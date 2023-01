iPhone 15: Wi-Fi 6E Upgrade könnte nur für die Pro-Modelle sein

Wenn das iPhone 15 erscheint, erwarten wir wieder einige Unterschiede zwischen den beiden Standard-Smartphones und den beiden teureren Pro-Modellen - und einer dieser Unterschiede könnte die Wi-Fi-Unterstützung sein.

Ein geleaktes Dokument, das der Informant Unknownz21 (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Twitter gepostet hat (via MacRumors (Öffnet sich in einem neuen Tab)), verweist auf die Antennenarchitektur des iPhone 15, des iPhone 15 Plus, des iPhone 15 Pro und des iPhone 15 Pro Max.

Dem Dokument zufolge werden das Standard-iPhone 15 und das Plus-Modell die gleichen Wi-Fi 6-Spezifikationen haben wie die aktuelle iPhone 14 (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serie. Das Pro und das Pro Max hingegen werden auf den neuesten Wi-Fi 6E Standard aufgerüstet.

Zahlen, Zahlen, Zahlen

Anfang der Woche hatten wir Gerüchte (Öffnet sich in einem neuen Tab) gehört, dass Wi-Fi 6E im Jahr 2023 für die iPhone 15-Serie kommen würde, aber zu diesem Zeitpunkt dachten wir, dass das Upgrade für alle Modelle gedacht war. Das scheint nun nicht mehr der Fall zu sein.

Der Unterschied zwischen Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E ist allerdings nicht groß: Es unterstützt neben 2,4 GHz und 5 GHz ein zusätzliches 6-GHz-Frequenzband. Außerdem brauchst du einen Wi-Fi 6E-Router, um die Vorteile der verbesserten Technologie nutzen zu können.

Auch wenn es in diesem Dokument nicht erwähnt wird, gehen wir davon aus, dass das iPhone 15 Ultra ebenfalls mit dem Wi-Fi 6E-Upgrade ausgestattet sein wird, falls es wirklich existiert. Es ist noch nicht klar, ob es sich bei dem Smartphone um ein separates Modell handelt oder ob es die Pro Max Version des iPhones ersetzen wird.

Analyse: Noch mehr Gründe für ein Upgrade

In den letzten Jahren hat Apple eindeutig versucht, die Upgrades der Pro-Modelle für die Leute so lohnenswert wie möglich zu machen, zuletzt mit dem iPhone 14 Pro und Pro Max. Die Standardmodelle scheinen im Vergleich dazu fast vernachlässigt zu werden.

Letztes Jahr haben wir zum Beispiel zum ersten Mal einen Geschwindigkeitsunterschied zwischen den beiden Modellpaaren gesehen: Das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) bekamen den A15 Bionic Chipsatz, während das teurere Smartphone-Paar das neueste A16 Bionic Upgrade erhielt.

Eine leichte Verbesserung des Wi-Fi-Standards ist vielleicht nicht das wichtigste Kriterium bei der Wahl eines Smartphones, aber es ist ein weiterer Grund, sich für eines der Pro-Modelle zu entscheiden, wenn sie in den Handel kommen (was im September der Fall sein wird, wenn Apple sich an seinen üblichen Zeitplan hält).

Es besteht die Gefahr, dass die preiswerteren iPhones von den Käufern ignoriert werden (und die Plus-Version verkauft sich Gerüchten zufolge überhaupt nicht gut) - aber da die Pro-Modelle im Einzelhandel mehr kosten, scheint dies ein Kompromiss zu sein, den Apple gerne eingeht, um einige seiner besten iPhones unter die Menschen zu bringen.