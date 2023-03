Marvel verrät den Release von Secret Invasion auf Disney Plus

Marvel hat anscheinend das Veröffentlichungsdatum für Secret Invasion auf Disney Plus verraten.

Das Studio, das in den letzten Tagen unter schlechter Presse gelitten hat, scheint versehentlich das Startdatum von Secret Invasion (Öffnet sich in einem neuen Tab) bestätigt zu haben. Wie auf Reddit (Öffnet sich in einem neuen Tab)bekannt wurde - und später von vielen Nachrichtenagenturen bestätigt wurde - soll die Marvel (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serie offenbar am 21. Juni 2023 starten.

Ursprünglich sollte Secret Invasion im ersten Quartal 2023 auf Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) veröffentlicht werden. Da Marvel jedoch seinen Zeitplan geändert hat, wurde der Start der Spionagethriller-Serie auf der offiziellen Disney Plus Originals-Website (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit einem allgemeinen "Demnächst" angegeben. Zumindest war das bis gestern (27. März) der Fall. Über Nacht wurde die Landing Page der Serie auf Disney Plus mit dem neuen Veröffentlichungsdatum aktualisiert.

Secret Invasion wird anscheinend im Juni erscheinen (Image credit: Disney Plus)

Marvel und Disney haben ihren Fehler erkannt und das Startdatum sowie jegliche Erwähnung von Secret Invasion von DisneyPlus.com und der dazugehörigen App entfernt. Wenn du jetzt auf Disney Plus nach der Marvel Phase 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Show suchst, erhältst du die Fehlermeldung 41, die lautet: "Das angeforderte Medium ist nicht verfügbar. Bitte versuche es erneut. Wenn du weiterhin Probleme hast, wende dich bitte an den Disney+ Abo-Support."

Zum Leidwesen der beiden Studios ist es mehreren Nutzern gelungen, einen Screenshot der aktualisierten Landing Page zu machen und ihn als Beweis online zu stellen (siehe Bild oben). Fans des Marvel Cinematic Universe (MCU) erwarten nun in Kürze eine offizielle Ankündigung zu Secret Invasion, möglicherweise zusammen mit einem neuen Trailer.

Wir haben uns an Disney und Marvel gewandt, um einen offiziellen Kommentar zum vermuteten Starttermin der Serie zu erhalten. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, wenn wir eine Antwort erhalten.

In Secret Invasion spielen Samuel L. Jackson als Nick Fury und Ben Mendolsohn als Talos. Die Serie, die als erstes Crossover-Event im MCU (Öffnet sich in einem neuen Tab) in die Geschichte von Disney Plus eingehen wird, folgt den beiden bei ihrem Versuch, eine Massenverschwörung aufzudecken, die dazu geführt hat, dass viele der formwandelnden Skrulls von Talos die Erde infiltriert haben und seit Jahrzehnten unter den Menschen leben. Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Martin Freeman und Don Cheadle werden in Nebenrollen zu sehen sein.

Analyse: Das Geheimnis ist gelüftet - oder doch nicht?

Ja, so haben wir auch auf die Nachricht reagiert (Image credit: Marvel Studios)

Nach monatelangem Schweigen scheint der Veröffentlichungstermin von Secret Invasion doch nicht so geheim zu sein. Oder vielleicht doch...

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde die Serie im Juni auf Disney Plus erscheinen. Schließlich wäre es ein großer Fauxpas von Marvel und Disney, wenn der 21. Juni als Starttermin für Secret Invasion nur ein Platzhalter wäre. Unserer Meinung nach wäre die Fangemeinde des MCU nicht besonders erfreut, zumal wir lange auf Secret Invasion warten mussten.

Marvel könnte in den letzten Wochen heimlich seine Pläne für den Erscheinungstermin 2023 geändert haben. Zahlreiche Berichte deuten darauf hin, dass wir in diesem Jahr nur drei Filme und zwei oder drei Disney-Plus-Serien sehen werden, da das Studio sein dichtes Lineup an Phase-5-Projekten aufteilen will.

Derzeit sind Guardians of the Galaxy 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und The Marvels die einzigen Phase 5-Produktionen mit bestätigten Startterminen. Wenn das Erscheinungsdatum von The Marvels (Öffnet sich in einem neuen Tab) nicht noch einmal nach hinten verschoben wird, stehen die Starttermine der beiden Filme definitiv fest.

Für Marvels TV-Serien im Jahr 2023, darunter Secret Invasion und Loki Staffel 2, gibt es jedoch noch keine offiziellen Starttermine. Da in den Kalendern von Marvel und Disney Plus eine sechsmonatige Lücke klafft, wäre es sinnvoll, wenn Marvel und Disney eine oder beide der oben genannten Serien veröffentlichen würden, um die MCU-Fans zwischen Guardians 3 und The Marvels zu unterhalten. Wenn sie das nicht tun, könnte es ein sehr langer und unfruchtbarer Sommer (oder Winter, für diejenigen unter euch auf der südlichen Halbkugel) für Marvels weltweite Fangemeinde werden.

