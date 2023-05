Minecraft: Modder bauen die gesamte Welt von Fallout: New Vegas nach

Eine Woche mega Deals mit der Amazon Gaming Week (Image credit: Amazon) Das erste Amazon Gaming Week Event des Jahres ist in vollem Gange und völlig egal, ob Spiele, Konsolen oder Hardware - hier findest du bestimmt auch den passenden Deal für dich. Hier geht's zur Amazon Gaming Week

Das Modding-Team von Minecraft New Vegas hat erfolgreich die gesamte Welt von Fallout: New Vegas in dem beliebten Sandbox-Spiel nachgebaut.

Die Leute, die hinter dieser 1:1-Nachbildung eines der besten Rollenspiele aller Zeiten stehen, sind jedoch noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Welt genutzt, um ein Rollenspielerlebnis in Form einer virtuellen, postapokalyptischen Version von Dungeons and Dragons zu schaffen.

Minecraft New Vegas bietet nicht nur eine originalgetreue Nachbildung der offenen Welt von Obsidian, sondern auch eine blühende Spielergemeinschaft, in der die Spieler in die Rollen der Charaktere in der Welt schlüpfen. Die Spieler können sich Fraktionen anschließen, die Karte erkunden und mit anderen Spielern und NPCs interagieren. Außerdem gibt es eine Gruppe von Gamemastern die das Spielerlebnis verbessern sollen.

Wie im Original liegt auch in Minecraft New Vegas der Schwerpunkt auf dem Überleben und der Erkundung, was durch die umherstreifenden anderen Spieler noch schwieriger wird. Die Tatsache, dass die Soldaten von Caesars Legion von echten Menschen gesteuert werden, macht sie noch viel furchteinflößender. Die Modder haben auch eine Reihe von Gegenständen aus dem Original nachgebaut und sie für die Minecraft-Behandlung blockiert.

Die Mod hat einen eigenen Discord-Server – ein Muss für die Verwaltung einer sich ständig verändernden Gemeinschaft von Rollenspielern und der persistenten Welt, die sie bewohnen. Es ist ein sehr ehrgeiziges Projekt, das du dir auf jeden Fall ansehen solltest, wenn du ein Fan von Fallout: New Vegas, Minecraft oder von immersiven Erlebnissen im Allgemeinen bist.

Minecraft New Vegas: Roleplay für jedermann

Minecraft New Vegas erinnert in seiner Immersion an Divinity: Original Sin 2 oder Baldur's Gate 3 und hebt sich damit von den meisten Minecraft-Nachbildungen berühmter Welten ab.

Das soll nicht heißen, dass die Nachbildung von Game of Thrones, nicht weniger beeindruckend ist. Minecraft New Vegas geht jedoch noch einen Schritt weiter, indem es den Spielern ein riesiges Theater bietet, in dem sie in die Rollen der Charaktere der Welt schlüpfen können.

Ein großer Teil des Reizes von Fallout: New Vegas liegt nicht nur in den weitläufigen Umgebungen, sondern auch in der Art und Weise, wie diese Umgebungen bevölkert wurden. Indem Minecraft New Vegas ein massives Rollenspielerlebnis schafft, füllt es das Mojave Wasteland mit einer neuen Art von Bewohnern, die von einem anderen Spieler gesteuert werden.

Zusammen mit den bezaubernden Minecraft-Voxeln ergibt das ein unvergessliches und unverwechselbares Projekt, das den Geist des Originals einfängt, ihn aber mit einer Community-gesteuerten Ebene der Multiplayer-Interaktion bereichert. Es ist nicht ganz The Elder Scrolls: Online, aber es bietet eine verlockende Alternative für Fallout-Fans.



Und weiß du, was auch verlockend ist? Eine PC-Version von Bloodborne, die From Software noch immer vor uns geheimhalten könnte.