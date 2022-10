Nintendo Switch Online bekommt diesen Monat gleich zwei Mario Party-Teile spendiert

Im November geht es auf Nintendo Switch Online hoch her, denn gleich zwei Mario Party-Spiele kommen in die N64-Bibliothek des Expansion Packs.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Nintendo Switch Online-Abonnementdienst sein Angebot an N64-Spielen um den Klassiker Pilotwings 64 erweitert hat. Und neuer Content für die N64-Bibliothek des Premium-Abonnements Expansion Pack ist auf dem Weg: Am 2. November werden Mario Party und Mario Party 2 hinzugefügt.

Das ist das erste Mal seit der Erstveröffentlichung, dass die N64-Bibliothek der Nintendo Switch mehr als ein Spiel am selben Tag erhält. In der Zeit bis zur Markteinführung wurden Spiele wie Pokémon Puzzle League und Wave Race 64 in einem gleichmäßigen Rhythmus von einem Spiel pro Monat auf den Dienst übertragen. Dass zwei Mario Party-Spiele am selben Tag erscheinen, ist eine interessante Veränderung für den Dienst.

Wie geht es mit der N64-Bibliothek von Nintendo Switch Online weiter?

Abgesehen von der Tatsache, dass wir nur zwei Wochen nach Pilotwings 64 zwei N64-Spiele bekommen, könnte das bedeuten, dass es noch mehr N64-Spiele gibt, als Nintendo bisher verraten hat.

Wir wissen, dass Mario Party 3 in diesem Jahr auch auf Nintendo Switch Online erscheinen wird. Dazu kommen Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080 Snowboarding und Excitebike 64 im Jahr 2023. Damit bleibt der Dezember 2022 offen für ein weiteres bestätigtes N64-Spiel: GoldenEye 007.

Ein Veröffentlichungsdatum für den legendären Shooter wurde noch nicht bekannt gegeben. Aber wenn es nicht im Dezember kommt, was dann?

Entweder hat Nintendo für die Weihnachtszeit ein Überraschungsspiel für das N64 in petto – möglicherweise einen Kultklassiker wie Space Station Silicon Valley oder Mischief Makers – oder wir bekommen GoldenEye 007 viel früher als erwartet. Es könnte aber auch sein, dass Nintendo den Dezember ganz auslässt, weil wir im November zwei Mario Party-Spiele bekommen. Aber das ist eine Wahrscheinlichkeit, die wir nicht so gerne sehen möchten.