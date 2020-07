OnePlus will wieder günstige Smartphones herstellen - kommt das neue OnePlus Z?

OnePlus ist eine kuriose Telefongesellschaft, insofern, als sie im Gegensatz zu ihren ähnlichen Zeitgenossen wie Oppo und Xiaomi nicht mehrere Produktlinien geschaffen oder Smartwatches herausgebracht hat. Beides könnte sich jedoch ändern.

In einem Interview mit Fast Company sprach Pete Lau, der CEO von OnePlus, über die Zukunftspläne des Unternehmens. Weitere Einzelheiten wurden über Weibo mitgeteilt, wo er darüber sprach, warum das Unternehmen nun bereit ist, "neue Mitglieder" in die Familie aufzunehmen.

In der Vergangenheit hat OnePlus zu Protokoll gegeben, dass es klein und wachsend war und sich auf einige wenige Produkte konzentrieren und sich nicht zu sehr ausdünnen wollte - deshalb gab es nur die Hauptproduktlinie. Lau ist jedoch der Ansicht, dass OnePlus heute über genügend Erfahrung, Arbeitskräfte und technologische Fähigkeiten verfügt, um neue Produkte zu entwickeln. Die ersten Früchte dieses Streifzuges werden in den kommenden Monaten mit einer Ankündigung für Indien zu sehen sein, gefolgt von der Expansion in andere Märkte.

Lies auch unseren OnePlus 8 Pro Test

Zu OnePlus Z und darüber hinaus

Dies ist wahrscheinlich ein Hinweis auf das OnePlus Z, das Gerüchten zufolge im Juli auf den Markt kommende Budget-Smartphone des Unternehmens. Dies wird der erste Schritt zu seinem letztendlichen Ziel sein, noch mehr Telefone zu niedrigeren Preisen zu verkaufen und schließlich ein Ökosystem von miteinander verbundenen Geräten zu schaffen. Lau fügte hinzu, dass erschwingliche Geräte "immer noch dem OnePlus-Standard entsprechen werden".

OnePlus fand ursprünglich mit seinen Flaggschiffen zu nie zuvor gesehenen Preisen Anklang, als das Unternehmen vor sechs Jahren gegründet wurde. In den folgenden Jahren bewegte es sich langsam in den Premiumbereich, wobei das neueste OnePlus 8 Pro fast die 1.000-Euro-Marke erreichte. Viele seiner ursprünglichen Fans waren enttäuscht über den Mangel an Budget-Optionen.

Das OnePlus Z ist daher eine Chance für das Unternehmen, diesen Preis im mittleren Preissegment zurückzufordern und sich gegen die Firmen zu wehren, die den alten Platz von OnePlus übernommen haben.

Wie die meisten Hardware-Firmen strebt auch OnePlus an, langsam über Smartphones hinauszugehen und freut sich darauf, in Zukunft ein Ökosystem aufzubauen. Einen Vorgeschmack darauf bekamen wir letztes Jahr mit dem intelligenten OnePlus TV*, der mit einem Smartphone gepaart werden könnte, um auf viele zusätzliche Funktionen zuzugreifen. Ein Paar TWS-Kopfhörer ist ebenfalls am Horizont zu sehen.

It probably won’t surprise you that at OnePlus we have big plans for where we want to go in the future. Here's a little glimpse into where we’re headed. https://t.co/L7y33rpTLuMay 27, 2020

OnePlus - wer steckt eigentlich dahinter?

Im selben Interview bekannte sich OnePlus zum ersten Mal öffentlich zu seiner Eigentümer- und Partnerschaft. In der Vergangenheit gab es viele Unklarheiten bezüglich der Eigentümerstruktur von OnePlus, wobei Spekulationen darauf hindeuteten, dass es sich um eine von BBK Electronics kontrollierte Tochtergesellschaft von Oppo handelt.

OnePlus gibt jedoch an, dass es von einem privaten Investor namens Oplus unterstützt wird, der keine Verbindung zu BBK hat, aber auch ein Investor von Oppo und Realme ist.

Oppo ist nach wie vor ein wichtiger Partner für OnePlus, da es einen großen Teil seiner Kerntechnologie, Produktionslinien und Lieferanten teilt. Durch die Bündelung von Ressourcen können sie bessere Größenvorteile erzielen und mehr Geräte in ihrem Ökosystem haben.

Lau sagte: "OnePlus bleibt ein unabhängiges Unternehmen, was aber bedeutet, dass es in dieser Gruppe eine größere Basis von Nutzern gibt, die potentiell Zugang zum Aufbau eines größeren Ökosystems haben. Es ist derzeit unklar, ob dies bedeutet, dass die beiden Unternehmen auf einer gemeinsamen Software-Plattform arbeiten oder in den Ökosystemen des jeweils anderen kreuzkompatibel sein werden.

Falls dies zutrifft, wäre diese Entwicklung keine große Überraschung; OnePlus hatte zuvor ähnliche Absichten geäußert, jedoch mit weit weniger Details. Indem sie sich auf Software- und Lifestyle-Produkte konzentrieren, können Technologieunternehmen ein größeres Publikum ansprechen. Es ist nicht das erste Unternehmen, das dies in der Android-Welt tut, und wird definitiv nicht das letzte sein.

* Link englischsprachig