Nächstes AAA-Netflix Game orientiert sich an Halo Infinite

Der Halo-Veteran Joseph Staten wird bei Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) Games als neuer Creative Director an dem nächsten AAA-Titel arbeiten.

Joseph Staten ist vor allem für seine Arbeit an Halo Infinite als Kreativchef bekannt, neben anderen berühmten AAA-Spielen. "Es gibt nichts, was ich mehr liebe, als mit anderen zusammenzuarbeiten, um Welten voller kultiger Charaktere, tiefgründiger Geheimnisse und endloser Abenteuer zu erschaffen", so Staten in einem Tweet (Öffnet sich in einem neuen Tab). Es scheint, dass Netflix Games der Ort ist, an dem Staten diesen Traum erfüllen kann, zumal der Streaming-Riese relativ neu im Gaming-Bereich ist.

Bisher wissen wir, dass das nächste Spiel von Netflix eine Original-IP und auf mehreren Plattformen verfügbar sein wird. Leider gibt es darüber hinaus nicht viel zu erfahren. Aber ich kann beruhigt sein, denn ich weiß, dass ein so talentierter und erfahrener Entwickler das Ruder übernommen hat.

Netflix macht in Gaming?

(Image credit: Shutterstock / Miguel Lagoa)

Der erste Gedanke, den du beim Lesen vielleicht hast, ist: "Netflix produziert Spiele?" Das wäre eine berechtigte Frage. Letztes Jahr veröffentlichte CNBC (Öffnet sich in einem neuen Tab) Daten, aus denen hervorging, dass nur 1 % der Netflix-Nutzer Netflix Games nutzten.

Diese Statistik wäre nicht so schlimm, wenn Netflix nicht erst letztes Jahr 70 Millionen Dollar (Öffnet sich in einem neuen Tab) in die Übernahme von Next Games investiert hätte, den Spieleentwicklern von Stranger Things und The Walking Dead. Der Streaming-Riese hat aber noch viel Zeit, sich mit Gaming vertraut zu machen.

Es bleibt zu hoffen, dass Staten den Fokus von Netflix auf Gaming neu belebt. Obwohl Tech-Giganten wie Amazon und Google bewiesen haben, dass Geld nicht gleichbedeutend mit Erfolg ist, scheint Netflix alle richtigen Schritte zu unternehmen, um eine erfolgreiche Zukunft zu sichern.

Wenn du auch eine erfolgreiche Zukunft haben möchtest, dann schau dir doch noch unsere Liste der besten Xbox Series-Spiele (Öffnet sich in einem neuen Tab) an, auf der auch Halo Infinite zu finden ist.