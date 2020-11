Nachschubprobleme bei AMD Big Navi-Grafikkarten noch weit in 2021 hinein

Die Lieferschwierigkeiten bei AMDs Big Navi-Grafikkarten setzen sich mit dem Release von Third-Party-Grafikkarten fort, was nicht völlig unerwartet kommt – doch Aussagen eines europäischen Händlers zufolge kann das noch ein paar Monate so weitergehen.

Tom's Hardware berichtet, dass in den USA Karten von Drittanbietern bei ihrem gestrigen Launch blitzschnell ausverkauft waren und einige große Einzelhändler hatten erst gar keine RX 6800 oder 6800 XT Custom-Modelle im Angebot.

Hello, we will not have any custom AIB cards upon release today.November 25, 2020