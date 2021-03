RTX 3060: Nvidia entsperrt versehentlich Kryptomining

Ok, it looks like the BIOS 94.06.14.00.DF plus GeForce 470.05 is no longer limiting the Ethereum/Dagger-Hashimoto mining performance on a #GeForceRTX3060. This is a flashed GeForce RTX 3060 from EVGA.I’m not happy to confirm this …https://t.co/94rVzFwsUV pic.twitter.com/gSvXmx3tnRMarch 15, 2021