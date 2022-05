Marvel teast mögliche Zukunft von Moon Knight im MCU

Scheinbar hat Marvel eine wichtige Andeutung zur Zukunft des Moon Knight im Marvel Cinematic Universe (MCU) gemacht.

Die letzte Folge der Disney Plus-Serie wird bald auf dem Streamingdienst verfügbar sein und es schien als ob diese das Ende der MCU-Reise des Moon Knight auf dem kleinen Bildschirm beschließt.

Marvel stellt jedoch kürzlich eine zweite Staffel in Aussicht. Wie Reddit-Nutzer MarvelsGrantMan136 feststellte, deuteten die Tweets des offiziellen Twitter Accounts des Studios entlang der Korrektur von "Serienfinale" zu "Staffelfinale" auf eine darüber hinausgehende Fortsetzung der Geschichte.

Hat Marvel einen wichtigen Hinweis auf die Zukunft des Moon Knight gegeben? (Image credit: Twitter/Marvel Studios)

Wie im obigen Screenshot erkennbar, hat Marvel Studios ursprünglich geäußert, dass die 6. Folge von Moon Knight den Abschluss der Serie um namensgebenden Helden beschließt. Wenige Minuten darauf wurde der Ursprungstweet jedoch korrigiert um einen Eintrag, welcher Folge 6 lediglich als Staffelfinale betitelt.

Verständlicherweise sorgte der abgeänderte Tweet für positive Resonanzen. Viele MCU-Fans scheinen positiv angetan von der Aussicht auf weitere Auftritte Oscar Isaacs in seiner Rolle als Marc Spector/Steven Grant/Moon Knight. Die Hoffnungen diesbezüglich werden durch den Trailer zur letzten Folge verstärkt, welcher ebenso lediglich den Zusatz "Staffelfinale" trägt:

Lange wird es (hoffentlich) nicht mehr dauern, bis wir mehr Informationen zu einer potenziellen zweiten Staffel von Moon Knight bekommen sollten. Das Staffelfinale wird am Mittwoch, dem 4. Mai, ausgestrahlt. Womöglich ist danach bereits mehr zur Zukunft des MCU-Charakters bekannt.

Analyse: Viel Spekulation, aber noch nichts konkretes.

Ruhig bleiben Marc. Vielleicht war es nur ein Missverständnis. (Image credit: Marvel Studios)

Obwohl auch meine Freude über weitere Auftritte des Moon Knight in Film- oder Serienformat groß wäre, gibt der überarbeitete Tweet noch keine stichhaltigen Hinweise auf eine Fortsetzung der Geschichte rund um den weißen Kapuzenträger.

Sicher sind "Staffelfinale" und "Serienfinale" inhaltlich voneinander abgrenzbar. Ersterer Begriff bezeichnet eher das Ende eines Abschnittes der Geschichte, einer Staffel. Letzterer hingegen den letzten Eintrag in eine daraufhin zumeist geschlossene Handlung.

Trotz Unterscheidungskriterien wie dieser werden die Begriffe häufig als inhaltsgleich betrachtet und verwendet. Auch gibt es regionale Unterschiede, wonach die Verwendungsweise in der USA sich von jener im Vereinigten Königreich unterscheidet.

Es ist durchaus möglich, dass dem Social-Media-Team von Marvel ein Fehler unterlaufen ist, welcher daraufhin zeitnah korrigiert wurde. Entlang der Korrektur hat man jedoch Hoffnung und Unklarheit über die Zukunft der Serie bei den Fans geschürt. Dahingehend unklar ist ob die morgige Folge lediglich das Ende der Staffel oder aber der ganzen Serie darstellt.

Steht dem Moon Knight also ein weiteres Abenteuer bevor? Wer weiß. Zumindest liegen noch keine konkreten Statements seitens des Produktionsstudios oder der Darsteller vor.

Mich würde es zumindest nicht überraschen, wenn Isaac zukünftig erneut als maskierter Kämpfer zu sehen ist. Einerlei ob in einer Serienfortsetzung oder als Haupt- oder Nebencharakter in einem Spielfilmeintrag. Der Moon Knight verfügt definitiv noch über genügend nutzbares Potenzial, sodass Marvel ihn nicht einfach aufgeben sollte.

Fiebern wir also gemeinsam der 6. Episode entgegen und hoffen zumindest auf einen kleinen Hinweis auf die Zukunft des Moon Knight.