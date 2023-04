Monster Hunter Now: Alles, was wir bisher wissen

Monster Hunter Now wurde mit einem Erscheinungsdatum im September 2023 angekündigt. Das kommende AR-Handyspiel ist eine Zusammenarbeit zwischen der Serie von Capcom und den AR-Fähigkeiten von Niantic.

Der Entwickler Niantic ist vor allem für seine Rolle im AR-Hit Pokémon GO bekannt. Jetzt nutzt er seine Fähigkeiten, um sie in etwas größere Monster zu stecken. Monster Hunter Now knüpft an den Erfolg von Niantic an und bietet den Fans der Serie eine neue Version der Mehrspieler-Jagd. Mit all den Monstern, die du dir nur wünschen kannst, und einem bestätigten Veröffentlichungsfenster gibt es eine Menge, worauf du dich freuen kannst. Willst du mehr wissen? Lies weiter und erfahre alles, was wir bisher über Monster Hunter Now wissen.

Monster Hunter Now: Kurz und bündig

Darum geht's: Ein Monster Hunter-AR-Handyspiel von Niantic

Ein Monster Hunter-AR-Handyspiel von Niantic Release: September 2023

September 2023 Plattformen: Android und iOS

Monster Hunter Now: Release & Plattformen

(Image credit: Capcom)

Monster Hunter Now soll im September 2022 erscheinen, aber da sich der Staub nach der Ankündigung gerade erst gelegt hat, könnte es noch eine Weile dauern, bis wir ein konkretes Veröffentlichungsdatum bekommen. Niantics nächstes AR-Multiplayer-Monsterjagdspiel wird ausschließlich auf iOS- und Android-Geräten verfügbar sein.

Monster Hunter Now: Trailer

Ankündigungstrailer

Der erste Teaser-Trailer für Monster Hunter Now zeigt den Fans, wie actionreich das AR-Spiel zur Monsterjagd sein wird. Der Ankündigungstrailer zeigt einen riesigen Rathalos, der eine nahe gelegene Stadt verwüstet, während Passanten Schutz suchen. Außerdem bekommen wir einen kleinen Einblick in das Spielgeschehen im Hoch- und Querformat, bei dem die Spieler gegen verschiedene Monster kämpfen. Unter anderem kehren die Vogelwyvern Kulu-Ya-Ku und Pukei Pukei zurück.



Derzeit gibt es keine weiteren Trailer für Monster Hunter Now, aber du kannst dich auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Niantic auf dem Laufenden halten.

Monster Hunter Now: Story & Setting

(Image credit: Niantic Lab)

Ähnlich wie bei Pokémon GO steht bei Monster Hunter Now nicht die Geschichte im Vordergrund, sondern die Umgebung. Das liegt vor allem an der genialen AR-Technologie von Niantic, mit der die Spieler überall gegen Monster kämpfen können, egal ob zu Hause oder am Arbeitsplatz.

In einem Briefing für das neue AR-Handyspiel weist der Produzent von Monster Hunter, Ryozo Tsuijmoto, auf die Community hin, die Monster Hunter Now hoffentlich aufbauen wird: "Wir werden hoffentlich in der Lage sein, dank dieses [Titels] viele Fangemeinden auf der ganzen Welt zu verbinden."

Monster Hunter Now: Gameplay

(Image credit: Niantic Lab)

Die Entwickler von Niantic und Capcom konnten bei der Pressekonferenz frei über viele Gameplay-Aspekte von Monster Hunter Now sprechen. Wenn du das mit dem kombinierst, was wir von Niantics vorherigen Titeln gesehen haben, dann bekommen wir ein ziemlich gutes Bild davon, wie dieses nächste AR-Handyspiel aussehen wird. Ähnlich wie bei Pokémon GO werden die Spieler in Monster Hunter Now die Welt um sich herum erkunden, um Monster zu jagen und zu finden, während sie Waffen und Rüstungen schmieden und aufwerten. Du kannst Materialien sammeln, indem du beliebte Treffpunkte aufsuchst, die sich meist an kulturellen Sehenswürdigkeiten befinden, oder du kannst alle Ressourcen sammeln, die ein erlegtes Monster fallen lässt.

Niantic führt außerdem eine hilfreiche Funktion für Jäger ein, die ein stressiges Leben führen. Anstatt jedes Monster dort zu bekämpfen, wo es steht, kannst du mit der Paintball-Funktion Bestien, denen du in deinem Alltag begegnest, nach Hause schleppen. Hier kannst du sie bequem von deinem Sofa aus bekämpfen, entweder allein oder mit Freunden.

Der Kampf gegen die Monster wurde so zugänglich wie möglich gestaltet, damit neue und alte Fans gleichermaßen Spaß haben können. "Wir haben absichtlich auf virtuelle Knöpfe verzichtet, damit das Angreifen einfach, intuitiv und fesselnd ist", sagt Sakae Osumi, Senior Producer bei Niantic. Das bedeutet, dass die Spieler Monster entweder im Quer- oder im Hochformat durch Drücken, Halten und Schnippen bekämpfen können.