Grim Guardians: Demon Purge - Gameplay-Video zum neuen Metroidvania veröffentlicht

Inti Creates, Entwickler von Bloodstained: Curse of the Moon und Bloodstained: Ritual of the Night, arbeitet an einem neuen Projekt. Auf der BitSummit X-Roads letzte Woche präsentierte das Studio Grim Guardians: Demon Purge, einen weiteren von der Castlevania-Reihe inspirierten 2D-Platformer.



Nun hat IGN Japan ein 17-minütiges Gameplay-Video zum düsteren Metroidvania veröffentlicht. Und das kann sich echt sehen lassen:

In Grim Guardians: Demon Purge schlüpfst du in die Rollen von Shinobu und Maya Kamizono, zwei Dämonenjägerinnen, die sich durch ihre von Dämonen überrannte ehemalige Schule kämpfen müssen.



Du kannst zwischen den beiden Schwestern nach Belieben hin und her wechseln, um von ihren unterschiedlichen Fähigkeiten Gebrauch zu machen. Pistolen, Magie und andere Waffen sind nur ein Bruchteil von ihrem Arsenal.

Ein 2-Spieler-Modus ist bereits bestätigt, genauso wie mehrere Schwierigkeitsoptionen für die besonders harte Herausforderung.



Grim Guardians: Demon Purge erscheint weltweit für Nintendo Switch, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X und Xbox One.

Ein Release-Datum gibt es leider noch nicht.