Nintendo stoppt Verkauf von Download-Codes in Europa

Europäische Einzelhändler dürfen ab heute (1. Juli) keine digitalen Download-Codes für Nintendo-First-Party-Titel mehr verkaufen, was bedeutet, dass Kunden den Preisen des Nintendo Switch eShop ausgeliefert sind, wenn sie Nintendos Spiele digital kaufen wollen.

Zuvor konnten Händler Download-Codes für Nintendo-Spiele wie Animal Crossing: New Horizons und Super Mario Odyssey kaufen und im Nintendo eShop einlösen. Diese Codes waren häufig günstiger als das Spiel direkt im Nintendo eShop zu kaufen, wo generell der Vollpreis fällig ist, abgesehen von der ein oder anderen Rabattaktion.

In der Vergangenheit war Nintendo zögerlich, seine Spiele zu reduzieren, da es befürchtet hat, den Wert seines geistigen Eigentums zu mindern. Ähnlich wie beim Modell von Disney, das seine DVDs und Blu-Ray-Discs selten billig verkauft, weiß das Unternehmen, dass Spieler diese Titel nirgendwo anders finden können, sodass eine Preissenkung oft als langfristig schädlich angesehen wird.

Der umstrittene Schritt wurde vom britischen Online-Händler ShopTo.net enthüllt, der bekannt gab, dass er keine Download-Codes von Nintendo-Spielen mehr verkaufen darf.

Hi, just to let everyone know, due to a Nintendo decision for all EMEA territories, as from Tomorrow 30/06/20 at 23:00 we are no longer able to offer/sell Nintendo digital full games.We will however, be continuing to offer/sell online membership and add ons, so, with this in… pic.twitter.com/11hrqvEU1mJune 29, 2020