Overwatch 2 Gameplay Livestream kommt am 20. Mai

Overwatch-Fans werden nicht mehr lange warten müssen, um einen Blick auf Overwatch 2-Gameplay zu erhaschen. Blizzard Entertainment kündigte heute an, dass am 20. Mai Gameplay in einem zweistündigen Livestream enthüllt wird.

Dieser Livestream wird sich auf die Änderungen konzentrieren, die für das PvP (Spieler-gegen-Spieler) Multiplayer-Erlebnis in Overwatch 2 kommen. In der Pressemitteilung heißt es: "Von neuen Karten bis hin zu großen Gameplay-Updates, wir beleben das zentrale Overwatch-Erlebnis neu."

Jeff Kaplan, Vizepräsident von Blizzard Entertainment und Overwatch Game Director, hat das Unternehmen nach mehreren Jahren verlassen. Als neuer Overwatch Game Director ist Aaron Keller an Bord. Das erste Entwickler-Update von Keller könnt ihr euch im untenstehenden Video ansehen, in dem auch die Details für den kommenden Gameplay-Livestream genannt werden.

Zusätzlich zu diesem Livestream wird Blizzard Entertainment am 24. Mai ein Reddit AMA (Ask Me Anything) abhalten, wenn ihr also brennende Fragen an die Entwickler habt, könnt ihr sie dort stellen.

Wann wird es erscheinen?

Die beiden großen Spiele von Blizzard Entertainment, Overwatch 2 und Diablo 4, werden nicht mehr im Jahr 2021 erscheinen, sodass wir frühestens 2022 mit der Veröffentlichung eines der beiden Titel rechnen können. Die Entwickler von Blizzard Entertainment sprachen Anfang des Jahres auf der BlizzConline 2021 über den Designprozess für Overwatch 2 und wie sie sicherstellen, dass das Spiel die Erwartungen der Fans erfüllt.

Unmittelbarer arbeiten Blizzard Entertainment und Vicarious Visions an Diablo 2: Resurrected, das irgendwann später im Jahr 2021 erscheinen soll. Dieses Remaster bietet Cross-Progression, neue Grafiken, Audio und vielleicht Skateboards.

Wann auch immer Overwatch 2 erscheint, wird es für PC, Xbox Serie X, Xbox Serie S, Xbox One, PS5 und PS4 erhältlich sein.