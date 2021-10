iPhone SE 3: Erscheinungsdatum, Preis, News und jedes Leak

Es ist sehr wahrscheinlich, dass irgendwann ein drittes iPhone SE-Modell auf den Markt kommt, denn es ist eine Modellreihe, die Apple fortzuführen scheint, aber wir wissen noch nicht, wann es auf den Markt kommt.

Wenn es schließlich auf den Markt kommt, wird das iPhone SE 3 wahrscheinlich nicht so heißen, sondern der Namenskonvention des iPhone SE (2020) folgen und das Erscheinungsjahr im Titel tragen. Aber im Moment wissen wir noch nicht einmal genau, in welchem Jahr das nächste günstige iPhone erscheinen wird.

Das iPhone SE (2020) war eines der aufregendsten iPhones des Jahres 2020 und bot hervorragende Apple-Hardware und -Software in kompakter Größe und zu einem relativ niedrigen Preis. Wie kann Apple das also noch toppen?

Ganz einfach - indem man einige der Funktionen der Flaggschiffe in das nächste Mittelklasse-iPhone SE einbaut. Die iPhone 13-Serie wurde mit einigen neuen Funktionen und Technologien eingeführt, und obwohl das iPhone SE 3 nicht zusammen mit den nächsten Flaggschiff-iPhones angekündigt wurde, könnten die aufregendsten Vorteile dieser Geräte auch in die Mittelklasse-iPhone SE-Reihe einfließen.

Das iPhone SE 3 ist, wie der Name schon sagt, das dritte Modell der Reihe, nach dem bereits erwähnten Gerät von 2020 und dem originalen Modell von 2016. Dieser Altersunterschied könnte darauf hindeuten, dass wir vier Jahre auf das iPhone SE 3 warten müssen, aber die 2020er Version kam so gut an, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir uns so lange gedulden müssen, und Gerüchte deuten auf eine Markteinführung im Jahr 2022 hin.

Neueste News Ein zukünftiges iPhone SE könnte Face ID und eine Notch haben*, aber wir sind uns nicht sicher, ob dies rechtzeitig für das iPhone SE 3 der Fall sein wird. Außerdem sind jetzt viele Spezifikationen des iPhone SE 3* durchgesickert.

Was wir bisher gehört haben und was wir uns vom iPhone SE 3 erhoffen, erfährst du weiter unten.

iPhone SE 3: Kurz & knapp

Worum geht es? Um das nächste günstige iPhone

Um das nächste günstige iPhone Wann kommt es heraus? Unklar, aber vielleicht nicht vor 2022

Unklar, aber vielleicht nicht vor 2022 Wie viel wird es kosten? Wahrscheinlich um die $399 / 479 €

iPhone SE 3: Erscheinungsdatum und Preis

Wir dachten, dass das iPhone SE 3 auf dem Apple Spring Loaded Event im April vorgestellt werden könnte - schließlich wäre das ein Jahr nach dem Start des iPhone SE (2020), aber es war nicht zu sehen.

Wir sind allerdings nicht allzu überrascht, denn wir haben schon einige Leaks* und Gerüchte entdeckt, die darauf hindeuten, dass es in diesem Jahr kein iPhone SE 3 geben wird, vielleicht um dem iPhone 13 mini mehr Zeit im Rampenlicht* zu geben, so dass wir vielleicht noch lange auf das kleine Apple Smartphone warten müssen - wenn wir es überhaupt bekommen.

Wenn das der Fall ist, könnte es 2022 erscheinen, denn es gibt auch Gerüchte, dass kein iPhone 14 mini im Angebot enthalten* sein soll - was bedeutet, dass Apple für Fans kleinerer Handys auf die SE-Reihe setzen könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt deuten mehrere Gerüchte auf eine Veröffentlichung im Jahr 2022* hin, wobei die Quellen davon ausgehen, dass das Modell in der ersten Hälfte des Jahres erscheinen wird.

Und dann gibt es noch das iPhone SE Plus zu bedenken. Es wurde gemunkelt, dass es irgendwann nach dem iPhone SE (2020) auf den Markt kommen wird, und obwohl wir in letzter Zeit nicht viel darüber gehört haben, behauptete Ming-Chi Kuo (ein Analyst mit einer guten Erfolgsbilanz, wenn es um Apple geht) bereits im April 2020*, dass das iPhone SE Plus nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2021 auf den Markt kommen könnte.

Es könnte also anstelle des iPhone SE 3 erscheinen - oder wir bekommen ein iPhone SE 3 und ein iPhone SE 3 Plus. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen.

Was den Preis angeht, gibt es keine Neuigkeiten, aber das iPhone SE (2020) beginnt bei $399 / 479 €, also wird das iPhone SE 3 wahrscheinlich einen ähnlichen Preis haben - wenn nicht sogar etwas mehr.

Das iPhone SE 3 könnte einen ähnlichen Preis haben wie sein Vorgänger (oben) (Image credit: Future)

iPhone SE 3: News, Leaks und Gerüchte

Das bisher größte iPhone SE 3-Leak* hat einige der möglichen Spezifikationen enthüllt. Anscheinend wird das Smartphone mit einem A15 Bionic Chipsatz ausgestattet sein und 5G unterstützen. Ansonsten könnte es seinem Vorgänger ähnlich sein, mit demselben rahmenbetonten Design und 4,7-Zoll-LCD-Bildschirm.

Wir haben auch schon gehört*, dass es ein 4,7-Zoll-LCD-Display und 5G-Unterstützung haben könnte, also sind diese Aspekte sehr wahrscheinlich.

Ein A15 Bionic-Chipsatz ist ebenfalls möglich, denn das iPhone SE (2020) hatte den besten iPhone-Chipsatz, der damals verfügbar war, was in diesem Fall wahrscheinlich der A15 sein wird.

An anderer Stelle haben wir gehört, dass Apple Face ID in ein zukünftiges iPhone SE* Modell bringen könnte. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass das Design grundlegend geändert wird und es keinen Home-Button mehr gibt, sondern eine Notch. Da die obigen Leaks jedoch auf ein ähnliches Design für das iPhone SE 3 hindeuten, könnte diese Änderung noch in weiter Ferne liegen (falls sie überhaupt stattfindet).

iPhone SE 3: Was wir uns wünschen

So gut das iPhone SE (2020) auch ist, es gibt immer Raum für Verbesserungen, also hier ist alles, was wir uns vom iPhone SE 3 wünschen.

1. Ein modernes Design

Das iPhone SE (2020) hat ein ziemlich altmodisches Design, und zwar ein älteres als der Rest der aktuellen iPhone-Reihe. Deshalb würden wir uns wünschen, dass das iPhone SE 3 auf den neuesten Stand gebracht wird.

Damit meinen wir, dass der Home-Button und die großen Einfassungen über und unter dem Bildschirm verschwinden sollten, um einen moderneren Look zu erhalten. Auf diese Weise könnte Apple auch den Bildschirm vergrößern, ohne die Gesamtgröße des Geräts zu erhöhen - oder alternativ den Bildschirm gleich groß lassen und das Smartphone noch weiter verkleinern.

2. Ein OLED-Display mit einer höheren Auflösung

Der Bildschirm des SE (2020) beeindruckt nicht sonderlich (Image credit: Future)

Das iPhone SE (2020) hat einen IPS-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 750 x 1334 Pixeln, was beides nicht gerade die modernste Technologie ist.

Natürlich sind den Möglichkeiten eines Mittelklasse-Handys Grenzen gesetzt, aber wenn du bedenkst, dass das OnePlus Nord und das Google Pixel 4a zu einem ähnlichen Preis eine höhere Auflösung und die OLED-Technologie nutzen (die in der Regel einen besseren Kontrast und andere Verbesserungen im Vergleich zu LCD-Displays bietet), ist es schwer zu verstehen, wie Apple es rechtfertigen kann, auf diese Dinge beim nächsten iPhone SE-Modell zu verzichten.

Trotzdem würden wir nicht damit rechnen, dass du eines von beiden bekommst - Apple konkurriert selten mit Android-Smartphones, wenn es um die technischen Daten geht.

3. Bessere Akkulaufzeit

Das iPhone SE (2020) hat einen kleinen 1.821-mAh-Akku, was angesichts der kompakten Größe des Telefons vernünftig erscheinen mag, aber wir fanden, dass er nicht lange reicht und etwa einen Tag durchhält.

Das ist zwar nicht schlecht, aber auch nicht beeindruckend. Wir würden uns daher mehr von der Batterie des iPhone SE 3 wünschen, sei es durch eine Vergrößerung oder eine effizientere Gestaltung.

4. Haltet es klein und erschwinglich

Das iPhone SE (2020) zeichnet sich sowohl durch seine geringe Größe als auch durch seinen relativ günstigen Preis aus, und wir wollen, dass beides auch beim iPhone SE 3 so bleibt.

Es gibt nicht mehr viele kompakte Handys - schon gar nicht solche mit guten technischen Daten - und iPhones sind auch nicht dafür bekannt, dass sie günstig sind.

5. Mehr Kameras

Das iPhone SE (2020) hat nur eine rückseitige Kamera, was nicht wirklich genug ist (Image credit: TechRadar)

Das iPhone SE (2020) hat nur eine Kamera auf der Rückseite und eine auf der Vorderseite, und obwohl sie eine gute Leistung erbringen, bieten sie dir nicht die Vielseitigkeit, die du mit mehr Linsen erreichen kannst.

Natürlich erwarten wir vom iPhone SE 3 nicht allzu viel mehr, da selbst das iPhone 11 nur eine Kamera mit zwei Linsen hat, aber wenn man bedenkt, dass Konkurrenten wie das OnePlus Nord und das Moto G 5G Plus vier Kameras auf der Rückseite und zwei auf der Vorderseite haben, sollte man meinen, dass ein oder zwei zusätzliche Linsen nicht zu viel verlangt sind.

6. Eine höhere Aktualisierungsrate

Ein weiteres Merkmal, das viele Konkurrenten bieten, ist eine hohe Bildwiederholfrequenz. Das iPhone SE (2020) hat eine Aktualisierungsrate von 60 Hz, was bis vor Kurzem alle Handys außer Gaming-Smartphones boten, aber jetzt haben eine Reihe von Mainstream-Modellen Aktualisierungsraten von 90 Hz oder 120 Hz. Diese Funktion werden wahrscheinlich einige Modelle der iPhone 12-Reihe bieten, aber wir sind nicht optimistisch, dass Apple sie in das iPhone SE 3 einführen wird, da nur wenige aktuelle iPhones eine hohe Bildwiederholfrequenz bieten, so dass Apple diese Technologie wahrscheinlich noch eine Weile als Premium-Feature behandeln wird.

Es wäre aber toll, wenn das Unternehmen diese Technologie als Standardfunktion einführen würde - so könnte es sich von seinen Flaggschiffen mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz (oder höher) abheben und das iPhone SE 3 mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz ausstatten.

Unsere Zusammenfassung der Apple Keynote 2021:

* englischer Artikel