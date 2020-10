iPhone 12 Pro: 120 Hz Aktualisierungsrate, großer Akku und schlanke Bauweise?

Eine Zeit lang gab es Gerüchte, dass das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max eine Bildwiederholrate von 120 Hz haben werden, und jetzt gibt es noch mehr Beweise dafür, da beide auf einer Liste erschienen sind, die zeigt, welche Smartphones mit einer solchen Aktualisierungsrate in diesem Jahr auf den Markt kommen werden.

Diese Liste wurde von Ross Young (CEO von Display Supply Chain Consultants und ein angesehener Leaker) zur Verfügung gestellt. Sie enthält nicht das Standard iPhone 12 oder iPhone 12 Max - was nicht überrascht, da es sich um einfachere Modelle handelt - aber es sind einige andere, bisher unveröffentlichte Telefone, wie das Huawei Mate 40 und, ebenfalls nicht überraschend, das Samsung Galaxy Fold 2 und das Samsung Galaxy Note 20 Plus/Ultra aufgelistet.

Wir würden diese Liste natürlich mit einer Prise Vorsicht genießen, aber sie deckt sich mit anderen Leaks, und Ross Young ist eine anständige Informationsquelle, vor allem wenn es um Displays geht.

Here is our list of 120Hz phones for 2020. Are we missing any? pic.twitter.com/Kr0UotSCNCJune 15, 2020