Von Action-Cams bis hin zu den neuesten spiegellosen Kameras haben wir alle besten Optionen für YouTube-Ersteller getestet. Egal, ob du gerade erst mit dem Vloggen anfängst oder ein erfahrener Videofilmer bist, der seinen Kanal auf das nächste Level bringen will, wir haben die besten Optionen in der untenstehenden Liste zusammengestellt. (Suchst du stattdessen nach der besten Vlogging-Kamera? Schauen dir unseren separaten Leitfaden dazu an).

Die meisten Kameras können heutzutage YouTube-würdige Inhalte aufnehmen, aber eine Spezialkamera kann deinen Produktionsergebnissen einen echten Schub geben und deinem Kanal ein professionelleres Gefühl verleihen. Smartphones und Kompaktkameras bieten sicherlich einen erschwinglichen Einstieg, aber Kameras mit größeren Sensoren, besserem Autofokus und Audiooptionen können eine dedizierte YouTube-Kamera zu einer lohnenden Investition machen.

Unsere Liste unten enthält alle Arten von YouTube-Kameras, es lohnt sich also zu überlegen, welche Art von Inhalten du produzieren möchtest. Willst du zu Hause produktorientierte Videos drehen? Die Sony ZV-1 ist dank ihres klassenbesten Autofokus eine hervorragende Option dafür. Wenn du aber eher der abenteuerlustige Typ bist, der Reisevideos in der ersten Person drehen möchte, dann könnte die GoPro Hero 9 Black die bessere Wahl sein. Für maximale Vielseitigkeit und Portabilität könntest du auch die neue Insta360 Go 2 in Betracht ziehen.

Auf der anderen Seite bevorzugen einige YouTuber eine Hybridkamera, die sowohl für die Aufnahme von Fotos als auch von Videos geeignet ist. Diese Kameras sind in der Regel etwas teurer, aber Optionen wie die Fujifilm X-S10 können auch die Kamera sein, die du für jede Situation brauchst, egal ob du die Familie fotografierst oder ein hochwertiges YouTube-Video drehst.

Insgesamt ist unser Top-Tipp für den Titel der besten YouTube-Kamera die Sony ZV-1, die derzeit die ultimative Kompaktkamera für YouTuber-Ersteller ist. Sie kombiniert einen exzellenten Autofokus, eine hervorragende Bildqualität und eine überraschende Vielseitigkeit, dank des Hot-Shoes und eines externen Mikrofoneingangs.

Aber obwohl sie ein toller Allrounder ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass sie die beste YouTube-Kamera für dich ist. Unser Ratgeber enthält auch leistungsstarke spiegellose Kameras wie die Fujifilm X-T4 und ältere Schnäppchen wie die Panasonic G90/G95. Lies also unbedingt den ganzen Ratgeber, um die beste YouTube-Kamera zu finden, die zu dir passt.

Unsere Top-Picks

Die besten YouTube-Kameras, die du im Jahr 2021 kaufen kannst:

(Image credit: Future)

1. Sony ZV-1 Die ultimative Kompaktanlage für YouTuber Typ: Compact | Sensorgröße: 1-inch | Auflösung: 20.1MP | Effektive Brennweite: 24-70mm | Viewfinder: None | Monitor: 3.0-inch vari-angle touchscreen, 0.921 million dots | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth | Maximale Filmauflösung: 4K 30p | Größe, Gewicht: 105.5 x 60.0 x 43.5mm, 294g 656 € Anzeigen bei Computeruniverse DE Ausgezeichneter Autofokus Hotshoe- und Mikrofoneingang Taschenformat Durchschnittliche Videostabilisierung Begrenzte Touchscreen-Steuerung microUSB statt USB-C

Die Sony ZV-1 bietet so ziemlich alles, was der mobile YouTuber braucht und das in einem angenehm kompakten Paket. Die klassenführenden Real-Time-Tracking- und Real-Time-Eye-AF-Systeme von Sony sorgen dafür, dass du den Fokus behältst, während du dich im Bild bewegst. Das helle Objektiv und der große 1-Zoll-Sensor sorgen für klare, scharfe Bilder unter den meisten Bedingungen sowie für ein attraktives Hintergrund-Bokeh - beides eine Seltenheit bei Kameras im Taschenformat.

Überall findest du durchdachte Details. Der Blitzschuh kann ein externes Mikrofon oder eine LED-Lampe aufnehmen, ohne den seitlich ausklappbaren Touchscreen zu blockieren, die Videoaufnahmetaste ist viel größer als bei normalen Kompaktkameras und ein eingebauter ND-Filter hilft Ihnen, an helleren Tagen ruhige Bewegungen aufzunehmen. Es gibt sogar eine Funktion, die sich speziell an YouTuber mit Rezensionen richtet, "Product Showcase", die schnell die Einstellungen für optimale Aufnahmen von Objekten ändert, während YouTube-Livestreaming über ein Software-Update im Juli 2020 hinzugefügt wird.

Ganz fehlerfrei ist sie nicht - die Touchscreen-Bedienung ist etwas eingeschränkt und Sony bleibt beim veralteten microUSB- statt beim vielseitigeren USB-C-Anschluss. Die Videostabilisierung ist auch nicht die beste und es gibt auch keinen Wetterschutz. Aber wenn du nicht gerade draußen unter schwierigen Bedingungen fotografierst, ist sie die beste YouTube-Kamera für die Hosentasche.

Lies den vollständigen Test: Sony ZV-1 review

(Image credit: Fujifilm)

2. Fujifilm X-S10 Erstelle tolle YouTube-Inhalte mit diesem spiegellosen Alleskönner Typ: Mirrorless | Sensorgröße: APS-C | Auflösung: 26.1MP | Effektive Brennweite: N/A | Viewfinder: EVF, 2.36 million dots | Monitor: 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.04 million dots | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth | Maximale Filmauflösung: 4K 30p | Größe, Gewicht: 126 x 85 x 65 mm, 465g 979 € Anzeigen bei calumetphoto DE Ausgezeichneter Sensor Großartige Handhabung IBIS in kompaktem Gehäuse Eingeschränkte Touchscreen-Funktionalität Fehlende Witterungsbeständigkeit

Die Fujifilm X-S10 ist einer der besten spiegellosen Allrounder, vor allem zu ihrem Preis. Sie ist eine der besten YouTube-Kameras aufgrund ihrer großartigen Videospezifikationen und Vielseitigkeit.

Du bekommst einen fantastischen 26,1-MP-X-Trans-CMOS-4-Sensor, gepaart mit einem X-Prozessor 4, der einige der Top-Videofunktionen wie 4K/30p-Videoaufnahmen ermöglicht.

Es gibt auch die Möglichkeit, eine externe Mikrofonquelle zu verwenden, die Option, 4:2:2 10-Bit-Video auszugeben, Full HD mit bis zu 240p für einen Zeitlupeneffekt und ein großartiges In-Body-Bildstabilisierungssystem.

All das kommt in einem eleganten und einfach zu bedienenden Paket. Als Bonus nimmt sie auch tolle Fotos auf, wenn du sie nicht für deine YouTube-Eskapaden benutzt. Außerdem ist sie zu einem großartigen Preis erhältlich, wenn man die Ausstattung bedenkt, die sie bietet.

Lies den vollständigen Test: Fujifilm X-S10 review

(Image credit: Future)

3. Olympus E-M5 Mark III Ein leichter, funktionsreicher Video-Master Typ: Mirrorless | Sensorgröße: Four Thirds | Auflösung: 20.4MP | Effektive Brennweite: N/A | Viewfinder: EVF, 2.36 million dots | Monitor: 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.04 million dots | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth | Maximale Filmauflösung: 4K 30p | Größe, Gewicht: 125.3 x 85.2 x 49.7mm, 414g Low Stock 899 € Anzeigen bei calumetphoto DE Stabile Bildstabilisierung Hervorragende Videoeigenschaften Kompaktes Gehäuse mit guter Handhabung Keine Kopfhörerbuchse Kleiner Handgriff

YouTuber können sich freuen: Mit ihrer leichten Polycarbonat-Konstruktion und der beeindruckenden In-Body-Bildstabilisierung ist die E-M5 Mark III eine Wechselobjektiv-Kamera, die für lange Aufnahmen aus der Hand wie geschaffen ist. Außerdem bietet sie einige beeindruckende Videofunktionen, darunter die Option, Cinema 4K mit 24 Bildern pro Sekunde und einer Bitrate von 237 Mbps aufzunehmen, sowie die Möglichkeit, 1080p-Videos in Slow-MP-Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde aufzunehmen.

Der Four-Thirds-Sensor ist nicht so groß wie bei vielen spiegellosen Konkurrenten, aber obwohl die E-M5 Mark III vielleicht nicht die beeindruckendste Kamera ihrer Klasse ist, wenn es um die reine Bildqualität geht, bieten ihre Videoaufnahmen eine großartige Farbwiedergabe und einen hohen Detailreichtum. Der Touchscreen mit variablem Blickwinkel macht die Selbstaufnahme zum Kinderspiel.

Eine Sache, die wir bei einer Kamera dieses Preises gerne gesehen hätten, ist ein Kopfhöreranschluss für Echtzeit-Audio-Monitoring, und ein etwas größerer Handgriff, um Aufnahmen aus der Hand etwas komfortabler zu machen, wäre auch nicht verkehrt gewesen - aber keine dieser Einschränkungen verhindert, dass die E-M5 Mark III ein unglaublich leistungsfähiges Paket für die Videoaufnahme ist.

Lies den vollständigen Test: Olympus E-M5 Mark III review

(Image credit: Future)

4. Sony A6600 Präziser Autofokus und körpereigene Stabilisierung machen dieses Gerät zu einer guten Wahl Typ: Mirrorless | Sensorgröße: APS-C | Auflösung: 24.2MP | Effektive Brennweite: N/A | Viewfinder: EVF, 2.36 million dots | Monitor: 3.0-inch tilting touchscreen, 0.921 million dots | Konnektivität: Wi-Fi, NFC, Bluetooth | Maximale Filmauflösung: 4K 30p | Größe, Gewicht: 120 x 66.9 x 59mm, 503g 1.398 $ Anzeigen bei Buydig.com Excellent tracking AF In-body image stabilization Long battery life Awkward controls Over-elaborate menu system

Auf den ersten Blick mag man sich fragen, warum wir die A6600 gegenüber ihrem deutlich günstigeren Sony-Stallgefährten A6400 empfehlen. Schließlich sind die Video-Spezifikationen der A6400 auf den ersten Blick fast identisch - beide Kameras sind mit dem gleichen 24,4-MP-Exmor-APS-C-Sensor und Bionz-X-Prozessor ausgestattet, was ihnen 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde mit Unterstützung für S-log3- und S-log2-Profile und Hybrid-Log-Gamma-HDR ermöglicht.

Schaut man genauer hin, findet man einige wichtige Merkmale, die sie zur überlegenen YouTube-Kamera machen. Erstens gibt es die körpereigene Bildstabilisierung (IBIS), die bei Aufnahmen aus der Hand hilft, egal welches Objektiv du verwendest. Zweitens hat die A6600 einen Mikrofon- und einen Kopfhöreranschluss, während die A6400 nur den ersten hat. Drittens gibt es den exzellenten Echtzeit-Autofokus für Filme, der Gesichter auch dann im Fokus hält, wenn sie sich im Bild hin und her bewegen. Schließlich ist die Akkukapazität bei der A6600 etwa doppelt so groß, so dass du pro Ladung viel mehr Aufnahmezeit hast.

Diejenigen, die nicht an Sonys komplizierte Menüs und winzige Tasten gewöhnt sind, könnten die Bedienung als etwas frustrierend empfinden, und die Touchscreen-Bedienung ist eingeschränkt. Man sollte auch bedenken, dass der Bildschirm nach vorne geklappt wird, was bedeutet, dass alles, was am Foto-Sensor befestigt ist, die Sicht versperrt. Aber abgesehen von diesen kleinen Mängeln ist die A6600 eine der besten YouTube-Kameras überhaupt.

Lies den vollständigen Test: Sony A6600 review

5. Canon PowerShot G7 X Mark III Eine kleine Kamera vollgepackt mit großartigen Videofunktionen Typ: Compact | Sensorgröße: 1.0-type | Auflösung: 20.1MP | Effektive Brennweite: 24-100mm | Viewfinder: Keinen | Monitor: 3.0-inch tilting touchscreen, 1.04 million dots | Konnektivität: Wi-Fi, NFC | Maximale Filmauflösung: 4K 30p | Größe, Gewicht: 105.5 x 60.9 x 41.4mm, 304g 686,12 € Anzeigen bei Galaxus.de YouTube-Livestreaming Mikrofon-Eingang Hervorragende Bildstabilisierung Kein Hotshoe für Mikrofon Leicht veralteter AF

Die neueste Inkarnation der G7 X-Serie von Canon steigert den Video-Ante mit 4K-Aufnahme und einem Mikrofonanschluss. Neben dem großen 1-Zoll-Sensor, der hervorragenden Bildstabilisierung, dem neigbaren Touchscreen und der USB-Ladefunktion ist die G7 X eine sehr gute Kompaktkamera für die Erstellung von YouTube-Inhalten.

Darüber hinaus wird die Kamera mit YouTube-Livestreaming-Unterstützung geliefert, so dass du sie mit deinem Smartphone oder einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden und live in die Welt senden kannst. Die Kamera ist stabil gebaut, liegt gut in der Hand und die Touchscreen-Bedienung fühlt sich reaktionsschnell an.

Trotz der Mikrofonbuchse gibt es jedoch keinen Blitzschuh, so dass du dein Mikrofon anderweitig befestigen musst, während das Kontrasterkennungs-Autofokussystem etwas weniger fortschrittlich ist als die Hybridsysteme von Konkurrenten wie der Sony ZV-1. Dennoch sollten YouTuber, die eine Kamera im Taschenformat suchen, diese definitiv als eine würdige Alternative betrachten.

Lies den vollständigen Test: Canon PowerShot G7X Mark III review

(Image credit: Future)

6. Fujifilm X-T4 Die beste spiegellose APS-C-Kamera ist brillant für YouTube-Videos Typ: Mirrorless | Sensorgröße: APS-C CMOS | Auflösung: 26.1MP | Effektive Brennweite: N/A | Viewfinder: EVF, 3.69 million dots | Monitor: 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.62 million dots | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth | Maximale Filmauflösung: 4K 60p | Größe, Gewicht: 135 x 93 x 64mm, 607g Low Stock 1.349 € Anzeigen bei calumetphoto DE Hervorragende Videospezifikationen Fünf-Achsen-Bildstabilisierung AF-Leistung durch Objektiv begrenzt Kein Kopfhöreranschluss

Ihr robustes Gehäuse mag retro aussehen, aber die X-T4 ist das Gegenteil von old school. Fujifilms bisher fortschrittlichste APS-C-Kamera verfügt über einen Katalog von Funktionen, die sie hervorragend für die Aufnahme von YouTube-Inhalten geeignet machen. Die X-T4 ist solide gebaut, wetterfest und liegt gut in der Hand. Der voll beweglich gelagerte Touchscreen ist ein wahrer Segen beim Einstellen von Bildern. Die Videoleistung ist durchweg hervorragend: Neben Cinema 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde unterstützt die X-T4 interne 10-Bit-Aufnahmen, HMDI-Ausgang, eine Bitrate von bis zu 400 MBit/s und standardmäßig die Profile F-Log und HLF. Einfacher ausgedrückt: Sie ist eine sehr vielseitige Lösung für das Filmen von Material für YouTube, vor allem, wenn man Superzeitlupen in den Mix einbezieht (Full HD mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde). Für diejenigen, deren Kanäle mehr auf Walk-and-Talk als auf Zeitlupenzauber ausgelegt sind, gibt es auch eine Fünf-Achsen-Bildstabilisierung, wobei Sensor-Shift und digitale Stabilisierung Verwacklungen spürbar reduzieren. Die verlängerte Akkulaufzeit und der verbesserte Autofokus mit Augen- und Gesichtserkennung sind ebenfalls nützlich für YouTuber, während die Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität den fehlenden Kopfhöreranschluss ausgleichen sollte. Sie mag teuer sein, aber die X-T4 ist ein ernstzunehmendes Werkzeug für YouTube-Vlogger.

Lies den vollständigen Test: Fujifilm X-T4 review

(Image credit: Future)

7. GoPro Hero 9 Black Eine intelligente Action-Cam mit zwei Bildschirmen für Aufnahmen an jedem Ort Typ: Action | Sensorgröße: 1/2.3-inch | Auflösung: 23.6MP | Effektive Brennweite: 16-39mm | Viewfinder: Keinen | Monitor: 1.4-inch display (front), 2.27-inch touchscreen (rear) | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth | Maximale Filmauflösung: 5K 30p | Größe, Gewicht: 71 x 55 x 34mm, 158g 409,99 € Anzeigen bei MediaMarkt DE Ausführliches 5K-Video Nützliches Front-Display Verzögerter Touchscreen Keine 4K/120p-Option

Action-Kameras sind so konzipiert, dass sie in allen möglichen Situationen einfach zu bedienen sind, was sie auch zu hervorragenden Kameras für YouTuber macht - und die GoPro Hero 9 Black ist da keine Ausnahme. Die leistungsstärkste und vielseitigste Action-Cam auf dem Markt ist robust genug, um extreme Heldentaten zu überstehen, während das neue Vollfarb-Frontdisplay ein Geschenk für Selbstdarsteller ist. Die Touchscreen-Bedienoberfläche ist etwas träge, aber die Kombination aus einfachen Voreinstellungen, einer Reihe von Aufnahmemodi und vollständigen manuellen Steuerungsoptionen bedeutet, dass die Hero 9 Black alle Arten von Kreativen anspricht. Die Bildstabilisierung ist besser als je zuvor, mit der stärksten Boost-Einstellung, die bei allen Auflösungen verfügbar ist. Und dank eines verbesserten Sensors kann die Hero 9 Black detaillierte 5K-Aufnahmen mit 30p machen - die maximale 4K-Bildrate bleibt jedoch bei 60p. Die eingebauten Mikrofone bieten eine gute Windgeräuschunterdrückung, während die Mod-Unterstützung optionale Upgrades für Ihre Aufnahmen ermöglicht. Software-Tricks wie TimeWarp erleichtern die Aufnahme von dynamischen B-Rolls für YouTube und die Möglichkeit zum Live-Streaming in 1080p wird Vloggern gefallen. Die Hero 8 Black mag insgesamt ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, aber die Hero 9 Black ist die beste All-in-One YouTube-Actionkamera, die du kaufen kannst.

Lies den vollständigen Test: GoPro Hero 9 Black review

(Image credit: Future)

8. Insta360 Go 2 Eine ultra-portable, freihändige Wahl Typ: Action | Sensorgröße: 1/2.3-inch | Auflösung: 9.2MP | Effektive Brennweite: 11.24mm | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth | Maximale Filmauflösung: 1440p | Größe, Gewicht: 52.9 x 23.6 x 20.7mm, 26.5g Check Amazon Bessere Bildqualität als das Original Handliches Schutzladegerät Ladegerät dient auch als Stativ Durchschnittliche kamerainterne Stabilisierung Kein Bildschirm für die Bildkomposition

Wenn Tragbarkeit, Vielseitigkeit und Wertigkeit Ihre Hauptkriterien für eine YouTube-Kamera sind, dann könnte die Insta360 Go 2 die ideale Wahl sein.

Trotz des Herstellernamens handelt es sich nicht um eine 360-Grad-Kamera - die Insta360 Go 2 ist stattdessen eine winzige Kamera, die mit einer Reihe von Zubehörteilen geliefert wird, darunter eine praktische Ladetasche und ein Anhänger, mit dem du die Kamera freihändig "tragen" kannst.

Sie kann keine 4K-Videos aufnehmen, aber die 1440p-Aufnahmen, die wir mit der Go 2 gemacht haben, waren sehr beeindruckend und weit besser als die des Vorgängers. Sie kommt nicht ganz an die Qualität der GoPro Hero 9 Black heran, aber sie ist auch nicht weit davon entfernt - und das ist beeindruckend für eine Kamera dieser Größe und Vielseitigkeit.

Als besonders nützlich empfanden wir die neue Ladehülle, die über ein eingebautes Stativ verfügt, mit dem man sie auf einem Tisch oder einer flachen Oberfläche aufstellen kann, um schnell zur Kamera zu gelangen. Und während die kamerainterne Bildstabilisierung ziemlich durchschnittlich ist, kannst du eine exzellente Stabilisierung erhalten, wenn du die Aufnahmen durch die Insta360-Begleit-App oder Desktop-Software laufen lässt.

Die einzigen Nachteile sind, dass dieser Prozess im Vergleich zu einer GoPro etwas umständlicher ist, und die Tatsache, dass der Ton auf ein einziges Mikrofon beschränkt ist. Der Insta360 Go 2 fehlt auch ein eingebauter Bildschirm, der dir beim Komponieren der Aufnahmen hilft. Aber wenn keiner dieser Punkte für dich ausschlaggebend ist, dann ist sie eine gute Wahl für alle YouTuber, die viel unterwegs sind.

Lies den vollständigen Test: Insta360 Go 2 review

(Image credit: Future)

9. Panasonic G100 Ein starker Videokandidat mit exzellentem Sound und ein paar Schwächen Typ: Mirrorless | Sensorgröße: Micro Four Thirds | Auflösung: 20.3MP | Linse: Micro Four Thirds | Viewfinder: EVF, 3.69million dots | Screen-Typ: 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.84m dots | Maximale Serienbildgeschwindigkeit: 10fps (electronic shutter), 6fps (mechanical) | Videoauflösung: 4K/30/25/24p, FHD/60p/50/30/25/24p | Benutzer-Ebene: Anfänger/Mittleres Niveau Prime 646,07 € Anzeigen bei Amazon Kleines, kompaktes Design Beeindruckende Audiofähigkeiten Anständiger Wert 4K hat einen großen Bildausschnitt Fehlender Autofokus mit Phasendetektion Keine Kopfhörerbuchse

Wenn du auf der Suche nach einer YouTube-Kamera bist, die auch als gute Reisekamera für Fotos taugt, dann ist die Panasonic G100 einer der stärksten Anwärter überhaupt.

Im Gegensatz zu Kompaktkameras wie der Sony ZV-1 und der Canon G7X Mark II hat die G100 einen Sucher - und zwar einen sehr guten EVF mit 3,69 Millionen Punkten. Während dieser für Vlogging oder die Aufnahme von Videos in der Regel nicht notwendig ist, ist er für die Aufnahme von Fotos bei hellen Lichtverhältnissen eine nützliche Ergänzung.

Wie sieht es mit den Video-Fähigkeiten aus? Diese sind ebenfalls stark, wenn auch nicht ganz klassenführend. Ein hervorstechendes Merkmal ist das mit Nokia Ozo ausgestattete Dreifach-Mikrofon-Setup des G100, das Stimmen besser als die meisten Kameras in dieser Liste von Hintergrundgeräuschen isoliert und außerdem geschickt mit der Gesichtserkennung der Kamera zusammenarbeitet.

Die Videoqualität ist ebenfalls sehr gut, mit guten Farben und vielen Details. Der Grund, warum die G100 in dieser Liste nicht weiter oben steht, ist der ziemlich große 1,6-fache Bildausschnitt im 4K-Modus (was ein Problem sein kann, wenn dein YouTube-Kanal von der Sorte "Gehen und Sprechen" ist) und dass sie sich auf das etwas ältere Kontrast-AF-System verlässt, anstatt auf die hybride Phasendetektions-Variante, die von Kameras wie der Sony ZV-1 angeboten wird.

Dennoch dürfte dies kein großes Problem sein, wenn du oder deine Motive dazu neigen, in deinen YouTube-Videos relativ ruhig zu bleiben. Ansonsten ist die G100 einer der besten 4K-Allrounder in dieser Größe und Preisklasse.

Lies den vollständigen Test: Panasonic G100 review

(Image credit: Future)

10. Canon EOS M6 Mark II Klein, wendig und ideal für Vlogging Typ: Mirrorless | Sensorgröße: APS-C | Auflösung: 32.5MP | Effektive Brennweite: - | Viewfinder: None | Monitor: 3.0-inch vari-angle touchscreen | Konnektivität: Wi-Fi, NFC, Bluetooth | Maximale Filmauflösung: 4K 30p | Größe, Gewicht: 119.6 x 70 x 49.2mm, 408g 779 € Anzeigen bei MediaMarkt DE Kompakte Größe Praktischer kippbarer Touchscreen Begrenzter nativer Objektivbereich Kein eingebauter Sucher

Die selbst für spiegellose Verhältnisse kompakte EOS M6 Mark II verfügt über einen APS-C-Sensor mit einer hohen Auflösung von 32,5 MP. Videofilmer können mit diesen Megapixeln vielleicht nicht so viel anfangen wie Fotografen, aber für YouTuber gibt es auch hier einiges zu bewundern.

Der aufklappbare Touchscreen ist praktisch für Selbstaufnahmen, und die Kamera kann gestochen scharfe, ungeschnittene 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde oder 1080p-Aufnahmen mit flüssigen 120 Bildern pro Sekunde machen. Du bekommst ansprechende Farben und Details direkt aus der Kamera, während der Dual Pixel CMOS AF mit Augenerkennung dein Gesicht im Fokus hält.

Das Fehlen eines Suchers und die (derzeit) kleine Auswahl an nativen Objektiven für das EOS M-System der M6 Mark II sind keine großen Nachteile für die Aufnahme von YouTube-Inhalten, da du den Bildschirm für die Bildkomposition nutzen kannst und wahrscheinlich nur ein oder zwei Objektive brauchst, um die meisten Situationen abzudecken. Wenn man seinen Aufnahmehorizont jedoch erweitern möchte, gibt es immer die Möglichkeit, die riesige Auswahl an EF-Objektiven von Canon zu adaptieren.

Lies den vollständigen Test: Canon EOS M6 Mark II review

(Image credit: Future)

11. Panasonic S5 Panasonics Vollformat-Serie findet endlich ihre Wurzeln Typ: Mirrorless | Sensorgröße: Full-frame | Auflösung: 24.2MP | Effektive Brennweite: N/A | Viewfinder: OLED EVF, 2.36 million dots | Monitor: 3-inch vari-angle touchscreen, 1.8 million dots | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth | Maximale Filmauflösung: 4K 60p (cropped) | Größe, Gewicht: 133 x 97 x 82mm, 714g Low Stock 1.569 € Anzeigen bei calumetphoto DE Geringe Größe und Gewicht Vollständig schwenkbarer Bildschirm Gute Videospezifikationen für Vlogger Kein HDMI-Anschluss in voller Größe Große, proprietäre Objektive AF könnte besser sein

Panasonics spiegellose Vollformatkameras haben es wohl nicht geschafft, die Aufmerksamkeit der Welt zu erregen, dank einer Reihe von Schlüsselproblemen. Die Panasonic S5 ist darauf bedacht, diese Probleme zu beheben. Sie bietet ein kleineres und handlicheres Gehäuse, einen besseren Autofokus, aber immer noch die videofreundlichen Spezifikationen, für die Vlogger und YouTuber das Unternehmen lieben gelernt haben.

Du bekommst 4K-Aufnahmen, mit einem Ausschnitt bei 60p (aber nicht bei 30p), ein voll bewegliches Display, V-Log-Unterstützung und zwei Speicherkarten. Das Standard-Kit-Objektiv beginnt bei 20 mm und ist damit gut geeignet für das Filmen von Clips in die Kamera (auch mit Crop). Es ist außerdem eine sehr kompakte Optik, die gut zu den geringen Abmessungen der S5 passt - die jetzt kleiner ist als ihre Micro Four Thirds Cousine, die G9.

Einer der großen Nachteile der S5 ist, dass andere Kameras sie in puncto superschneller Autofokus übertreffen können, ein anderer ist die Tatsache, dass andere Objektive für das System viel größer und sperriger sind. Wenn du jemand bist, der sowohl Fotos als auch Videos aufnehmen möchte, ist dies jedoch ein guter Hybrid-Allrounder.

Lies den vollständigen Test: Panasonic S5

(Image credit: TechRadar)

12. Fujifilm X-T200 Das Einsteigermodell verfügt über einige YouTuber-freundliche Funktionen Typ: Mirrorless | Sensorgröße: APS-C | Auflösung: 24.2MP | Effektive Brennweite: N/A | Viewfinder: OLED EVF, 2.36 million dots | Monitor: 3.5-inch vari-angle touchscreen, 2.78 million dots | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth | Maximale Filmauflösung: 4K 30p | Größe, Gewicht: 121 x 83.7 x 55.1mm, 370g 29,90 € Anzeigen bei Dodax DE Einstellbarer 3,5-Zoll-Touchscreen Digitaler Kardan-Modus USB-C-Laden Keine Video-Subjektverfolgung

Fujifilms spiegelloses Einsteigermodell ist ein erschwinglicher Allrounder, der einige interessante Funktionen für Videofilmer mitbringt. YouTube-Macher werden zum Beispiel den Widescreen-Touchscreen lieben: Er lässt sich nicht nur umklappen und nach vorne zeigen, sondern ist auch groß (3,5 Zoll) und scharf (2,78 Millionen Bildpunkte). Außerdem gibt es die neue digitale Gimbal-Funktion, die mit Hilfe eines Gyroskops und cleverem Zuschnitt Handheld-Aufnahmen glättet, während man sich selbst bewegt. Das funktioniert allerdings nur bei Videos mit 1080p oder niedrigerer Auflösung.

Die USB-C-Ladestation ist ebenfalls eine großartige Ergänzung, aber leider scheint die exzellente AF-Technologie der Kamera in erster Linie für Fotos und nicht für Videos entwickelt worden zu sein: Die Gesichts- und Augenerkennung funktioniert nicht während des Filmens, so dass du dein Bestes geben musst, um deinen Kopf nicht zu sehr zu verwirren, wenn du Aufnahmen mit der Kamera machst.

Lies den vollständigen Test: Fujifilm X-T200

(Image credit: Future)

13. Panasonic Lumix G90/G95 Ein vielseitiges, wetterfestes Arbeitstier mit vielen Optionen Typ: Mirrorless | Sensorgröße: Four Thirds | Auflösung: 20.3MP | Effektive Brennweite: N/A | Viewfinder: OLED Live Viewfinder | Monitor: 3.0-inch fully articulating OLED touchscreen | Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth | Konnektivität: 4K 30p | Größe, Gewicht: 130.4 x 93.5 x 77.4mm, 533g 997,99 $ Anzeigen bei Buydig.com Erweiterte Videofunktionen Ausklappbarer Touchscreen Rolling Shutter manchmal sichtbar Etwas teuer

Die G95 (außerhalb Nordamerikas als G90 bekannt) wurde speziell für den Videobereich entwickelt und verfügt über eine Reihe von Funktionen, die sie ideal für die Aufnahme von YouTube-Inhalten machen. Die neue, kleinere Panasonic G100 ist jetzt da (siehe oben), aber dieses Modell ist eine Überlegung wert, weil es eine In-Body-Bildstabilisierung (IBIS) bietet.

Der ausklappbare OLED-Touchscreen, der Kopfhörerausgang, der Mikrofoneingang, der Blitzschuh, IBIS, die wetterfeste Bauweise und eine Vielzahl von Videoformaten (darunter V-Log L für Perfektionisten, die sich mit Farbkorrekturen nach der Aufnahme beschäftigen wollen) machen die G100 zu einem leistungsstarken und vielseitigen Gerät.

Es gibt einige Anzeichen von Rolling Shutter, was man mit etwas Sorgfalt vermeiden muss. Die G90 ist für ein Mittelklassemodell recht teuer, besonders wenn man sie mit dem (qualitativ guten) Power-Zoom-Kit-Objektiv kauft. Dennoch schont sie den Geldbeutel im Vergleich zu den Video-Flaggschiffen GH5 und GH5S von Panasonic, obwohl sie viele der gleichen Vorteile bietet.

Lies den vollständigen Test: Panasonic G95 / G90 review

(Image credit: Future)

14. Canon EOS 90D Ziehst du DSLRs nicht in Betracht - Canons Mittelklasse ist ein sehr fähiges Video-Tool Typ: DSLR | Sensorgröße: APS-C | Auflösung: 32.5MP | Effektive Brennweite: N/A | Viewfinder: Pentamirror | Monitor: 3.2-inch vari-angle touchscreen, 1.04 million dots | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth | Maximale Filmauflösung: 4K 30p | Größe, Gewicht: 140 x 104.8 x 76.8mm, 701g 1.110,81 € Anzeigen bei Galaxus.de Gelenkiger Touchscreen Großer nativer Objektivbereich Wetterfeste Konstruktion Keine Bildstabilisierung Sperriger als Alternativen

In DSLRs steckt noch viel Leben und einige eignen sich hervorragend für Videos. Obwohl diese Kameras nicht ganz so neu, glänzend und klein sind wie spiegellose Modelle, haben sie Fotografen und, ja, auch Videofilmern viel zu bieten. Die Canon EOS 90D zeichnet schöne, ungeschnittene 4K-Aufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und 1080p mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde auf, funktioniert auch bei widrigen Wetterbedingungen, verfügt über einen nach vorne klappbaren Bildschirm und hat Zugriff auf eine große Auswahl an nativen EF- und EF-S-Objektiven - alles Dinge, die sie ideal für YouTuber machen.

Der Nachteil ist, dass sie keine körpereigene Bildstabilisierung hat und sie ist größer und schwerer als viele spiegellose Alternativen. Sie ist auch nicht billig, und wenn du sie nur für Videos kaufst, zahlst du für eine Menge Funktionen und Leistung, die du kaum nutzen wirst. Möglicherweise verleitet dich die ältere, günstigere 80D dazu, aber beachte, dass sie keine 4K- oder 24p-Videos unterstützt.

Lies den vollständigen Test: Canon EOS 90D review

Die Alternativen

Auch im Auge behalten...

(Image credit: Future)

DJI OM 4 Use your existing smartphone to create smoother YouTube content Typ: Gimbal | Sensorgröße: N/A | Auflösung: N/A | Effektive Brennweite: N/A | Viewfinder: N/A | Monitor: N/A | Konnektivität: N/A | Maximale Filmauflösung: N/A | Größe, Gewicht: 276 x 119.6 x 103.6mm (unfolded), 390g Low Stock 145 € Anzeigen bei Alternate DE Aktualisiere dein vorhandenes Smartphone Einfach zu bedienen Kompatibel mit vielen verschiedenen Modellen Ungünstige Passform mit einigen Handyhüllen Die kompatible App ist eingeschränkt

Nicht jeder möchte in eine spezielle Kamera nur für YouTube investieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass man seine vorhandene Ausrüstung nicht aufwerten kann, indem man etwas wie den DJI OM 4 verwendet.

Mit ihr kannst du ruckelfreie Aufnahmen von deinem vorhandenen Smartphone erstellen, die durch den 3-Achsen-Gimbal der OM4 stabilisiert werden. Der Gimbal wird einfach mit Magneten an Ihrem Smartphone befestigt - was auch bedeutet, dass du ihn schnell lösen kannst, wenn du das Smartphone für andere Zwecke nutzen möchtest.

Du kannst den Gimbal auch zusammenklappen, um ihn schnell und einfach zu transportieren. Der Gimbal passt auf die meisten Telefone - sogar auf große "Phablet"-Telefone, aber wer ein dickeres Gehäuse verwendet, könnte Probleme bekommen.

Lies den vollständigen Test: DJI OM 4 review

Auswählen einer YouTube-Kamera

Wie du die beste YouTube-Kamera für dich auswählst:

Während deine Bedürfnisse je nach der Art der Videos, die du drehen möchtest, leicht variieren, gibt es fünf Hauptmerkmale, nach denen du bei einer YouTube-Kamera suchen solltest:

1. Schwenkbarer Bildschirm

Ob es nun zur Seite klappt oder nach oben schwenkt, ein schwenkbarer Bildschirm ist ein Geschenk des Himmels, wenn du versuchst, dich selbst zu filmen. Indem er Ihnen eine Live-Vorschau der Aufnahmekomposition, der Belichtung und des Fokus gibt, hilft er Ihnen, die Grundlagen richtig zu machen, damit du dich auf andere Aspekte deines Videos konzentrieren kannst.

2. Guter Autofokus

Manueller Fokus hat seinen Platz beim Filmen, aber um alles so einfach und unkompliziert wie möglich zu halten, zahlt es sich aus, eine Kamera mit einem guten Video-Autofokus zu wählen. Gesichts- und/oder Augenerkennung helfen, wenn du dazu neigst, dich in deinen Videos viel zu bewegen, da der Fokus sich automatisch anpasst, um dies zu kompensieren.

3. Eingebaute Stabilisierung

Das Filmen auf dem Huf kann zu wackeligen, schwer anzuschauenden Aufnahmen führen. Zum Glück verfügen viele moderne Kameras über eine Bildstabilisierung (optisch, elektronisch oder eine Kombination aus beidem), die Bewegungen automatisch ausgleicht. Einige, das sollte angemerkt werden, tun dies viel besser als andere. Alternativ kann auch ein Gimbal so ziemlich jede Kamera stabilisieren, allerdings auf Kosten von zusätzlichem Platzbedarf.

4. Audio-Optionen

Das eingebaute Mikrofon einer Kamera kann Ton aufnehmen - aber die Verwendung eines externen Mikrofons verbessert die Klarheit erheblich und reduziert wahrscheinlich unerwünschte Umgebungsgeräusche. Prüfe potenzielle Käufer auf Mikrofoneingänge und einen Blitzschuh zur Befestigung von Mikrofonen. Auch an Kopfhörerbuchsen solltest du denken: Damit kannst du den Tonpegel während der Aufnahme überwachen.

5. Livestreaming-Optionen

Für diejenigen, die Videos machen, um sie nach dem Filmen und Bearbeiten hochzuladen, ist das vielleicht nicht so wichtig, aber für alle, die live senden wollen, lohnt es sich, zu prüfen, ob eine potenzielle Kamera YouTube-Livestreaming unterstützt. Es sind nicht mehr nur Smartphones und Webcams - mehr und mehr Kameras kommen mit der eingebauten Technologie.