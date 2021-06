Könnte 5G Mobile Gaming wirklich Spielkonsolen ersetzen? Wir sind uns nicht sicher

Mobile Gaming hat in den letzten Jahren einen weiten Weg zurückgelegt. Eine Reihe von beliebten PC- und Konsolen-Franchises haben Versionen veröffentlicht, die den größten Teil des Spielerlebnisses auf einem kleinen Bildschirm beibehalten. Da Jahr für Jahr mehr Geld für Smartphone- und Tablet-Spiele ausgegeben wird als für traditionelle Plattformen, ist Mobile Gaming auf dem Vormarsch. Aber wird es die Konsolen auf lange Sicht komplett ersetzen?

Naoki Yoshida, Produzent von Final Fantasy 16, glaubt, dass 5G das mobile Gaming so weit befähigen wird, dass es "den langfristigen Untergang" der Spielkonsolen einläuten wird, sagte er in einem Interview mit der Financial Times. Er argumentiert überzeugend, dass es im Gegensatz zu Konsolenspielen - sitzend und abhängig von lokaler Hardware mit langen Bootzeiten - viel attraktiver sein wird, Spiele über blitzschnelle 5G-Verbindungen auf Handys zu streamen, die man überall hin mitnehmen kann.

Über einen ausreichend langen Zeitraum könnte Yoshida die Entwicklung der Branche genau vorhersagen: Die Analystengruppe App Annie berichtet, dass Mobile Gaming im letzten Jahr rund 100 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat und damit den PC- und Konsolenumsatz von knapp über 88 Milliarden Dollar übertrifft (GameDaily.biz). Gamer sind nicht abgeneigt, auf ihren Handys (und Tablets, aber hauptsächlich auf Handys) zu spielen, also könnte der Übergang zum Streaming von Spielen immer mehr zur Norm werden.

Nicht, dass man das bei den heutigen Spielediensten, mit denen man AAA-Spiele auf dem Handy streamen kann, merken würde: Google Stadia gibt es immer noch, hat aber nur eine begrenzte Bibliothek, Microsofts Xbox Cloud Gaming (ehemals xCloud) kämpft immer noch darum, auf iOS zu kommen, und Nvidia GeForce Now und Amazon Luna erweitern immer noch still und leise ihre Verfügbarkeit und fügen Spiele hinzu, aber keiner von beiden schlägt Wellen.

Nichtsdestotrotz sind die Streaming-Dienste live und die Anziehungskraft ist real genug - es gibt nur ein paar große Hindernisse, die Mobile Gaming überwinden muss, um Konsolen als dominante Plattform zu verdrängen.

(Image credit: Microsoft)

Controller auf dem Handy: standardisieren oder anpassen

Das größte Unterscheidungsmerkmal zwischen Konsolen- und Mobile-Gaming ist der Controller: Wenn du auf einer Xbox Series X oder PS5 spielst, kannst du mit den Controllern der beiden Systeme weitaus präziser arbeiten als mit der Touch-Steuerung. Das ist unbestreitbar.

Sowohl iOS als auch Android unterstützen PS4- und Xbox One-Controller und das jüngste iOS 14.5-Update fügte offiziell die PS5- und Xbox Series X-Gamepad-Konnektivität hinzu (Android ist nicht offiziell mit den Controllern der neuesten Generation kompatibel, aber du kannst sie immer noch mit einigem Erfolg drahtlos koppeln).

Die Verwendung eines Gamepads erfordert immer noch, dass jedes Spiel die Eingaben korrekt den Tasten und Joysticks des Controllers zuordnet (was unüblich ist) und zwingt die Spieler dazu, das Gamepad unterwegs mit sich herumzuschleppen (was nervig und nicht sehr portabel ist), sowie eine Möglichkeit, das Telefon an den Controller zu klemmen (falls gewünscht). Die Verwendung eines Konsolen-Controllers ist ein logistisches Problem - und selbst Nintendo Switch-ähnliche Controller, die an Smartphones angeklemmt werden können, wie der Razer Kishi für Android oder Backbone für iOS, sind nicht viel besser, da sie nicht mit allen Handys kompatibel sind und nur mit einigen Spielen funktionieren.

Razer Kishi (Image credit: Future)

Es ist möglich, dass Apple und Google enger mit Peripheriegeräteherstellern zusammenarbeiten, um eine echte Plug-n'-Play-Funktionalität mit einem zukünftigen Gamepad zu entwickeln, aber die wahrscheinlichere Lösung ist, dass Mobile Gaming einfach... die physischen Controller aufgibt und vollständig in Touch-Steuerung investiert wird.

Das ist im Wesentlichen das, was die größten Studios mit ihren mobilen Spielen machen: Das Wild Rift-Team von Riot Games baut Kompatibilität mit Controllern ein, aber es konzentriert sich bei der Steuerung der Fähigkeiten und der Balance der Helden auf Spieler, die Touch-Eingaben verwenden. Es ist einfach zu schwierig, das Spiel um viele verschiedene Hardware- und Controller-Setups herum aufzubauen.

Wild Rift ist natürlich eine mobile Version eines Desktop-PC-Spiels, das mühsam für das Spielen auf Smartphone-Displays mit Touch-Steuerung optimiert wurde. Damit Mobile Games die Konsolen verdrängen können, wie Yoshida voraussagt, müssen die Studios die mobilen Versionen ihrer großen Spiele priorisieren.

(Image credit: Riot Games)

Große Studios und Publisher müssen mehr große Spiele veröffentlichen, die an Mobile angepasst sind

Um es klarzustellen, Mobile Gaming bringt bereits eine Menge Geld mit einer Mischung aus Gelegenheitsspielen und mobilen Versionen bestehender Spiele ein - PUBG Mobile zum Beispiel rangiert in der Nähe der weltweit bestverdienenden Spiele und wird regelmäßig von der Smartphone Mobile Battle Arena (MOBA) Honor of Kings (anderswo bekannt als Arena of Valor) übertroffen, so die Analystengruppe Sensor Tower:

#HonorofKings from @TencentGlobal was the top grossing mobile game worldwide for April 2021 with $258.8M in player spending, a 38.4% increase from April 2020. @PUBGMOBILE, #GenshinImpact, and @CandyCrushSaga also made the top 10: https://t.co/ydI21vJ0py #mobilegames #mobilegaming pic.twitter.com/3yXl5lVUJtMay 10, 2021 See more

Aber um die Konsolen wirklich zu verdrängen, wie Yoshida erwartet, muss das mobile Gaming viel mehr von den Spielerfahrungen bieten, die Spieler von den Konsolen erwarten. Einiges davon kann natürlich über 5G-Netzwerke auf den bereits erwähnten Game-Streaming-Diensten gestreamt werden, aber das stößt immer noch auf das Problem der Verwendung eines Controllers mit Handys.

Versionen von PUBG und Call of Duty mit mobiler Steuerung sind seit Jahren erfolgreich, und 2021 wurden mehrere andere Adaptionen großer Konsolen- und PC-Franchises in der Beta oder als Vollversion auf das Handy gebracht, darunter Wild Rift, MTG Arena, Diablo Immortal und Divinity: Original Sin 2. Sogar die mobilen Versionen der Shooter Apex Legends und Valorant sind auf dem Weg.

Diese sind nicht von der Hand zu weisen, aber die Spieler wollen natürlich mehr Spiele von AAA-Studios. Sony hat bereits bestätigt, dass sie bis Ende 2021 Versionen ihrer beliebten Spiele auf dem Handy veröffentlichen werden, während Square Enix zwei Final Fantasy VII-Spiele für das Handy plant: ein Battle Royale im Jahr 2021 und eine "Greatest Hits"-Version des Klassikers namens Final Fantasy VII Ever Crisis, die für 2022 geplant ist.

The second mobile game we're presenting today is @FinalFantasy VII Ever Crisis.It's a chapter-structured single player game covering the whole of the FFVII timeline - including the events of the original game and the FFVII compilation titles. pic.twitter.com/jFJVslYks0February 25, 2021 See more

Es ist unklar, wie diese mobilen Spiele im Vergleich zu den Konsolenspielen, auf denen sie basieren, abschneiden werden - und wie sehr das den Spielern wichtig sein wird. Wenn es nahe genug herankommt, wird die Neuheit des Spielens auf dem Smartphone ausreichen, um die Spieler zu überzeugen, ihre Zeit dort zu verbringen, anstatt auf Konsolen zu spielen?

Anders ausgedrückt, eine der größten Unbekannten ist, wie robust Handyspiele sein müssen - in Bezug auf Grafik, Text und Spielzeit - damit sie den Spielern so viel Spaß machen, dass sie sie schließlich den Konsolenspielen vorziehen werden. Handyspiele bringen bereits mehr Umsatz als Konsolen- und PC-Spiele, aber es gibt einen Wendepunkt, an dem die Spieler ihre Zeit lieber mit ersteren verbringen, wenn sie die Wahl haben. Es ist unklar, welche Kombination von neuen Features die Ära der mobilen Spiele als dominante Plattform einläuten wird.

(Image credit: Apple)

5G muss funktionieren, damit Streaming dominieren kann

5G hat bereits unglaubliche Geschwindigkeiten geliefert...aber keine unglaubliche Abdeckung. Die Netzbetreiber haben die Reichweite ihrer Netze erweitert, aber sie sind bei weitem nicht robust genug, um einen spürbaren Einfluss auf das Streaming von Spielen zu haben, wo die Spieler sind. Es sind nicht nur die Gebiete, die mehr Abdeckung brauchen, sondern auch die zuverlässig hohen und konsistenten Geschwindigkeiten, die die Netzwerke liefern müssen, damit das Streaming von Spielen von den mobilen Spielern angenommen wird.

Dies ist vielleicht eine Huhn-Ei-Anforderung - Spieler sehen vielleicht nicht den Wert des Spiele-Streamings und damit des Spielens von AAA-Qualitätsspielen auf ihren Handys, bis 5G-Geschwindigkeiten in ihrem Gebiet erreichbar und konsistent sind. Warum solltest du dich für einen Spiele-Streaming-Dienst anmelden, wenn du kein nahtloses Gameplay haben kannst?

Die meisten Flaggschiff-Telefone werden 2021 mit 5G-Konnektivität auf den Markt kommen, und jetzt beginnen auch Tablets - einschließlich des neuen iPad Pro 2021 - mit der Fähigkeit, sich mit 5G-Netzwerken zu verbinden. Die Allgegenwärtigkeit von 5G wird Spieler dazu ermutigen, zumindest Streaming-Dienste auszuprobieren.

Braucht Mobile Gaming Streaming, um die Konsolen zu verdrängen? Vielleicht nicht - aber der Traum, Spiele auf Konsolenniveau auf vergleichsweise niedrig ausgestatteten Handys und Tablets zu spielen, könnte den Übergang zum mobilen Gaming beschleunigen. Und vielleicht ist es nicht die exakte Replikation von Konsolenspielen, sondern die Bereitstellung einer ähnlichen Erfahrung für unterwegs, die das Gleichgewicht zu Gunsten der Mobilgeräte verschiebt.

Am Ende des Tages hat Yoshidas Vorhersage ein gewisses Gewicht - wir alle haben Telefone in unseren Taschen und die Fortschritte bei der Grafik und den Multiplayer-Fähigkeiten machen es vernünftig zu erwarten, dass die Neuheit des mobilen Spielens schließlich das Spielen auf Konsolen verdrängen wird. Aber bis diese Hürden überwunden sind, werden unsere leistungsstarke lokale Hardware und das präzise Controller-Gameplay immer noch einen Vorteil gegenüber Touch-Steuerungen und kleinen Bildschirmen haben.