Ringe der Macht knüpft in Staffel 2 enger an die Herr der Ringe-Bücher an

Es folgen vollständige Spoiler für das Finale von Staffel 1 von Die Ringe der Macht. Es folgen auch mögliche Spoiler zur zweiten Staffel.

Die Ringe der Macht Staffel 2 wird laut Hauptdarsteller Morfydd Clark noch mehr magische Momente aus J.R.R. Tolkiens Werken bieten als sein Vorgänger.

Amazon Studios hat offiziell bestätigt, dass Galadriel in der nächsten Staffel der Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab) Serie ihren berühmten Elfenring erhalten wird. Amazon hat außerdem verraten, dass die restlichen Ringe der Macht in den nächsten acht Folgen der High-Fantasy-Serie geschmiedet werden, auch wenn das Studio nicht verraten hat, durch wen, wo oder wann das geschieht.

Auf der "For Your Consideration"-Veranstaltung (FYC), die am vergangenen Wochenende (6./7. Mai) in New York stattfand, verriet Clark, was die Fans von der nächsten Staffel von Die Ringe der Macht erwarten können.

"Ihr [Galadriel] wird etwas passieren, das ihr Leben verändert", verriet Clark (per Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab)). "Sie wird Nenya, ihren Ring, kennenlernen und es ist wirklich spannend zu sehen, wie sich die Magie in die Serie einschleicht. Als wir Staffel 1 beendeten, wurden die Ringe hergestellt und wir wussten, dass dies eine große Veränderung für Mittelerde sein würde. [Galadriel wird ein Teil dieser Veränderung sein, weil sie ihren eigenen Ring hat.

Regisseur J.A. Bayona und einige der Darsteller der Serie nahmen am Wochenende an einem FYC-Event teil. (Image credit: Amazon Studios)

Die Ringe der Macht Folge 8 war voller Überraschungen, nicht zuletzt mit der Enthüllung, dass Halbrand in Wirklichkeit Sauron war. Aber wir sahen auch die Erschaffung der ersten drei Ringe der Macht - Nenya, Narya und Vilya -, die in der zweiten Staffel und darüber hinaus eine große Rolle spielen werden. Im Finale von Staffel 1 half Sauron dem Elbenschmied Celebrimbor, sie in Eregion zu schmieden.

Bevor er jedoch die nächste Phase seines Masterplans in Angriff nehmen konnte, wurde Saurons wahre Identität von Galadriel entdeckt, woraufhin er nach Mordor floh. Das geschah, nachdem er Galadriel nicht überzeugen konnte, sich ihm anzuschließen und als tyrannischer König und Königin über Mittelerde zu herrschen.

Im ursprünglichen Material werden die drei Elbenringe Galadriel (Nenya), dem Hochelbenkönig Gil-galad (Vilya) und Cirdan dem Schiffszimmermann (Narya) geschenkt, einem der ältesten Elben, der in Staffel 2 sein Live-Action-Debüt geben wird. Es ist zu erwarten, dass Gil-galad und Cirdan die anderen Ringe schon früh in der nächsten Staffel der Serie erhalten, bevor sie - ohne Spoiler - an andere wichtige Figuren weitergegeben werden.

Analyse: Hoffentlich orientieren sie sich mehr an der Quelle

"Was sollen wir mit den Ringen machen, die wir hier herumliegen haben?" (Image credit: Prime Video)

Es gibt zwar jede Menge Quellmaterial, von dem man sich inspirieren lassen kann (oder das man direkt adaptiert), aber die übergreifende Geschichte von Die Ringe der Macht Staffel 2 ist ein streng gehütetes Geheimnis. In einer Zeit, in der Leaks von Serien und Filmen vor allem dank des Internets an der Tagesordnung sind, ist das keine Überraschung. Auch wenn das der Fall sein mag, wissen wir bereits, dass sich die zweite Staffel von Amazons Serie (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu Herr der Ringe noch enger an Tolkiens legendäre Fantasy-Buchreihe anlehnen wird als bisher.

Einer der Hauptkritikpunkte an Staffel 1 (Öffnet sich in einem neuen Tab) war, wie weit sie sich von Tolkiens Werken entfernt hat, da die Serie die Ereignisse aus dem umfangreichen Werk des berühmten Autors nur lose adaptiert. Clarks Äußerungen deuten jedoch darauf hin, dass die Showrunner JD Payne und Patrick McKay sowie die unzähligen Darsteller und Crewmitglieder sich in Zukunft enger an Tolkiens Quellenmaterial halten werden. Payne und McKay erklärten ihre Absicht dazu, bevor Staffel 2 im Oktober 2022 in Produktion geht (The Hollywood Reporter (Öffnet sich in einem neuen Tab)): "Staffel 2 hat eine kanonische Geschichte. Es mag Zuschauer geben, die sagen: 'Das ist die Geschichte, die wir uns für die erste Staffel erhofft haben!' In Staffel zwei geben wir sie ihnen."

Anstatt einen neuen Weg durch die ausgedehnte und geliebte Welt von Mittelerde einzuschlagen, wird Die Ringe der Macht in Staffel 2 den Ereignissen folgen, die sich in der Literatur abspielen. Natürlich ist die Verleihung der ersten drei Ringe der Macht an mächtige Elben nur einer der Plot Points, die direkt aus Tolkiens Werken stammen. Es gibt also keine Garantie dafür, dass andere Handlungsstränge in Staffel 2 auch so ablaufen werden. Es bleibt also nur zu hoffen, dass die Showrunner sich das Feedback zu Herzen nehmen und die kommende Staffel nicht allzu sehr durch den aktuellen Autorenstreik (Öffnet sich in einem neuen Tab) beeinflusst wird.