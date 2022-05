Sieh dir den brandneuen Trailer zum Game of Thrones Prequel House of the Dragon an

Game of Thrones-Fans dürfen sich endlich über einen zweiten Trailer für HBOs lang erwartete Prequel-Serie House of the Dragon freuen.

Der neue Trailer, der genau sieben Monate nach dem ersten erschienen ist, gibt einen besseren Einblick in die schmutzige Politik, die beeindruckenden Schauplätze und die von Drachen verursachte Zerstörung, die wir von George R. R. Martins gefeiertem Fantasy-Universum gewohnt sind.

Die zehn Folgen umfassende erste Staffel, die auf Martins Roman "Feuer und Blut" aus dem Jahr 2018 basiert, wird ab dem 21. August in den USA auf HBO Max ausgestrahlt. In Deutschland können wir das GoT-Prequel zeitgleich am 22. August auf Sky bestaunen.

House of the Dragon spielt 200 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie Game of Thrones und erzählt die blutige Vorgeschichte der Targaryen-Dynastie. Dabei geht es um die Folgen der Entscheidung von König Viserys Targaryen, seine Tochter, Prinzessin Rhaenyra Targaryen, anstelle des rechtmäßigen Erben Prinz Daemon Targaryen zum Nachfolger auf dem "Eisernen Thron" zu machen.

Paddy Considine, Matt Smith und Emma D'Arcy spielen die Hauptrollen als Viserys, Rhaenyra und Daemon, aber auch Rhys Ifans, Olivia Cooke und Steve Toussaint sind Teil des großen Darstellerensembles.

Der neueste Trailer von House of the Dragon bietet den Fans außerdem einen ersten Blick auf die berühmten feuerspeienden Drachen, die genauso bedrohlich aussehen, wie wir sie in Erinnerung haben, und endet mit einer unheilvollen Warnung: "Die Geschichte erinnert sich nicht an Blut. Sie erinnert sich an Namen." Wir können also sicher sein, dass wir im August eine Menge Action und Intrigen zu sehen bekommen werden.

Neben dem Trailer hat HBO auf seinem Twitter-Account auch eine Reihe neuer Charakterposter veröffentlicht, die du dir hier ansehen kannst:

Die Serie wird von George R. R. Martin und Ryan Condal geleitet, wobei Miguel Sapochnik, ein ehemaliger Game of Thrones-Mitarbeiter, den Großteil der Regiearbeiten übernimmt.