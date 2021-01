Samsung Galaxy SmartTag: Erscheinungsdatum, Preis, Design und Funktionen

Der Samsung Galaxy SmartTags Produkt-Tracker wurde zusammen mit den Galaxy Smartphones S21 im Januar 2020 vorgestellt; es sind Tile-ähnliche Ortungsgeräte, die dir helfen, verlorene Gegenstände und Geräte zu finden.

Du kannst einen davon an einem Schlüsselbund, in deiner Handtasche oder Brieftasche oder vielleicht an einem Mantel oder Teddy befestigen, den dein Kind gerne fallen lässt, und die Samsung SmartThings Find App verwenden, um sie mit deinem Telefon zu orten.

Es gibt auch SmartTags Plus, mit zusätzlichen Funktionen - was diese unterscheidet, erfährst du weiter unten.

Die Samsung Unpacked 2021 ist gerade im Gange, und wir hören immer noch von den Galaxy SmartTags, weshalb dieser Artikel bisher nur wenige Informationen enthält.

Samsung SmartTag: Kurz & knapp

Worum geht es? Um einen Tile-ähnlichen Tracker von Samsung

Um einen Tile-ähnlichen Tracker von Samsung Wann kommt er heraus? 29. Januar, das Plus-Modell wahrscheinlich später

29. Januar, das Plus-Modell wahrscheinlich später Wie viel wird er kosten? Noch nicht bekannt

Samsung Galaxy SmartTag: Erscheinungsdatum und Preis

Die Samsung Galaxy SmartTags und SmartTags Plus kommen am 29. Januar in den Handel, zusammen mit dem Galaxy S21.

Wenn du in vielen Regionen ein Samsung Galaxy S21 Smartphone vorbestellst, bekommst du zusätzlich eine Packung SmartTags dazu.

Samsung SmartTag: Design

Der Samsung Galaxy SmartTag ist ein kleines Rechteck aus Kunststoff mit einer Aussparung, mit der du ihn an Schlüsseln, am Halsband deines Haustieres oder an Anhängern am Gepäck befestigen kannst.

Samsung SmartTag: Funktionen

Die Samsung Galaxy SmartTags funktionieren in Verbindung mit der SmartThings Find-App der Marke, mit der du den Standort deines Samsung Smartphones und anderer Geräte verfolgen kannst. Wir könnten uns vorstellen, dass du mit der App jetzt auch deine SmartTags aufspüren kannst.

Die Tags senden Bluetooth-Signale an in der Nähe befindliche Samsung-Geräte, egal ob es deine eigenen oder die von anderen Personen sind, die dir dann einen Standort in Abhängigkeit von der Nähe zum Gerät geben.

Die SmartTags haben einen Akku, der laut Samsung "Monate" hält, mit einer austauschbaren Münzbatterie.

Was können die SmartTags Plus, was die Standard-Tags nicht können? Nun, die SmartTags Plus verwenden UWB (Ultra-Wide-Band)-Technologie für räumliche und direktionale Verfolgung, so dass du genauere Standortdaten erhalten und auch den AR Finder auf deinem Telefon verwenden kannst, um die Tags aufzuspüren.

* Link englischsprachig