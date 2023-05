Peridot: Entwickler Niantic veröffentlicht neue Haustier-Simulation

Spieleentwickler Niantic veröffentlicht das AR-Spiel Peridot. Eine "bahnbrechende und völlig neuartige" Haustier-Simulation, die in der echten Welt angesiedelt ist und von überall gespielt werden kann. Neben Pokémon GO, Pikmin Bloom und dem noch erscheinenden Monster Hunter Now reiht sich mit Peridot also ein weiteres Spiel in das Portfolio des Entwicklers ein – und dieses Mal, ganz ohne Rücksicht auf ein bestehendes Franchise zu nehmen.



Dreh- und Angelpunkt des AR-Spiels sind die Peridots (kurz: Dots) – unbeschwerte, virtuelle Geschöpfe mit einzigartigen genetischen Zusammensetzungen und einem bemerkenswerten Bewusstsein für ihre Umgebung. Nach einem langen Schlummer sind die ulkigen Lebewesen in einer völlig fremden Welt erwacht und nun auf deine Fürsorge als Hüter angewiesen. Für eine Haustier-Simulation üblich, kannst du deine Peridots füttern, streicheln, ihnen Tricks beibringen und noch einiges mehr mit ihnen unternehmen.

Peridot: Genetische Geheimnisse

(Image credit: Niantic)

Ein zentrales Feature von Peridot ist das Züchten der Dots. Durch das von Niantic entwickelte "Perigenetics-System" soll jedes Dot eine zu 100% einzigartige DNA besitzen. Das führt dazu, dass es zahllose Möglichkeiten gibt, wie der nächste Nachwuchs aussehen wird. In der Pressemitteilung heißt es, dass es "mehr mögliche Variationen als Sterne im Universum oder Sandkörner an allen Stränden der Erde" gibt. Zusätzlich können seltene Merkmale beim Züchten vererbt werden.



Niantic geht es bei Peridot außerdem darum, den Austausch zwischen den Spielern zu fördern: "[...]der wahre Zauber liegt im Zusammenwirken der Spieler, um neue Dots zu züchten. Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt von diesen einzigartigen, zauberhaften Haustieren bevölkert wird! Mein Herzenswunsch ist, dass Peridot uns allen ein Stück Unbeschwertheit zurückbringt“, sagt Kellee Santiago, Head of Production bei Niantic. Dieser Herzenswunsch soll übrigens über die Community App "Campfire" gelingen, in der sich die Hüter austauschen und kennenlernen können.



Zwar handelt es sich bei Peridot bisher nur um ein Smartphone-Spiel, aber die langfristige Vision, die Niantic mit der brandneuen Haustier-Simulation verfolgt, ist "die Entwicklung einer eigenen Plattform für virtuelle Lebensformen auf künftiger Hardware", also zum Beispiel Wearables wie MR- oder AR-Brillen.



Wenn du dir das neue Werk von Niantic nun etwas genauer ansehen möchtest, kannst du das jetzt tun. Peridot ist ab sofort im Apple App Store und Google Play Store kostenlos erhältlich. Falls dir das passende Handy zum Zocken fehlt, wirst du in unserem Kaufberater für das beste Gaming-Smartphone bestimmt fündig.