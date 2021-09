GTA 5 Enhanced Edition für PS5 verschoben – mehr schlechte Nachrichten für GTA 6?

GTA 5 Enhanced Edition wurde auf März 2022 verschoben. Das wurde während des PlayStation Showcase 2021 angekündigt. Der ursprüngliche Erscheinungstermin am 11. November 2021 wird also nicht erreicht.

Es ist nicht ganz klar, warum ein acht Jahre altes Spiel so weit nach hinten verschoben werden musste, besonders, da es sich nur um ein Remaster handelt. Im neuen Trailer wurde abermals erklärt, dass es verbesserte Grafik, verbessertes Gameplay und nahtlose Charakterwechsel geben wird.

Das Spiel soll außerdem mehr Inhalte für GTA Online bekommen, den beliebten Multiplayer-Modus des Spiels. Abonnenten von PlayStation Plus erhalten im Rahmen eines Marketing-Deals mit Rockstar außerdem weitere zusätzliche Inhalte.

Während die Verschiebung von GTA 5 Enhanced Edition für ein acht Jahre altes Spiel nicht allzu sehr stören sollte – GTA 5 ist auf PS3 und PS4 erschienen, und bald auch auf PS5 –, könnte das beudeuten, dass GTA 6 noch weiter entfernt ist, als wir befürchtet hatten.

Gerüchten zufolge soll GTA 6 nicht for 2024/2025 erscheinen, weshalb es logisch erscheint, dass die Verspätung von GTA 5 das noch weiter nach hinten schiebt. Hoffentlich ist das jedoch nicht der Fall.

GTA 5 wird zweifelsohne erfolgreich werden, selbst wenn das ursprüngliche Spiel bereits Millionen mal verkauft wurde. Jahr um Jahr findet es sich in den Bestseller-Listen und dasselbe erwarten wir, wenn GTA 5 im März 2022 für PS5 und Xbox Series X/S erscheint.