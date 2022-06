Netflix im Rennen um die Formel 1-Livestreaming-Rechte

Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Formel 1 noch nie so beliebt war wie heute - und Netflix will angeblich mitmischen.

Nachdem der Streamingdienst (opens in new tab) mit seiner mega-erfolgreichen Serie "Drive to Survive" das Ansehen des Sports in Übersee gesteigert hat, hat er sich (laut Business Insider (opens in new tab)) in einen Bieterkrieg mit den konkurrierenden Sendern NBCUniversal und ESPN um die Rechte für die Übertragung der F1-Rennen ab 2023 gestürzt.

Der zu Disney gehörende Sender ESPN hat seit 2017 die Lizenz für die Übertragung der Formel 1 in den USA, während NBCUniversal, das zu Comcast gehört, diese bereits seit fünf Jahren besitzt. Sky, die britische Tochtergesellschaft von NBCUniversal, hat derzeit die Rechte für die Übertragung der Formel 1 in Großbritannien, Irland und Deutschland bis 2024 inne.

Der Vertrag mit ESPN, der nur für die USA gilt, läuft Ende 2022 aus, und Business Insider berichtet, dass die Formel-1-Bosse einen neuen Vertrag im Wert von etwa 100 Millionen Dollar abschließen wollen. Netflix hat angeblich ein Anfangsgebot von 70 Millionen Dollar abgegeben, während weder Netflix noch NBCUniversal öffentlich bekannt gegeben haben, in welchem Umfang sie an den Verhandlungen beteiligt sind.

In einer Erklärung, die Business Insider vorliegt, sagte ESPN-Manager John Suchenski: "Wir streben aggressiv eine Verlängerung an - wir sind der Meinung, dass wir ein Distributionspaket und eine Eventpräsentation haben, die in der Branche ihresgleichen suchen ... Es ist eine Beziehung, die für beide Seiten von Vorteil ist."

"Verständlicherweise", fügte er hinzu, "prüft die Formel 1 andere Optionen".

Stream, wenn du mehr erreichen willst

Wie Business Insider berichtet, ist Netflix eine dieser Optionen. Berichten zufolge führt der Streaming-Riese seit Monaten Gespräche mit den Bossen der Formel 1, und die Netflix-Bosse haben ihr Interesse an den Exklusivrechten für den Sport nicht verheimlicht.

In einem Interview mit Der Spiegel (opens in new tab) aus dem Jahr 2021 sagte Ted Sarandos, Co-CEO des Unternehmens: "Vor ein paar Jahren wurden die Rechte an der Formel 1 verkauft. Damals waren wir nicht unter den Bietern. Heute würden wir darüber nachdenken."

Sarandos räumte während der Hauptversammlung von Netflix für das erste Quartal 2022 ein, dass er und andere Führungskräfte "einen Weg sehen müssen, um eine große Einnahmequelle und einen großen Gewinnstrom" aus der Sportberichterstattung zu generieren, aber das jüngste Eingeständnis des Unternehmens, dass es Live-Streaming-Inhalte " auslotet" (opens in new tab), deutet darauf hin, dass es wirklich bereit ist, das Geschäftsmodell umzugestalten.

Mit der Konkurrenz mithalten

Die größten Konkurrenten von Netflix sind ohnehin schon im Bereich der Sportübertragung tätig. Apple zum Beispiel hat vor kurzem einen Vertrag über das Streaming der Major League Baseball auf Apple TV Plus abgeschlossen und ist weiterhin daran interessiert, sich die Rechte an bestimmten NFL-Sendungen zu sichern.

Amazons Prime Video streamt derzeit die NFL-Serien "Thursday Night Football" sowie eine Reihe von Tennis- und Fußballübertragungen aus der Premier League, während Disney mit ESPN und Hulu ein Standbein im Sport hat.

Selbst der Peacock-Dienst von NBCUniversal, der erst 2020 an den Start geht, hat die Rechte für die Übertragung einer Handvoll MLB-Spiele während der Saison.

Sportübertragungen könnten ein effektiver (wenn auch zugegebenermaßen dramatischer) Weg für Netflix sein, seine Abonnentenlücke zu schließen.

In der neuen Ära der großen Auswahl und der knappen Budgets wählen die Kunden ihre Abonnementpakete nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis aus, und die Möglichkeit, F1-Übertragungen anzubieten - sei es exklusiv in den USA oder in allen Regionen - würde Netflix' launische Aktie unbestreitbar aufwerten.